Депутат ГД рассказал россиянам, как прожить до 100 лет

В частности, важно радоваться жизни и получать новые впечатления

17 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Пенсионер за компьютером / Фото: freepik.com

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев рассказал "Парламентской газете", как россиянам жить дольше и выполнить поручение президента России Владимира Путина.

Ранее Путин поставил задачу к 2030 году достичь средней продолжительности жизни не менее 78 лет. При этом некоторые регионы поставили себе задачу жить до 80 лет и больше.

Башанкаев отметил, что здоровье человека лишь на 30% зависит от медицины – лекарств, операций, реабилитации, массажей и так далее.

"Остальные 70% – это генетика, социальное окружение, своевременная диспансеризация, занятия спортом, сдача норм ГТО, хорошая экология и прочие факторы. Важно вдумчивое, комплексное отношение к своему здоровью", – подчеркнул парламентарий.

Он посоветовал выполнять предписания докторов и пить нужные таблетки. Например, при высоком давлении. Взвешенно и вдумчиво бороться с холестерином, чтобы не пропустить образование атеросклеротических бляшек в сосудах. Вовремя проходить диспансеризацию.

Нужно внимательно следить за питанием. Больше пить, но не сладкие напитки или энергетики, а обычную воду или слабый чай. В жару отдать предпочтение легкой еде.

Важно радоваться жизни и на пенсии, больше общаться с родными, получать новые впечатления, умения и навыки.