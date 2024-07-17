НОВОСТИЗдоровье

Депутат ГД рассказал россиянам, как прожить до 100 лет

В частности, важно радоваться жизни и получать новые впечатления

17 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Пенсионер за компьютером / Фото: freepik.com
Пенсионер за компьютером / Фото: freepik.com

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев рассказал "Парламентской газете", как россиянам жить дольше и выполнить поручение президента России Владимира Путина.

Ранее Путин поставил задачу к 2030 году достичь средней продолжительности жизни не менее 78 лет. При этом некоторые регионы поставили себе задачу жить до 80 лет и больше.

Башанкаев отметил, что здоровье человека лишь на 30% зависит от медицины – лекарств, операций, реабилитации, массажей и так далее.

"Остальные 70% – это генетика, социальное окружение, своевременная диспансеризация, занятия спортом, сдача норм ГТО, хорошая экология и прочие факторы. Важно вдумчивое, комплексное отношение к своему здоровью", – подчеркнул парламентарий.

Он посоветовал выполнять предписания докторов и пить нужные таблетки. Например, при высоком давлении. Взвешенно и вдумчиво бороться с холестерином, чтобы не пропустить образование атеросклеротических бляшек в сосудах. Вовремя проходить диспансеризацию.

Нужно внимательно следить за питанием. Больше пить, но не сладкие напитки или энергетики, а обычную воду или слабый чай. В жару отдать предпочтение легкой еде.

Важно радоваться жизни и на пенсии, больше общаться с родными, получать новые впечатления, умения и навыки.

"Жизнь не должна заканчиваться, она просто должна играть новыми красками", – указал депутат.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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Здоровье советы эксперта депутаты

Комментарии 22

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Гость

13:06:20 17-07-2024

Бадма Башанкаев почему не рассказал как прожить на МРОТ или на пенсию в 13 т.рублей?

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Гость

15:42:16 17-07-2024

Гость (13:06:20 17-07-2024) Бадма Башанкаев почему не рассказал как прожить на МРОТ или ... Может он тебе и ключи от квартиры, где деньги лежат должен выслать ?

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Иван

13:12:57 17-07-2024

Когда россияне станут депутатами ГД тогда и будут жить до 100 лет..
Таблички на кладбище расскажут

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Гость

13:17:33 17-07-2024

Смешно.

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Мусик

13:26:12 17-07-2024

Гость (13:17:33 17-07-2024) Смешно.... ничего смешного - похоже новость генерил инскин.
"При этом некоторые регионы поставили себе задачу жить до 80 лет и больше" - живой чел такое не напишет.

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Гость

13:25:40 17-07-2024

радоваться жизни --- если 400 тыс в месяц, то можно

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Мусик

13:41:40 17-07-2024

Гость (13:25:40 17-07-2024) радоваться жизни --- если 400 тыс в месяц, то можно... можете незадорого купить себе ГЗМ - и живите хоть до 111

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Гость

13:26:12 17-07-2024

Еще надо чтобы никуда не забрали

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Гость

13:51:04 17-07-2024

Как вы надоели со своими советами...собрать бы вас всех и закрыть в одном месте и учите там друг друга, как какать правильно как жить до 100 лет...

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Мусик

14:34:00 17-07-2024

Гость (13:51:04 17-07-2024) Как вы надоели со своими советами...собрать бы вас всех и за... будете злобиться и нервничать - и до 99 не доживете.
а как того - вас посадят за нарушения.

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Ну так-то и вам на два чиха

01:14:32 18-07-2024

Мусик (14:34:00 17-07-2024) будете злобиться и нервничать - и до 99 не доживете.а ка... До 36, вроде, года?

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Избиратель

14:02:53 17-07-2024

А почему депутат рассказал парламентской газете, как жить россиянам? Почему не вышел к россиянам и не рассказал им самим? Я вот здесь тоже расскажу, как жить депутатам, но они не откажутся же от своих окладов, привилегий и детей из-за границы не заберут и не отправят их на сво.

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Гость

14:04:31 17-07-2024

Зарплату бы как у слуг народа,потом пенсию соответствующую.Тогда можно и до 105-ти прожить.

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Вы наглец.

01:16:07 18-07-2024

Гость (14:04:31 17-07-2024) Зарплату бы как у слуг народа,потом пенсию соответствующую.Т... Всем ништяков нет раздавать.

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Оксана

14:06:32 17-07-2024

Ну, если, "некоторые регионы поставили себе задачу жить до 80 лет и больше", я думаю-перевыполнят. Показатели-наше всё. Пустомеля, как надоели уже эти жирные советчики.

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Гость

14:18:39 17-07-2024

Все верно он говорит, другими словами, здоровье человека в его собственных руках и если он сам о себе не позаботится, то никакая продвинутая медицина ему не поможет.

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Гость

15:20:30 17-07-2024

Да надо просто запретить жить меньше 80 лет и указ издать, и делов то, иначе штраф - с физ.лица, должностного лица и юр.лица, соответственно

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Мусик

16:10:37 17-07-2024

Гость (15:20:30 17-07-2024) Да надо просто запретить жить меньше 80 лет и указ издать, и... логично.
если помер до срока - воскресить, взять штраф, и отдать врачам. для опытов.

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Пхе...

01:17:36 18-07-2024

Мусик (16:10:37 17-07-2024) логично.если помер до срока - воскресить, взять штраф, и... Просто изъять собственность у родственников.

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Гость

15:54:14 17-07-2024

садите топинамбур в огороде и ешьте по зубку в день и доживете до 150 если бухать не будете
еще можно источник с живой водой откопать и пить втихаря но тут талант к поискам должен быть

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Гость

18:01:42 17-07-2024

Наш земляк Валерий Золотухин бросил пить,ел в день по головке чеснока, а по утрам стоял на голове.Зря он так делал,определил нейрохирург.Умер актер от опухоли мозга в 71 год.

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Гость.

20:28:33 17-07-2024

Интересно, а сколько сейчас лет этому депутату?

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