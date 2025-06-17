Депутат ГД с Алтая внесла законопроект о повышении маткапитала за каждого ребенка

Нина Останина предлагает сделать так, чтобы рождение каждого последующего ребенка влекло за собой повторную выплату

17 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Нина Останина / Фото: duma.gov.ru

Глава комитета ГД по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение маткапитала за каждого последующего ребенка. Документ доступен в думской базе данных.

"Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребенка (третьего, четвертого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25%", – говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, матерям будут полагаться следующие выплаты:

за первого ребенка – 690 266 рублей;

за второго – 862 728,5 рубля;

за третьего – 1 078 410,5 рубля.

По мнению депутата, эти меры позволят повысить прирост рождений вторых детей в 2027–2030 годах и сохранить нынешний тренд на третьего и четвертого ребенка.