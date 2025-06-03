В России захотели увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет
Со слов Яны Лантратовой, это подвигнет девушек на рождение детей
03 июня 2025, 12:15, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила увеличить маткапитал на 1 млн рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет. С таким предложением депутат обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет РИА Новости.
В документе Лантратова напомнила, что президент Владимир Путин еще в конце 2024 года указал на необходимость поддержки раннего материнства, поскольку средний возраст рождения первого ребенка сейчас составляет 28–29 лет.
Парламентарий указала, что позднее родительство ведет к откладыванию возможности рождения второго ребенка из-за карьерных и образовательных планов женщин. По ее мнению, увеличение маткапитала для молодых матерей простимулирует рождение первенцев, повысит вероятность появления последующих детей и снизит риски осложнений при беременности и родах.
В мае Лантратова предложила предоставлять беременным женщинам бесплатный или льготный проезд на такси.
12:43:47 03-06-2025
шли бы они, с такими предложениями... с ключевой ставкой 22% на эти деньги уже даже гараж не купить, не то чтобы жильё
15:08:11 03-06-2025
Антон (12:43:47 03-06-2025) шли бы они, с такими предложениями... с ключевой ставкой 22%...
А вам все мало, сколько ни дай. Как бы там ни было, а это хорошая помощь молодой семье. Зажрались вы, мОлодежь! Вашим родителям ничего не давали, так может вас и не надо было рожать? По вашей логике: жить-то негде, будущего нет, денег не дают, а? Как перспективка была?
15:17:26 03-06-2025
Гость (15:08:11 03-06-2025) А вам все мало, сколько ни дай. Как бы там ни было, а эт... Старшему ребенку 23 годика. Никто ничего не предлагал. Младшему 13 лет. "Дали" маткапитал, который не заешь на что потратить... Предложения такие, что от них сразу изжога начинается...
16:24:12 03-06-2025
Гость (15:17:26 03-06-2025) Старшему ребенку 23 годика. Никто ничего не предлагал. Младш...
Ой, да ладно, значит не нуждаетесь, раз некуда потратить. Вот лишь бы ныть. ФУУУУ, надоели
16:59:17 03-06-2025
Гость (16:24:12 03-06-2025) Ой, да ладно, значит не нуждаетесь, раз некуда потратить... Я с супругой заработаем и куда потратить найдем. Как уже много лет делаем. Но скулить, что 100 тысяч, за факт рождения, мало, не будем. Так что можете обфукаться. Желательно ночью и под одеялом.
13:04:01 03-06-2025
К сожалению, женщины с высшим образованием рожают к 30 годам, да и то в лучшем случае 1 ребенка.
13:32:20 03-06-2025
Гость (13:04:01 03-06-2025) К сожалению, женщины с высшим образованием рожают к 30 годам...
Может, к счастью, а не к сожалению.
18:11:07 03-06-2025
Гость (13:32:20 03-06-2025) Может, к счастью, а не к сожалению.... У таких родителей, как правило ребенок образован, воспитан, обеспечен в завтрашнем дне. Чаще всего. Но властям надо несколько иное.
13:47:27 03-06-2025
Гость (13:04:01 03-06-2025) К сожалению, женщины с высшим образованием рожают к 30 годам... Поэтому и ставку делают на туповатых ПТУшниц.. Ох, простите, обучающихся в колледжах и академиях!
20:44:55 07-06-2025
Гость (13:04:01 03-06-2025) К сожалению, женщины с высшим образованием рожают к 30 годам... Запретить ВО для женщин?
14:02:03 03-06-2025
Почему бы государству просто не покупать детей у мамаш? Лям за грудничка - мамашка за семь лет скопит на квартиру.