В России захотели увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Со слов Яны Лантратовой, это подвигнет девушек на рождение детей

03 июня 2025, 12:15, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила увеличить маткапитал на 1 млн рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет. С таким предложением депутат обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет РИА Новости.

В документе Лантратова напомнила, что президент Владимир Путин еще в конце 2024 года указал на необходимость поддержки раннего материнства, поскольку средний возраст рождения первого ребенка сейчас составляет 28–29 лет.

Парламентарий указала, что позднее родительство ведет к откладыванию возможности рождения второго ребенка из-за карьерных и образовательных планов женщин. По ее мнению, увеличение маткапитала для молодых матерей простимулирует рождение первенцев, повысит вероятность появления последующих детей и снизит риски осложнений при беременности и родах.

В мае Лантратова предложила предоставлять беременным женщинам бесплатный или льготный проезд на такси.