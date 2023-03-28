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Депутат ГД высказалась о запрете абортов в России

В год в стране официально делают около 400 тысяч абортов, и ещё примерно столько же неофициально

28 марта 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России не планируют запрещать аборты, чтобы не допустить криминализации этой услуги, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на заявление депутата Госдумы Татьяны Буцкой.

"Ни о каком запрете мы говорить точно не будем. Мы будем говорить о том, чтобы каждая женщина, которая забеременела, была видна государству, она могла положиться на государство, мы могли иметь возможность ей помочь, поддержать по всем направлениям", – отметила первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.

Буцкая указала, что статистика абортов в России постепенно снижается. Однако реальные цифры узнать довольно трудно.

"Видимая часть айсберга у нас сейчас около 400 тысяч абортов, а невидимая может быть примерно столько же", – подчеркнула она.

По её мнению, чтобы сократить число медицинских прерываний беременности, нужно, во-первых, обязать коммерческие клиники подавать чёткую статистику по ним, а во-вторых, отработать систему контроля за препаратами.

"К сожалению, есть чёрный рынок продаж средств для медикаментозного аборта. К сожалению, есть врачи, которые из-под полы торгуют этими препаратами", – добавила Буцкая.

Комментарии 21

  • Двумя руками За .Потому как сколько можно терпеть
    28 марта, Гость   Ответить
  • вы еще размножаться запретите без надзора. Причем надзирающим тоже.
    28 марта, Гость   Ответить
  • "Потому как сколько можно терпеть" ---- Гость, а что именно вам приходится терпеть? Аборты часто делаете или что?
    28 марта, Гость   Ответить
  • только налог на бездетность подымит страну .. наверное
    28 марта, Гость   Ответить
  • При поступлении на должность депутата полная кастрация должна быть. Чтобы о народе думали, а не о своем потомстве. Может нахлебников бы было меньше.
    28 марта, Гость   Ответить
  • "только налог на бездетность подымит страну .. наверное" --- Гость, был уже в СССР. Но очень глупый налог. Деньги начинали снимать с женщины, которая только-только вышла замуж, но не родила буквально в день свадьбы.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Видимая часть айсберга это 10%. Если скрытая статистика только половина, то странно сравнивать это с айсбергом. Поэтому нужно срочно проводить Ликбез в среде депутатов, не скупиться и массово отправлять их в экспедицию к местам нахождения айсбергов.
    28 марта, Гость   Ответить
  • но не родила буквально в день свадьбы. - сама виновата! должна была уже тройню иметь! совсем обленились
    28 марта, Гость   Ответить
  • Деньги начинали снимать с женщины, которая только-только вышла замуж, но не родила буквально в день свадьбы. А, по-моему, правильно делали. А то сейчас мужику 40 лет, а он еще "не созрел" до серьезных отношений.
    28 марта, Гость   Ответить
  • У меня встречное предложение. Ввести уголовную ответственность за ммм как бы это выразить... за онанизм. Столько детей в кулак улетает!!!
    28 марта, Гость   Ответить
  • "только налог на бездетность подымит страну .--- А если не встретила мужчину? А если здоровье не позволяет? А если не получается? А если квартира 25 кв.м? А на большую не заработаешь, так как рожать нужно будет с 18 лет
    28 марта, Гость   Ответить
  • А то сейчас мужику 40 лет, а он еще "не созрел" до серьезных отношений.------А тебе какое дело до чужой жизни? Со своей разберись!
    28 марта, Гость   Ответить
  • налог на бездетность подымит страну........ Чем меньше вы будете дымить, а больше учиться и читать, тем больше женщим захочет быть с вами и иметь от вас детей. А пока дымите с лопатой в руках в перерывах между погрузками/разгрузками
    28 марта, Гость   Ответить
  • Никто, кроме самой женщины, не имеет права решать за неё! Рожать или не рожать!!! Беременеть или нет!!! Государство взвалило на плечи граждан всё! Если хотят поднятие рождаемости, пусть создают благоприятные условия для этого: уверенность в завтрашнем дне, доступное жилье и медицину (качественную!!!), образование и рабочие места. Только тогда женщины смогут подумать о продолжении рода. А все кто говорит, что дело не в деньгах и условиях - дайте населению массово рожающих стран контрацептивы и образование, и рождаемость там сразу пойдет вниз.
    28 марта, Гость   Ответить
  • "А, по-моему, правильно делали" --- Гость, а что же тут правильного? Если женщина только вышла замуж, а налог на бездетность уже начали брать? Это поощрение рождения детей до брака?
    28 марта, Гость   Ответить
  • "А если не встретила мужчину? А если здоровье не позволяет?" --- Гость, с женщин брали налог только с замужних. А вот с мужчин даже с одиноких, начиная с 20 лет.
    28 марта, Гость   Ответить
  • "Только тогда женщины смогут подумать о продолжении рода" --- Гость, и это верно. Мы поженились, сначала ипотеку взяли, чтобы было где жить. Через пару лет ребенка родили (чтобы был хотя бы один), продолжали выплачивать ипотеку. Через 7 лет, когда ипотека была выплачена, нужно было расширяться, т.к. с ребенком в однокомнатной квартире было уже тесно. Снова взяли ипотеку, но уже на двушку. А на этого ребенка везде поборы - в садике были, в школе, в поликлиниках многие анализы и обследования платные. Вот и получается, что второй ребенок в России - это уже роскошь.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, согласе.Это одна из глупостей руководства СССР.Неужели они такие тупые были, что не понимали, что женщина, только что вышедшая замуж, не может сразу родить.А если вообще какие-то проблемы с зачатием и рождением ребенка.Почему она должна платить налог, если Природой не дано ей родить.Или мужчине, у которого проблемы со спермой.Какой-то зачаток ума должен же быть у законодателей.Ведь пишут, что у нас от 15 до 20% бездетные семьи, которые не могут иметь детей по болезням.И они должны платить налоги?
    28 марта, Гость   Ответить
  • женщин брали налог только с замужних.--- и что? замуж вышла и рожай? всее остальные проблемы автоматически решаются после появления штампа в паспорте?
    28 марта, Гость   Ответить
  • "и что? замуж вышла и рожай? " --- Гость, да я как раз выше и пишу, что это был очень глупый налог.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Зачем так круто. Можно и попроще. Налог в 25% за бездетность, Аборт за свой счет, уголовная ответственность за аборт.
    29 марта, Гость   Ответить
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