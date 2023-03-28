Депутат ГД высказалась о запрете абортов в России

В год в стране официально делают около 400 тысяч абортов, и ещё примерно столько же неофициально

28 марта 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России не планируют запрещать аборты, чтобы не допустить криминализации этой услуги, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на заявление депутата Госдумы Татьяны Буцкой.

"Ни о каком запрете мы говорить точно не будем. Мы будем говорить о том, чтобы каждая женщина, которая забеременела, была видна государству, она могла положиться на государство, мы могли иметь возможность ей помочь, поддержать по всем направлениям", – отметила первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.

Буцкая указала, что статистика абортов в России постепенно снижается. Однако реальные цифры узнать довольно трудно.

"Видимая часть айсберга у нас сейчас около 400 тысяч абортов, а невидимая может быть примерно столько же", – подчеркнула она.

По её мнению, чтобы сократить число медицинских прерываний беременности, нужно, во-первых, обязать коммерческие клиники подавать чёткую статистику по ним, а во-вторых, отработать систему контроля за препаратами.