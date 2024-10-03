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Депутат ГД заявил, что Россия может быть уничтожена из-за мигрантов за одно поколение

Сейчас в парламенте рассматриваются пять законопроектов о мигрантах

03 октября 2024, 14:20, ИА Амител

Михаил Делягин / Фото: t.me/delyagin
Михаил Делягин / Фото: t.me/delyagin

Россия "будет уничтожена уже при нашем поколении", заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Делягин.

Парламентарий отметил, что в ГД рассматриваются пять законопроектов о мигрантах, но эти инициативы, по его словам, "посвящены малозначимым деталям".

"Нет главного, без чего Россия будет уничтожена уже при нашем поколении (как были уничтожены русская Средняя Азия и русское Закавказье), – прекращение массового завоза мигрантов ради "замещения" нас (как нам разъясняют прямо, не стесняясь, как будто мы уже умерли) и ревизия гражданств, розданных вертолетно-кишлачным способом", – написал Делягин.

При этом, подчеркнул он, правительство очень оперативно подготовило отрицательный отзыв на его законопроекты, по которым, в частности, мигранты должны выбирать между своим гражданством и гражданством РФ.

Ранее Михаил Делягин резко раскритиковал нынешнюю миграционную политику России. Он заявил, что настоящие хозяева страны – диаспоры.

Кадр: duma.gov.ru

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НОВОСТИПолитика
депутаты Мигранты

Комментарии 6

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горожанка

14:32:59 03-10-2024

а так то он прав

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Гость

15:44:17 03-10-2024

горожанка (14:32:59 03-10-2024) а так то он прав... В чем он прав? Отмена двойного гражданства как-то решит проблему того, что сюда едет далеко не лучший контингент из Азии? Ну откажутся они от своего гражданства и что, проникнутся уважением местному укладу? Ничего не изменится пока нашему "бизнесу" выгодно завозить и принимать на работу кого попало не неся при этом никакой ответственности. На мой взгляд, вот с этого "бизнеса" и нужно начинать если есть воля навести порядок, а не с этих громких и бесполезных инициатив.

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Гость

14:41:39 03-10-2024

Так и начинать надо с регулирования цен у застройщиков. Реально не нужно такого количества - все деньги деньги деньги , рост рост рост. А через 20-30 лет и нет русских, все бесплатно, аул, кишлак. К нам не самых лучших отгружают, а тех кто там у себя не нужен и бесполезен!

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гость

10:15:33 04-10-2024

застройщик мигрантами пытается сбить размер зарплаты своим работникам. Азиаты согласятся работать и за бесценок, тем самым лишая жителей края работы с достойной зарплатой. Застройщику нужно повысить зарплаты до такого уровня, чтобы не было дефицита кадров. А трудовым мигрантам - не место в России.

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Гость

12:42:55 04-10-2024

Для начала не мешало бы дать народу статистику- сколько кого и когда. А люди бы на основании даже не очень честных цыферь, сделали бы выводы.

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Гость

13:29:43 06-10-2024

мигрантами уничтожат россию

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