Депутат ГД заявил, что Россия может быть уничтожена из-за мигрантов за одно поколение

Сейчас в парламенте рассматриваются пять законопроектов о мигрантах

03 октября 2024, 14:20, ИА Амител

Михаил Делягин / Фото: t.me/delyagin

Россия "будет уничтожена уже при нашем поколении", заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Делягин.

Парламентарий отметил, что в ГД рассматриваются пять законопроектов о мигрантах, но эти инициативы, по его словам, "посвящены малозначимым деталям".

"Нет главного, без чего Россия будет уничтожена уже при нашем поколении (как были уничтожены русская Средняя Азия и русское Закавказье), – прекращение массового завоза мигрантов ради "замещения" нас (как нам разъясняют прямо, не стесняясь, как будто мы уже умерли) и ревизия гражданств, розданных вертолетно-кишлачным способом", – написал Делягин.

При этом, подчеркнул он, правительство очень оперативно подготовило отрицательный отзыв на его законопроекты, по которым, в частности, мигранты должны выбирать между своим гражданством и гражданством РФ.

Ранее Михаил Делягин резко раскритиковал нынешнюю миграционную политику России. Он заявил, что настоящие хозяева страны – диаспоры.