Депутат Госдумы рассказал, кто сейчас хозяева России
Михаил Делягин резко выступил против мигрантов
20 января 2024, 17:31, ИА Амител
Депутат Госдумы Михаил Делягин резко раскритиковал нынешнюю миграционную политику России. С такой речью парламентарий выступил в ГД на фоне голосования за лишение мигрантов гражданства в случае различных правонарушений с их стороны.
Во время своей речи парламентарий сказал, что когда иностранец получает гражданство РФ, он дает клятву соблюдать законы, права и свободы граждан, уважать культуру, историю, традиции и прочее. И когда человек нарушает эту клятву, оскорбляя россиян по национальному признаку и демонстрируя неуважение к культуре, он "в одностороннем порядке разрушает договор, который заключил с государством".
Делягин привел в пример Францию, где мигрантов лишают приобретенного гражданства не только за любое уголовное преступление, но и за пять административных нарушений за год – например, за переход дороги на красный. "И мы видим, что даже этого недостаточно для сохранения Франции", – отметил он.
По словам депутата, занимаясь обсуждением таких вопросом всерьез, "мы демонстрируем неуважение к себе", и в таком случае "как мы можем рассчитывать, что кто-то другой будет уважать нас". Он также заявил о "мигрантском терроре" по всей стране, который "носит уже демонстративный характер".
"Избиратели говорят: "политика государства – это замещение нас мигрантами". В условиях СВО возникновение таких представлений обществом уже есть угроза существованию страны. Мы видим безнаказанность этнического террора", – заявил Делягин.
"Меня спрашивают: "А кто хозяин России?" По конституции – многонациональный народ России. Но мы же видим, что хозяева – это диаспоры! Что такое диаспоры? Это орган государственного управления Российской Федерации извне в ряде случаев", – отметил он. Напоследок Делягин сказал, что, отвергнув законопроект о лишении гражданства, "мы ответим, что хозяева России – это не многонациональный народ по Конституции, а это те, кого сюда завозят".
17:38:56 20-01-2024
- "Избиратели говорят: "политика государства – это замещение нас мигрантами". В условиях СВО возникновение таких представлений обществом уже есть угроза существованию страны." ====== Этот депутат не иноагент, он косвенно подтверждает, что на СВО есть потери, если пошли импортозамещение эмигрантами.
23:32:27 20-01-2024
Гость (17:38:56 20-01-2024) - "Избиратели говорят: "политика государства – это замещение... ЦИПСОшник, не путай мигрантов с эмигрантаии, лучше следи за потерями чубатых шароварников.
17:52:30 20-01-2024
это те, кого сюда завозят - а кто их завозит, Михаил Делягин случайно не сказал? Какие-то постороние люди? Кто выдает им гражданство? Почему сейчас нельзя наказывать мигрантов з а правонарушения, наравне с обычными гражданами? Для чего нужен какой-то новый закон специально для мигрантов?
18:18:00 20-01-2024
А кто страну сдал диаспорам депутат не рассказал ???
18:32:47 20-01-2024
Что бы не было проблем с лишением гражданства-то и давать не надо... Что бы не было проблем с мигрантами-то и пускать сюда незачем. Никогда русские с ними не уживутся. Никогда. В них с молоком матери заложена ненависть к русскому народу.
19:20:02 20-01-2024
Нда... А я, дурак, когда-то Делягина уважал, и думал, что такие как он Россию поднимут... Упс...
20:06:59 20-01-2024
Развели тараканов
21:01:33 20-01-2024
Полностью согласна!!!
00:26:41 21-01-2024
Как-то неопределённа ориентирами его речь , конструктивности нет . Просто сказал и всего-то .
08:54:16 21-01-2024
Повторюсь - гастарбайтеры это почти рабский труд.. нам это надо? Если существует потребность в стороннем наёмном труде, значит в экономике что-то не так урегулировано..
11:26:59 21-01-2024
dok_CФ (08:54:16 21-01-2024) Повторюсь - гастарбайтеры это почти рабский труд.. нам это н... Откуда ты взял, что гастарбайтеры у нас рабы? Они зарабатывают более тебя! Домой отсылают и там на эти деньги живет семья из 2-3-х жен со стадом ребятишек и здоровущим домом. Как только курс улетал и им стали по прежнему платить - считай в 1.5 раза меньше в пересчете на доллары - они забастовки устраивали, бунты, бились с полицией. Им глубоко на нас наплевать. Они живут здесь по своим правилам, по своим законам. Потому и объединяются в землячества, в группировки. Им нужно растолкать себе место у нас, да так чтобы их никто не трогал, а они делали так как им удобно.
14:32:59 21-01-2024
Наконец то хоть кто то озвучил мнение всего населения россии, что мигранты больше вреда приносят, чем пользы, эхх, жаль что только один депутат так думает...
15:30:17 21-01-2024
Верните национальность русскому народу в паспорт и свидетельства о рождении в РФ!!! У новорожденных детей их нет! Посмотрите на новые документы детей, там прочерки вместо национальности, вы никогда не докажете свою причастность к этой нации юридически! Это первое. И потом нужно отказывать в получении гражданства иностранцами. Пусть сначала выучат русский язык на уровне ЕГЭ в 11 классе, а потом подумают - ехать к нам за границу или нет. Если язык не выучил - вообще не пускать, только по туристической визе на 1 месяц. Как во всех цивилизованных странах.
13:36:29 22-01-2024
Хозяева России сидят за океаном и грамотно разваливают богатейшую страну.