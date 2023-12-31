Депутат Госдумы Александр Терентьев поздравляет жителей Алтайского края с Новым годом
И благодарит за поддержку
31 декабря 2023, 11:00, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев обратился к жителям региона с новогодним поздравлением.
"Традиционно в конце уходящего года мы подводим итоги: вспоминаем яркие события, важные достижения, успехи и поражения, анализируем, что удалось сделать, а где нужно поработать над ошибками. 2023 год научил нас жить и работать в другом времени и в других реалиях, о которых раньше мы знали только из учебников истории. Иначе – никак, ведь все процессы, которые происходят в стране, касаются каждого из нас. Сложно? Да! Но этот год сделал нас вопреки всему ближе друг к другу и к нашим корням, дал возможность прочувствовать, насколько сильны мы, когда вместе", – сказал народный избранник.
Он напомнил, что в 2023 году в крае прошли важные выборы – когда жители региона решали, кто будет руководить регионом следующую пятилетку. "Справедливая Россия – За правду" и кандидат Евгения Боровикова показали хороший результат – второе место.
"Спасибо вам за поддержку. Мы вновь сумели подтвердить свое лидерство среди оппозиции на местных выборах. И это еще раз подтверждает, что наш ежедневный кропотливый труд, борьба за справедливость и правду – все не зря. И это дает силы продолжать бороться и достигать новых побед", – добавил Терентьев.
Дорогие земляки, однопартийцы, обратился социалист, с Новым, 2024-м годом!
"Пусть он подарит нам как можно больше приятных событий и впечатлений. Пусть те высоты, которых не удалось достичь в прошлом году, покорятся в следующем! Ставьте новые цели и смело идите к их достижению. И пусть справедливость и правда всегда сопровождают вас на жизненном пути. С праздником! Будьте здоровы, счастливы и любите Родину всем сердцем!" – подчеркнул депутат.
11:06:02 31-12-2023
Не рановато ли? НГ еще не наступил. Может сразу и с 1 мая и с 12 июнем поздравит?
11:24:57 31-12-2023
2023 год научил нас жить и работать в другом времени и в других реалиях, о которых раньше мы знали только из учебников истории.============= Из учебников истории мы узнавали, что 17 дневная Берлинская наступательная операция стала одной из самых последних операций Великой Отечественной войны и одной из самых известных. В ходе нее Красная Армия взяла столицу Третьего рейха – Берлин, разгромила последние, самые мощные, силы противника и принудила его капитулировать.