Социалисты снова предложили ввести единый статус и льготы для многодетных

Зачем это нужно, объяснил Александр Терентьев

18 декабря 2023, 18:00, ИА Амител

Многодетная семья / Фото: freepik.com

Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект о едином статусе и льготах для многодетных семей. Социалисты уверены, что после публичной поддержки этого предложения президентом депутаты ГД изменят отношение к инициативе партии, о которой СРЗП говорит уже более двух лет.

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев напомнил, что сегодня каждый регион сам решает, как поощрять многодетные семьи и поощрять ли их вообще.

"К примеру, в Алтайском крае, помимо многодетности, чтобы семьям получить льготы на те же коммунальные услуги, нужен статус малоимущих. И большое количество семей, которые воспитывают и по четыре, и по пять детей, даже универсальное пособие не получают, потому что оба родителя работают", – прокомментировал Терентьев.

Но есть и те регионы, в которых многодетные семьи до сих пор имеют полноценный пакет льгот. На них и нужно ориентироваться, "подтянув" отстающие в уровне господдержки многодетных субъекты, подчеркнул депутат.

Владимир Путин заявил, что статус многодетной семьи в России должен быть "не локальным", а всероссийским. "Справедливая Россия – За правду" еще более двух лет назад разработала законопроект, устанавливающий единый федеральный статус и перечень льгот для многодетных семей.

"Мы внесли его в Госдуму повторно и надеемся на скорейшее принятие. Тем более что президент фактически публично поддержал нашу инициативу, как это уже нередко бывало с нашими предложениями в сфере демографии. Практически все они реализовывались по инициативе главы государства", – отметил лидер партии Сергей Миронов.

СРЗП предлагает, чтобы многодетной считалась семья с тремя и более детьми до достижения младшим ребенком 18 лет (сейчас в большинстве регионов статуса лишают при совершеннолетии старшего). В единый набор льгот для многодетных семей должны входить освобождение от уплаты транспортного налога, скидка на оплату ЖКУ не менее 50%, внеочередной прием в детсады. Рецептурные лекарства для детей до шести лет, проезд в транспорте для детей до 18 лет, школьная форма, питание в школах должны быть бесплатными.

"Многодетность нужна государству, а в нынешней демографической ситуации – особенно. Признание и масштабная поддержка государством семей, воспитывающих троих и более детей, – это возможность не провалиться в демографическую яму", – подчеркнул Александр Терентьев.