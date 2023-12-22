Депутат Госдумы Бутина обратилась в МВД по поводу "почти голой" вечеринки Ивлеевой

Уроженка Алтайского края также попросила провести проверку Минкульт РФ и Роскомнадзор

22 декабря 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amiс.ru

Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Минкульт РФ и Роскомнадзор с просьбой проверить вечеринку блогера Насти Ивлеевой в московском клубе на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

По словам Бутиной, мероприятие также нужно проверить на соблюдение указа президента РФ "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Напомним, что "почти голая" вечеринка прошла 20 декабря в клубе Mutabor. На мероприятии отметилось огромное количество звезд: там заметили Диму Билана, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Джигана и многих других. Некоторые гости были в очень уж откровенных нарядах: например, в одном носке. А сама Ивлеева была в колье за 23 млн рублей, но надела она его вовсе не на шею.