Депутат Госдумы Бутина обратилась в МВД по поводу "почти голой" вечеринки Ивлеевой
Уроженка Алтайского края также попросила провести проверку Минкульт РФ и Роскомнадзор
22 декабря 2023, 14:15, ИА Амител
Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Минкульт РФ и Роскомнадзор с просьбой проверить вечеринку блогера Насти Ивлеевой в московском клубе на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом она рассказала в Telegram-канале.
По словам Бутиной, мероприятие также нужно проверить на соблюдение указа президента РФ "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
Напомним, что "почти голая" вечеринка прошла 20 декабря в клубе Mutabor. На мероприятии отметилось огромное количество звезд: там заметили Диму Билана, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Джигана и многих других. Некоторые гости были в очень уж откровенных нарядах: например, в одном носке. А сама Ивлеева была в колье за 23 млн рублей, но надела она его вовсе не на шею.
14:15:59 22-12-2023
ну куда без этой затычки то
14:18:10 22-12-2023
Депутат Госдумы Бутина обратилась в МВД по поводу "почти голой" вечиринки Ивлеевой ГДЕ ОШИБОЧКА
14:21:56 22-12-2023
Кашолке находящейся в беспорядочных связях с американским сенатором полько и о целомудрии рассуждать остаётся
14:27:42 22-12-2023
Гость (14:21:56 22-12-2023) Кашолке находящейся в беспорядочных связях с американским се... Самые высоконравственные люди - это бывшие проститутки и завязавшие алкоголики. Так и есть.
14:59:21 22-12-2023
Гость (14:27:42 22-12-2023) Самые высоконравственные люди - это бывшие проститутки и зав... После того как плодиться начнут. Но эта противница размножения
14:29:41 22-12-2023
Гость (14:21:56 22-12-2023) Кашолке находящейся в беспорядочных связях с американским се... Не позвали. Обидка
14:24:20 22-12-2023
Даешь Бутину на эту вечеринку! Вместо алмаза Ивлевой - ей между булок повесить американский кольт, и устроить голосование, кто из них мисс вечеринка.
14:35:52 22-12-2023
Мне жаль ее: говорит невпопад, выступает с каждый раз с глупыми инициативами. Хоть друзья бы подсказали ей правильную линию поведения...
16:42:45 22-12-2023
Внимательный из Б (14:35:52 22-12-2023) Мне жаль ее: говорит невпопад, выступает с каждый раз с глуп... Себя пожалей...
21:22:05 22-12-2023
Внимательный из Б (14:35:52 22-12-2023) Мне жаль ее: говорит невпопад, выступает с каждый раз с глуп... У нее нет друзей.
14:39:36 22-12-2023
Правильно сделала, молодец. Нужно все участников этой ужасной вечеринки наказать - запретить все их выступления. Будем слушать Бабкину и Шамана (надеюсь их там не было)
18:12:10 22-12-2023
гость (14:39:36 22-12-2023) Правильно сделала, молодец. Нужно все участников этой ужасн... Бабкина разве не с Кобзоном ?
20:51:34 23-12-2023
гость (14:39:36 22-12-2023) Правильно сделала, молодец. Нужно все участников этой ужасн... А Липс тоже замешан не был ,да у нас звёзд ещё ого го ,прорвёмся …
14:45:27 22-12-2023
зависть, большой грех 😂
14:46:49 22-12-2023
прочитал комментарии: наш народ все же глубоко зрит в корень
15:27:44 22-12-2023
без комментариев (14:46:49 22-12-2023) прочитал комментарии: наш народ все же глубоко зрит в корень... наш народ все же глубоко зрит в корень --- на котором носок
14:51:00 22-12-2023
конечно, собрался обеспеченный быдляк на пати (зарытое), но какая-то шкура потеряла берега и опубликовала. Опубликовала по скудоумию - тут война и люди погибают за..., а тут на жопу вешают цацку за миллионы, конечно по любому власть должна (обязана) была отреагировать.
21:13:30 24-12-2023
без комментариев (14:51:00 22-12-2023) конечно, собрался обеспеченный быдляк на пати (зарытое), но... Пир во время чумы?
14:59:21 22-12-2023
Это прямо готовый анекдот)
15:08:00 22-12-2023
Гость (14:59:21 22-12-2023) Это прямо готовый анекдот)... Ага, по типу "зачем вы привели детей ко мне в душ".
15:02:13 22-12-2023
почему за так называемые "традиционные российские духовно-нравственные ценности" так топят люди бездуховные и безнравственные
15:09:20 22-12-2023
В Наркоконтроль надо было еще обратиться.
15:14:36 22-12-2023
каким, простите, образом она стала депутатом?
17:30:23 22-12-2023
Элен без ребят (15:14:36 22-12-2023) каким, простите, образом она стала депутатом? ... Естественным. Через продюсера.
21:23:55 22-12-2023
Элен без ребят (15:14:36 22-12-2023) каким, простите, образом она стала депутатом? ... От Единой России.
15:55:45 22-12-2023
Никто так и не понял))
16:01:21 22-12-2023
Эк по поводу Марии Бутиной безмозглым людишкам мозги запудрили.Непонятно за что пиндосы бросили её в тюрьму,а они обсуждают её моральный облик )))
16:07:07 22-12-2023
В какой корень зрит народ?Ни одного комментария по существу сказанного ею.Может разве что маленькая частичка из тех,нетрадиционных )
17:00:40 22-12-2023
Гость (16:07:07 22-12-2023) В какой корень зрит народ?Ни одного комментария по существу ... В какой корень зрит народ? --- я же написал, на котором носок
17:25:34 22-12-2023
Гость (16:07:07 22-12-2023) В какой корень зрит народ?Ни одного комментария по существу ... и событие не стоит внимания. и тем более мнение не понять кого о событии не стоящего внимания.
17:31:02 22-12-2023
Общак что-то сказал(а) насчёт выборов президента в соцсетях? Или вся эта кодла отвлекает внимание на себя, как на негодный объект во время предвыборной акции, о которой Общак молчит?