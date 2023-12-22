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Депутат Госдумы Бутина обратилась в МВД по поводу "почти голой" вечеринки Ивлеевой

Уроженка Алтайского края также попросила провести проверку Минкульт РФ и Роскомнадзор

22 декабря 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amiс.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amiс.ru

Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Минкульт РФ и Роскомнадзор с просьбой проверить вечеринку блогера Насти Ивлеевой в московском клубе на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

По словам Бутиной, мероприятие также нужно проверить на соблюдение указа президента РФ "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Напомним, что "почти голая" вечеринка прошла 20 декабря в клубе Mutabor. На мероприятии отметилось огромное количество звезд: там заметили Диму Билана, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Джигана и многих других. Некоторые гости были в очень уж откровенных нарядах: например, в одном носке. А сама Ивлеева была в колье за 23 млн рублей, но надела она его вовсе не на шею.

скандалы Шоу-бизнес депутаты Знаменитости

Комментарии 31

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Гость

14:15:59 22-12-2023

ну куда без этой затычки то

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БелОЧКА

14:18:10 22-12-2023

Депутат Госдумы Бутина обратилась в МВД по поводу "почти голой" вечиринки Ивлеевой ГДЕ ОШИБОЧКА

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Гость

14:21:56 22-12-2023

Кашолке находящейся в беспорядочных связях с американским сенатором полько и о целомудрии рассуждать остаётся

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Гость

14:27:42 22-12-2023

Гость (14:21:56 22-12-2023) Кашолке находящейся в беспорядочных связях с американским се... Самые высоконравственные люди - это бывшие проститутки и завязавшие алкоголики. Так и есть.

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Гость

14:59:21 22-12-2023

Гость (14:27:42 22-12-2023) Самые высоконравственные люди - это бывшие проститутки и зав... После того как плодиться начнут. Но эта противница размножения

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Гость

14:29:41 22-12-2023

Гость (14:21:56 22-12-2023) Кашолке находящейся в беспорядочных связях с американским се... Не позвали. Обидка

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Гость

14:24:20 22-12-2023

Даешь Бутину на эту вечеринку! Вместо алмаза Ивлевой - ей между булок повесить американский кольт, и устроить голосование, кто из них мисс вечеринка.

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Внимательный из Б

14:35:52 22-12-2023

Мне жаль ее: говорит невпопад, выступает с каждый раз с глупыми инициативами. Хоть друзья бы подсказали ей правильную линию поведения...

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Гость

16:42:45 22-12-2023

Внимательный из Б (14:35:52 22-12-2023) Мне жаль ее: говорит невпопад, выступает с каждый раз с глуп... Себя пожалей...

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Гость

21:22:05 22-12-2023

Внимательный из Б (14:35:52 22-12-2023) Мне жаль ее: говорит невпопад, выступает с каждый раз с глуп... У нее нет друзей.

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гость

14:39:36 22-12-2023

Правильно сделала, молодец. Нужно все участников этой ужасной вечеринки наказать - запретить все их выступления. Будем слушать Бабкину и Шамана (надеюсь их там не было)

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Гость

18:12:10 22-12-2023

гость (14:39:36 22-12-2023) Правильно сделала, молодец. Нужно все участников этой ужасн... Бабкина разве не с Кобзоном ?

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Гость

20:51:34 23-12-2023

гость (14:39:36 22-12-2023) Правильно сделала, молодец. Нужно все участников этой ужасн... А Липс тоже замешан не был ,да у нас звёзд ещё ого го ,прорвёмся …

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без комментариев

14:45:27 22-12-2023

зависть, большой грех 😂

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без комментариев

14:46:49 22-12-2023

прочитал комментарии: наш народ все же глубоко зрит в корень

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Гость

15:27:44 22-12-2023

без комментариев (14:46:49 22-12-2023) прочитал комментарии: наш народ все же глубоко зрит в корень... наш народ все же глубоко зрит в корень --- на котором носок

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без комментариев

14:51:00 22-12-2023

конечно, собрался обеспеченный быдляк на пати (зарытое), но какая-то шкура потеряла берега и опубликовала. Опубликовала по скудоумию - тут война и люди погибают за..., а тут на жопу вешают цацку за миллионы, конечно по любому власть должна (обязана) была отреагировать.

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Гость

21:13:30 24-12-2023

без комментариев (14:51:00 22-12-2023) конечно, собрался обеспеченный быдляк на пати (зарытое), но... Пир во время чумы?

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Гость

14:59:21 22-12-2023

Это прямо готовый анекдот)

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Гость

15:08:00 22-12-2023

Гость (14:59:21 22-12-2023) Это прямо готовый анекдот)... Ага, по типу "зачем вы привели детей ко мне в душ".

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Гость

15:02:13 22-12-2023

почему за так называемые "традиционные российские духовно-нравственные ценности" так топят люди бездуховные и безнравственные

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Гость

15:09:20 22-12-2023

В Наркоконтроль надо было еще обратиться.

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Элен без ребят

15:14:36 22-12-2023

каким, простите, образом она стала депутатом?

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Гость

17:30:23 22-12-2023

Элен без ребят (15:14:36 22-12-2023) каким, простите, образом она стала депутатом? ... Естественным. Через продюсера.

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Гость

21:23:55 22-12-2023

Элен без ребят (15:14:36 22-12-2023) каким, простите, образом она стала депутатом? ... От Единой России.

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Гость

15:55:45 22-12-2023

Никто так и не понял))

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Гость

16:01:21 22-12-2023

Эк по поводу Марии Бутиной безмозглым людишкам мозги запудрили.Непонятно за что пиндосы бросили её в тюрьму,а они обсуждают её моральный облик )))

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Гость

16:07:07 22-12-2023

В какой корень зрит народ?Ни одного комментария по существу сказанного ею.Может разве что маленькая частичка из тех,нетрадиционных )

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Гость

17:00:40 22-12-2023

Гость (16:07:07 22-12-2023) В какой корень зрит народ?Ни одного комментария по существу ... В какой корень зрит народ? --- я же написал, на котором носок

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Гость

17:25:34 22-12-2023

Гость (16:07:07 22-12-2023) В какой корень зрит народ?Ни одного комментария по существу ... и событие не стоит внимания. и тем более мнение не понять кого о событии не стоящего внимания.

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Гость

17:31:02 22-12-2023

Общак что-то сказал(а) насчёт выборов президента в соцсетях? Или вся эта кодла отвлекает внимание на себя, как на негодный объект во время предвыборной акции, о которой Общак молчит?

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