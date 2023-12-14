Депутат Госдумы Бутина объяснила, почему в России нельзя запретить "Слово пацана"
Она отметила, что как законодатель и депутат Госдумы всегда будет стоять "на стороне закона", а по законам в России цензуры нет
14 декабря 2023, 17:30, ИА Амител
Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что российское законодательство запрещает цензуру в фильмах, из-за чего сериал "Слово пацана" запретить нельзя. Об этом уроженка Алтайского края заявила в разговоре с News.ru.
"Запрещать такое кино мы не можем, поскольку в нашей стране законодательно запрещена цензура", – заявила Бутина.Она отметила, что как законодатель и депутат Госдумы всегда будет стоять "на стороне закона", а оценочные суждения должны выходить на второй план. Вместе с этим Бутина подчеркнула, что предпочитает выносить на обсуждение положительные примеры в кинематографе – например, первый снятый в космосе фильм "Вызов".
Напомним, что ранее ряд депутатов призывали Роскомнадзор проверить и запретить нашумевший сериал. Однако в результате ведомство не нашло какого-либо нарушения в законодательстве в пяти на тот момент вышедших сериях.
17:31:23 14-12-2023
Так и знал что эта карта будет разыграна
17:53:45 14-12-2023
Заколебали уже сериалом этим. Не смотрит никто что ли говно это, что его так мусолят?
18:14:58 14-12-2023
Не верю
19:16:56 14-12-2023
Лучше про цены на яйца обсудить. Можно ли, например, их совсем запретить?
10:02:30 15-12-2023
Хороший сериал, очень напомнил атмосферу Барнаула конца 80-х, но местной амиковской либерасне - чушпанам точно не понравится :-) Потому что знают что в те года они точно были бы чушпанами
11:48:51 15-12-2023
Ясно, ясно. Цезуры нет, а экстремизм то остался. Под это можно подвести все что угодно.
18:05:02 15-12-2023
Лучше запретите акустическуе системы в квартирах. А то одна яжемать своему дебилу барабанную установку с акустической системой купила, вот даун малолетний и играет каждый день.