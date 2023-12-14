Депутат Госдумы Бутина объяснила, почему в России нельзя запретить "Слово пацана"

Она отметила, что как законодатель и депутат Госдумы всегда будет стоять "на стороне закона", а по законам в России цензуры нет

14 декабря 2023, 17:30, ИА Амител

Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (2023)

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что российское законодательство запрещает цензуру в фильмах, из-за чего сериал "Слово пацана" запретить нельзя. Об этом уроженка Алтайского края заявила в разговоре с News.ru.

"Запрещать такое кино мы не можем, поскольку в нашей стране законодательно запрещена цензура", – заявила Бутина.Она отметила, что как законодатель и депутат Госдумы всегда будет стоять "на стороне закона", а оценочные суждения должны выходить на второй план. Вместе с этим Бутина подчеркнула, что предпочитает выносить на обсуждение положительные примеры в кинематографе – например, первый снятый в космосе фильм "Вызов".

Напомним, что ранее ряд депутатов призывали Роскомнадзор проверить и запретить нашумевший сериал. Однако в результате ведомство не нашло какого-либо нарушения в законодательстве в пяти на тот момент вышедших сериях.