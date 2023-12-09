Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале "Слово пацана"
В ведомстве отметили, что сериал показывают в онлайн-кинотеатрах с ограничением 18+
09 декабря 2023, 22:51, ИА Амител
Роскомнадзор не выявил нарушений законодательства в русском сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом изданию "ФедералПресс" сообщила зампред думского комитета по бюджету и налогам Наталья Орлова, по запросу которой была организована проверка.
По ее словам, по итогам проверки регулятор ей сообщил, что сериал показывают в онлайн-кинотеатрах с возрастным ограничением 18+. Специалисты РКН также посмотрели пять вышедших серий и не нашли в них нарушений.
Орлова добавила, что сама сериал еще не смотрела, но теперь обязательно глянет.
"Слово пацана" – сериал Жоры Крыжовникова, который рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. Сериал сразу начали обсуждать представители общественности и властей. Многие из них увидели в "Слове пацана" деструктивные идеи и романтизацию насилия.
06:07:56 10-12-2023
Орлова добавила, что сама сериал еще не смотрела, но теперь обязательно глянет.... Получается рубцовская бабёшка решила всем нагадить и ей за это ни чего не будет.
15:51:24 10-12-2023
Гость (06:07:56 10-12-2023) Орлова добавила, что сама сериал еще не смотрела, но теперь ... Когда она его посмотрит, то увидит что РКН покрывает преступников из "богемы". Там есть 2 эпизода, по которым организаторов фильма (в том числе продюссера Ф.Бондарчука) надо привлечь по статье УК РФ за растление малолетних. Это сцены, где детям показывают порнофильм. За подобное, обычным мужикам с улице влепят по полной, а "богеме" это можно делать, так как РНК нарушений не нашёл. Надо на этот РНК подать в полицию/прокуратору за покровительство преступникам.
13:05:50 10-12-2023
Значит стоящий сериал. Надо смотреть!
14:42:13 10-12-2023
Запрос организовала на основании "не смотрела". Ещё бы соблюдение ограничения +18 обеспечили. Не научились интернетом управлять, так... есть же решения, популярность боятся потерять
15:47:11 10-12-2023
Хороший фильм про нашу историю как пацаны жили и росли ! Да время было такое жуткое и преступное но это было и мы прошли через это. Я удивляюсь людей которые пишут что этот фильм шокируют наших детей итд… а когда показывают гламур гей мальчиков и пошлость то это что воодушевляет ваших детей?
15:56:35 10-12-2023
Ха ха ха 18 + и? 12 ти летние и дальше, смотрят его. Ну тут скажут родители виноваты, не следят за детьми. Ну отчасти это правда. Это конечно просто фильм и один подросток посмотрит его как просто сериал, а другой, более впечатлительный решит , что так круто, так надо себя вести, девочки будут влюбляться в таких вот отбросов, считая их крутыми. И таких подростков большинство. Печально.