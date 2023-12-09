Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале "Слово пацана"

В ведомстве отметили, что сериал показывают в онлайн-кинотеатрах с ограничением 18+

09 декабря 2023, 22:51, ИА Амител

Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (2023)

Роскомнадзор не выявил нарушений законодательства в русском сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом изданию "ФедералПресс" сообщила зампред думского комитета по бюджету и налогам Наталья Орлова, по запросу которой была организована проверка.

По ее словам, по итогам проверки регулятор ей сообщил, что сериал показывают в онлайн-кинотеатрах с возрастным ограничением 18+. Специалисты РКН также посмотрели пять вышедших серий и не нашли в них нарушений.

Орлова добавила, что сама сериал еще не смотрела, но теперь обязательно глянет.

"Слово пацана" – сериал Жоры Крыжовникова, который рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. Сериал сразу начали обсуждать представители общественности и властей. Многие из них увидели в "Слове пацана" деструктивные идеи и романтизацию насилия.