Депутат Госдумы дал старт ежегодному конкурсу для алтайских школьников

Александр Терентьев проводит конкурс уже много лет

09 февраля 2024, 11:20, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: пресс-служба "Справедливой России"

Региональное отделение партии "Справедливая Россия – За правду" объявило конкурс на соискание именной стипендии депутата Госдумы Александра Терентьева для школьников. Победители получат денежное довольствие от парламентария в течение следующего учебного года.

Каждый месяц 2024-2025 учебного года 20 стипендиатам будут выплачивать по 3448 рублей. И это не просто подарок, а заслуга самих ребят, неоднократно говорил парламентарий.

И объем работ, которые присылают школьники со всего Алтайского края, говорит, что такое поощрение востребовано среди подрастающего поколения. Но чтобы его получить, надо пройти отбор: хорошо учиться и заниматься спортом. Причем не только до конкурса, но и после победы: координаторы проекта будут мониторить успеваемость ребят и следить за их спортивной жизнью.

Подать заявку на конкурс могут ученики 5-10 классов общеобразовательных школ городов и районов края из малообеспеченных семей, которые учились на "отлично" и "хорошо" в 2022-2023 учебном году и первом полугодии 2023-2024 учебного года. А кроме того, активно участвовали в спортивной жизни школы, имеют достижения и награды в спорте, а также хорошо себя вели.

Заявки и пакет документов необходимо прислать до 31 марта 2024 года по почте или принести лично по адресу: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 7, офис А-202. Стипендия назначается в двух категориях: "учащиеся 5-7 классов" и "учащиеся 8-10 классов" – по 10 ребят в каждой категории. Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (3852) 50-17-25.

Итоги конкурса подведут не позднее 30 апреля 2024 года и опубликуют на официальном сайте регионального отделения партии.