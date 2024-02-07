Депутат Госдумы поможет алтайскому инвалиду получить коляску

Мужчина ждет средство реабилитации уже почти год

07 февраля 2024, 11:00, ИА Амител

Инвалидное кресло / Фото: rawpixel.com / Freepik

Жительница Барнаула обратилась в общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева с просьбой о помощи в получении кресла-коляски для мужа. Супруг – инвалид второй группы в преклонном возрасте. И он не может получить необходимое реабилитационное средство с апреля прошлого года.

Медико-социальная экспертиза подтвердила нуждаемость барнаульца в ТСР.

"В апреле прошлого года, когда писали заявление (в региональное отделение Соцфонда), нас ориентировали, что ждать четыре месяца", – рассказывает заявительница.

Копия заявления в Соцфонд есть, документ датирован 13.04.2023. И там указано, что надо выдать кресло-коляску с ручным приводом, ходунки шагающие и ортопедические брюки. Однако в указанный срок семья ничего не получила.

Супруга пенсионера попросила у Александра Терентьева помощи в решении их вопроса. Депутат уже направил запрос руководству отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Алтайскому краю. Официального ответа пока не было, но вопрос сдвинулся с мертвой точки. По словам заявительницы, на прошлой неделе привезли ходунки и обещали в ближайшее время доставить коляску.

Александр Терентьев проанализирует причину задержки и выработает предложения.