Депутат Госдумы добился ремонта крыши дома в алтайском селе
Жители поблагодарили Александра Терентьева за решение проблемного вопроса
17 января 2024, 15:00, ИА Амител
Жители многоквартирного дома в селе Черемное Павловского района поблагодарили депутата Госдумы от Алтайского края, лидера регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александра Терентьева. После многих лет ожидания они, наконец, живут без дождя в своих квартирах, сырости и плесени. Подробности рассказали в пресс-службе партии.
В доме № 50а по ул. Привокзальной 21 квартира, живут в нем семьи с детьми, пенсионеры. И долгие годы они ждали капитального ремонта кровли, потому что их очередь все никак не наступала из-за неполноценной оплаты взносов собственниками. В 2016 году дом стоял в программе на период с 2017 по 2019 год. Затем срок передвинули на 2023-й. Жители забили тревогу в 2021-м. А в 2022-м собственникам сообщили, что ремонт дома будет в 2025 году.
Люди обратились к Александру Терентьеву, который направил запросы в краевое правительство, прокуратуру, главе района.
Перенести срок ремонта на более ранний ввиду плачевного состояния конструкции, к сожалению, не удалось. Однако удалось сохранить хотя бы 2023-й – в прошлом году крышу сделали. Собственники уверены, что без поддержки депутата ремонт в их доме переносили бы бесконечно. Сельчане поблагодарили Терентьева за то, что он прошел этот непростой путь вместе с ними и отстоял их право на добротную крышу над головой.
15:13:13 17-01-2024
Популизм раздолье для чиновников. "из-за неполноценной оплаты взносов собственниками" т.е люди не платят а Ук не хочет работать требовать оплат. В судебном порядке списывать с карт.
15:40:29 17-01-2024
А в Барнауле на Чкалова 1а когда крышу сделают?
14:19:01 18-01-2024
Хватило всего на 1 крышу?