Депутат Госдумы добивается решения проблемы с электроснабжением в алтайском селе

Жители обратились к социалисту за помощью

17 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Линии электропередачи / Фото: rawpixel.com / freepik.com

Жители села Нововознесенка Славгородского округа уже почти пять лет живут с перебоями электричества. Свет отключают регулярно, в любое время на протяжении дня. Об этом они рассказали депутату Госдумы Александру Терентьеву, когда тот был в селе с рабочей поездкой.

Сельчане не раз пытались решить проблему самостоятельно – обращались в местную администрацию и в ООО "Заринская сетевая компания", которая обслуживает электросети. Но все безрезультатно. Александр Терентьев направил депутатский запрос в прокуратуру Алтайского края для выяснения ситуации.

Надзорный орган провел проверку совместно с экспертами Сибирского управления Ростехнадзора. Они обнаружили серьезные проблемы.

Среди них: невырубленные деревья, угрожающие падением и порчей проводов, и отсутствие мер по восстановлению работоспособности воздушных линий электропередачи. Также зафиксировали несоответствия в обеспечении надежной работы силового трансформатора.

В результате директору ООО "Заринская сетевая компания" вынесли представление, а должностное лицо привлекут к административной ответственности.

Александр Терентьев продолжит наблюдать за ситуацией до полного устранения всех проблем с электроснабжением в селе.