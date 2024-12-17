Депутат Госдумы добивается решения проблемы с электроснабжением в алтайском селе
Жители обратились к социалисту за помощью
17 декабря 2024, 17:00, ИА Амител
Жители села Нововознесенка Славгородского округа уже почти пять лет живут с перебоями электричества. Свет отключают регулярно, в любое время на протяжении дня. Об этом они рассказали депутату Госдумы Александру Терентьеву, когда тот был в селе с рабочей поездкой.
Сельчане не раз пытались решить проблему самостоятельно – обращались в местную администрацию и в ООО "Заринская сетевая компания", которая обслуживает электросети. Но все безрезультатно. Александр Терентьев направил депутатский запрос в прокуратуру Алтайского края для выяснения ситуации.
Надзорный орган провел проверку совместно с экспертами Сибирского управления Ростехнадзора. Они обнаружили серьезные проблемы.
Среди них: невырубленные деревья, угрожающие падением и порчей проводов, и отсутствие мер по восстановлению работоспособности воздушных линий электропередачи. Также зафиксировали несоответствия в обеспечении надежной работы силового трансформатора.
В результате директору ООО "Заринская сетевая компания" вынесли представление, а должностное лицо привлекут к административной ответственности.
Александр Терентьев продолжит наблюдать за ситуацией до полного устранения всех проблем с электроснабжением в селе.
17:47:43 17-12-2024
а заринская сетевая компания принадлежит , тоже депутату господину Прибу.