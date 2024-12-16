Достойны большего. Социалисты предлагают перейти на новую модель индексации пенсий

Она позволит опередить инфляцию

16 декабря 2024, 10:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Существующая система индексации пенсий, по сути, представляет собой бесконечную погоню за инфляцией, в которой пенсионеры оказываются в проигрышной позиции, считают в партии "Справедливая Россия – За правду". Выплаты пересчитывают на основании данных о прошлогоднем уровне инфляции, но январское повышение цен снова приводит к нехватке средств у пожилых граждан. Чтобы исправить эту ситуацию социалисты предлагают перейти к "опережающей" модели индексации.

Глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что в 2025 году, помимо плановой индексации пенсий на 7,3% с 1 января, возможно дополнительное увеличение, если фактическая инфляция за 2024 год окажется выше прогнозов.

Лидер партии в Госдуме Сергей Миронов пояснил, что дополнительное повышение выплат не решит проблемы текущей системы.

По его словам, январское увеличение пенсий основывается на прогнозах инфляции за предыдущий год, в то время как в текущем – уже новые цены. Даже если индексацию позже скорректируют, реальная инфляция все равно будет "убегать вперед".

Социалисты предлагают реформу, при которой пенсии будут индексировать на основе прогноза на текущий год. Кроме того, следует предусмотреть возможность дополнительного увеличения выплат с учетом реальных цен.

По словам депутата Госдумы и лидера алтайских социалистов Александра Терентьева, для внедрения такой системы потребуется переходный год, в течение которого пенсии будут проиндексированы сразу за два года. Это позволит значительно повысить их размер.

"Наши пенсионеры всю жизнь трудились, не покладая рук, и наш долг – создать им такие условия, при которых они будут наслаждаться пенсией, проводить время с семьями, а не думать, где бы им достать денег, чтобы дотянуть до следующего месяца. А для этого необходимо пересмотреть модель индексации пенсий", – отметил Терентьев.