Достойны большего. Социалисты предлагают перейти на новую модель индексации пенсий
Она позволит опередить инфляцию
16 декабря 2024, 10:30, ИА Амител
Существующая система индексации пенсий, по сути, представляет собой бесконечную погоню за инфляцией, в которой пенсионеры оказываются в проигрышной позиции, считают в партии "Справедливая Россия – За правду". Выплаты пересчитывают на основании данных о прошлогоднем уровне инфляции, но январское повышение цен снова приводит к нехватке средств у пожилых граждан. Чтобы исправить эту ситуацию социалисты предлагают перейти к "опережающей" модели индексации.
Глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что в 2025 году, помимо плановой индексации пенсий на 7,3% с 1 января, возможно дополнительное увеличение, если фактическая инфляция за 2024 год окажется выше прогнозов.
Лидер партии в Госдуме Сергей Миронов пояснил, что дополнительное повышение выплат не решит проблемы текущей системы.
По его словам, январское увеличение пенсий основывается на прогнозах инфляции за предыдущий год, в то время как в текущем – уже новые цены. Даже если индексацию позже скорректируют, реальная инфляция все равно будет "убегать вперед".
Социалисты предлагают реформу, при которой пенсии будут индексировать на основе прогноза на текущий год. Кроме того, следует предусмотреть возможность дополнительного увеличения выплат с учетом реальных цен.
По словам депутата Госдумы и лидера алтайских социалистов Александра Терентьева, для внедрения такой системы потребуется переходный год, в течение которого пенсии будут проиндексированы сразу за два года. Это позволит значительно повысить их размер.
"Наши пенсионеры всю жизнь трудились, не покладая рук, и наш долг – создать им такие условия, при которых они будут наслаждаться пенсией, проводить время с семьями, а не думать, где бы им достать денег, чтобы дотянуть до следующего месяца. А для этого необходимо пересмотреть модель индексации пенсий", – отметил Терентьев.
10:36:31 16-12-2024
Так платить в баксах или по курсу. Раз нет своей валюты. И хватит уже врать. Какие они социалисты? Обычные буржуи, призванные оттяпать голоса у КПРФ...
10:51:52 16-12-2024
собака лает, караван идет.
11:11:09 16-12-2024
Так устроено, если в экономике всё плохо, то должны быть те, кто проиграет и те, кто выиграет. Проигравших должно быть значительно больше и пенсионеры всегда будут среди них. А также бюджетники среднего и низшего звена и по той же схеме в бизнесе, в т.ч. возможна полная ликвидация бизнеса. Это политика государства, т.е. чиновников, которые решают кому быть, а кому нет.
11:13:29 16-12-2024
Им бы такую пенсию. Что это за прожиточный минимум пенсионеров 12608?!
11:15:58 16-12-2024
Сергей Миронов пояснил, что дополнительное повышение выплат не решит проблемы текущей системы.. - кто-то всё ещё верит в рыночную экономику, задачи и цели которой далеко не качество жизни..