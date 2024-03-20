Депутат Госдумы и прокуратура пытаются вернуть пенсионеру 10 лет сельского стажа
При расчете пенсии мужчине не учли 10 лет работы на сельскохозяйственном предприятии
20 марта 2024, 11:00, ИА Амител
Более пяти лет житель алтайского села добивался справедливого назначении пенсии. Помогла лишь жалоба депутату Госдумы, который обратился в прокуратуру.
Проблема возникла у ветерана труда, инвалида II группы из Родинского района. С 1992 по 2002 год он работал шофером в совхозе "Вознесенский". И эти 10 лет ему не зачли в сельский стаж, из которого рассчитывается дополнительная выплата к пенсии. Мужчина обратился к депутату Госдумы от Алтайского края, главе регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александру Терентьеву. Народный избранник направил запрос в Социальный фонд и тоже получил отказ: оснований учитывать эти годы нет, сказали специалисты государственного органа.
Александр Терентьев обратился в прокуратуру Алтайского края. И там выяснили, что решение Соцфонда противоречит законодательству. В совхозе, где работал мужчина, выращивали зерновые. А значит, организация занималась экономической деятельностью в сельском хозяйстве. То есть мужчина имел права на включение указанных лет в сельский стаж.
"К сожалению, на исправление этой досадной ошибки труженику потребовались годы переписки с профильными ведомствами. И та еще нервотрепка для пенсионера. И только его вера в правоту и упорство привели к решению", – прокомментировал Александр Терентьев.
В Общественную приемную депутата поступает немало подобных обращений от пенсионеров. И каждому из них пытаются помочь.
11:09:26 20-03-2024
Пенсионный часто косячит. Сразу в суд.
11:33:50 20-03-2024
Вот это "социальное" государство.Своё заработанное надо с барабанным боем отвоёвывать.
11:49:18 20-03-2024
А когда СР пролоббирует требуемый достойный размер пенсий??? а то всё как-то не серьёзно! СР перестали были справедливыми почему-то, какие-то мелко-собственнические интересы только преследуют! Масштабно надо мыслить, особенно РЕШАТЬ!!! Стараться хотя бы решать! Не те СР-не те!
12:04:57 20-03-2024
Я вас умоляю,кто будет решать эту проблему . Эта установка свыше ,просто и ясно пенсионеры не в удел. Вот такое время настало к сожалению . Хотя многие работали на благо страны и отчисляли финансы - однако что получилось,то получилось. Но сейчас говорят ,что во время СВО вы даже и не говорите о пенсии. А когда - когда нас не будет???
15:43:55 20-03-2024
Зажравшиеся рожи во дворцах пенсионного фонда косячат постоянно, люди вынуждены в судах доказывать своё, у меня один вопрос - эти во дворцах зачем нужны!!!!!
15:44:19 20-03-2024
Зажравшиеся рожи во дворцах пенсионного фонда косячат постоянно, люди вынуждены в судах доказывать своё, у меня один вопрос - эти во дворцах зачем нужны!!!!!