Пенсионерка переехала из Запорожья на Алтай и через несколько лет осталась без пенсии

Но депутат Госдумы помог ей восстановить выплаты

14 марта 2024, 13:59, ИА Амител

Пенсионер. Пенсия / Фото: rawpixel.com on Freepik

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев помог восстановить пенсионные выплаты барнаульской пенсионерке. Она переехала на Алтай из Запорожья несколько лет назад, в августе прошлого года получила российское гражданство. Сразу обратилась в отделение Социального фонда России, однако все никак не получалось оформить пенсию.

Документы приняли, но пенсию так и не назначили, ссылаясь на отсутствие ответов от органов власти с прошлого места жительства.

Тогда женщина обратилась к народному избраннику. Александр Терентьев подключился к вопросу. Оказалось, что в Соцфонде Запорожья нужной информации о заявительнице даже и не было. Но решение нашлось: СФР назначил ей страховую пенсию по старости. На сегодняшний день размер пенсии составляет 18,6 тыс. рублей. Кроме того, женщине проведут перерасчет за время, когда она не получала выплаты, то есть с февраля прошлого года. А еще социальная защита, куда также обратились сотрудники Общественной приемной депутата Терентьева, предоставит заявительнице матпомощь.