Пенсионерка переехала из Запорожья на Алтай и через несколько лет осталась без пенсии
Но депутат Госдумы помог ей восстановить выплаты
14 марта 2024, 13:59, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев помог восстановить пенсионные выплаты барнаульской пенсионерке. Она переехала на Алтай из Запорожья несколько лет назад, в августе прошлого года получила российское гражданство. Сразу обратилась в отделение Социального фонда России, однако все никак не получалось оформить пенсию.
Документы приняли, но пенсию так и не назначили, ссылаясь на отсутствие ответов от органов власти с прошлого места жительства.
Тогда женщина обратилась к народному избраннику. Александр Терентьев подключился к вопросу. Оказалось, что в Соцфонде Запорожья нужной информации о заявительнице даже и не было. Но решение нашлось: СФР назначил ей страховую пенсию по старости. На сегодняшний день размер пенсии составляет 18,6 тыс. рублей. Кроме того, женщине проведут перерасчет за время, когда она не получала выплаты, то есть с февраля прошлого года. А еще социальная защита, куда также обратились сотрудники Общественной приемной депутата Терентьева, предоставит заявительнице матпомощь.
14:06:23 14-03-2024
Молодец Терентьев АВ - "марку держит", как и слово!
14:07:08 14-03-2024
Вот если б еще добился нормальный пенсионный возраст и достойный размер пенсии! - Цены бы не было!
15:23:10 14-03-2024
А почему такая большая пенсия у пенсионерки с Запорожья нужной информации не было, а пенсия больше чем у тех у кого информация есть, как то не справедливо.
16:42:14 14-03-2024
а наши пенсионеры почему должны выживать на 13000,00?
17:55:06 14-03-2024
Не работала на новое Отечество, а пенсию не слабую получила. А нам по каким-то мутным схемам начисляют, баллы-шмаллы. Кручу-верчу, обмануть хочу, мало баллов - сиди до 70 лет.
18:30:30 14-03-2024
Гость (15:23:10 14-03-2024) А почему такая большая пенсия у пенсионерки с Запорожья нужн... А что, так можно было? Кто работал, о тех и в Запорожье есть информация.