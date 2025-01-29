Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала, как ела чизкейк на инаугурации Трампа
В США каждую инаугурацию проходит три бала, на которые собираются гости в вечерних платьях
29 января 2025, 17:28, ИА Амител
Уроженка Алтайского края, депутат Госдумы Мария Бутина была на первой инаугурации Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2017 года. Об этом она рассказала в интервью "Аргументам и Фактам".
"В США каждую инаугурацию проходит три бала, на которые собираются гости в вечерних платьях. Для приглашенных накрывают столы. Кухня зависит от того, какой штат представляет президент. На первом балу у Трампа был чизкейк, который символизировал Нью-Йорк", – рассказала Бутина.
По ее словам, семья Трампа по очереди посещала каждый бал.
"Я с ним, естественно, никак не контактировала", – подчеркнула Бутина.
Ранее Мария Бутина в интервью amic.ru рассказала, как и зачем консерваторам с Запада помогают переехать в Россию.
17:50:36 29-01-2025
Да, не получилась из неё Мата Хари. Чем то не вышла.
06:40:07 30-01-2025
александр (17:50:36 29-01-2025) Да, не получилась из неё Мата Хари. Чем то не вышла.... ну, а чё? начальника поздравляла же...
18:42:34 29-01-2025
Если крыша ржавая, то подвал сырой.
18:43:37 29-01-2025
Великая новость!!!
22:20:25 29-01-2025
Гость (18:43:37 29-01-2025) Великая новость!!!... А то. Это ж уроженка.
22:29:33 29-01-2025
Что-то она не договаривает.
22:42:28 29-01-2025
Зашибись, какая важная новость!🤬
08:42:09 30-01-2025
Создается впечатление, что в Госдуме у нас не те сидят...
10:24:28 30-01-2025
зато с другими контактировала активно
11:23:03 30-01-2025
Лоб морщинистый.
Наверное умная.