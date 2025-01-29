Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала, как ела чизкейк на инаугурации Трампа

В США каждую инаугурацию проходит три бала, на которые собираются гости в вечерних платьях

29 января 2025, 17:28, ИА Амител

Мария Бутина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уроженка Алтайского края, депутат Госдумы Мария Бутина была на первой инаугурации Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2017 года. Об этом она рассказала в интервью "Аргументам и Фактам".

"В США каждую инаугурацию проходит три бала, на которые собираются гости в вечерних платьях. Для приглашенных накрывают столы. Кухня зависит от того, какой штат представляет президент. На первом балу у Трампа был чизкейк, который символизировал Нью-Йорк", – рассказала Бутина.

По ее словам, семья Трампа по очереди посещала каждый бал.

"Я с ним, естественно, никак не контактировала", – подчеркнула Бутина.

Ранее Мария Бутина в интервью amic.ru рассказала, как и зачем консерваторам с Запада помогают переехать в Россию.