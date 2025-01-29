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Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала, как ела чизкейк на инаугурации Трампа

В США каждую инаугурацию проходит три бала, на которые собираются гости в вечерних платьях

29 января 2025, 17:28, ИА Амител

Мария Бутина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Мария Бутина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уроженка Алтайского края, депутат Госдумы Мария Бутина была на первой инаугурации Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2017 года. Об этом она рассказала в интервью "Аргументам и Фактам".

"В США каждую инаугурацию проходит три бала, на которые собираются гости в вечерних платьях. Для приглашенных накрывают столы. Кухня зависит от того, какой штат представляет президент. На первом балу у Трампа был чизкейк, который символизировал Нью-Йорк", – рассказала Бутина.

По ее словам, семья Трампа по очереди посещала каждый бал.

"Я с ним, естественно, никак не контактировала", – подчеркнула Бутина.

Ранее Мария Бутина в интервью amic.ru рассказала, как и зачем консерваторам с Запада помогают переехать в Россию.

Мария Бутина / Фото: amic.ru, Алина Богомолова

Депутат Мария Бутина – как и зачем консерваторам с Запада помогают переехать в Россию

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США депутаты Дональд Трамп

Комментарии 10

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александр

17:50:36 29-01-2025

Да, не получилась из неё Мата Хари. Чем то не вышла.

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бгг

06:40:07 30-01-2025

александр (17:50:36 29-01-2025) Да, не получилась из неё Мата Хари. Чем то не вышла.... ну, а чё? начальника поздравляла же...

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Гость

18:42:34 29-01-2025

Если крыша ржавая, то подвал сырой.

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Гость

18:43:37 29-01-2025

Великая новость!!!

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Жора

22:20:25 29-01-2025

Гость (18:43:37 29-01-2025) Великая новость!!!... А то. Это ж уроженка.

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Жора

22:29:33 29-01-2025

Что-то она не договаривает.

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Тата

22:42:28 29-01-2025

Зашибись, какая важная новость!🤬

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Дон Торпедро

08:42:09 30-01-2025

Создается впечатление, что в Госдуме у нас не те сидят...

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гость

10:24:28 30-01-2025

зато с другими контактировала активно

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Musik

11:23:03 30-01-2025

Лоб морщинистый.
Наверное умная.

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