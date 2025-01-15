Депутат Мария Бутина – как и зачем консерваторам с Запада помогают переехать в Россию

В 2024 году в РФ появилась организация "Добро пожаловать в Россию", которая занимается привлечением иностранцев-консерваторов в нашу страну, ее возглавила депутат Госдумы Мария Бутина

15 января 2025, 09:15, Антон Дегтярев

Мария Бутина / Фото: amic.ru, Алина Богомолова

В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о привлечении в РФ иностранцев, разделяющих российские традиционные духовно-нравственные ценности. Теперь гражданам западных стран помогают переехать в РФ, с ними работает некоммерческая организация "Добро пожаловать в Россию", которой руководит депутат Госдумы, уроженка Алтайского края Мария Бутина. Она рассказала журналисту amic.ru, почему иностранцы из западных стран едут в Россию, как им помогают перебраться сюда и кто именно стремится стать жителем нашей страны.

"Для них в России понятная атмосфера"

– Правильно ли я понимаю, что в России запустили программу привлечения иностранцев из западных стран? И речь в ней идет не о соотечественниках, а именно об иностранцах?

– Соотечественниками я меньше всего занимаюсь. Сейчас я работаю с иностранцами из дальнего зарубежья. В Госдуме два комитета: один – по делам СНГ и соотечественников, а второй – по международным делам. Я во втором, поэтому фокус моего внимания – страны дальнего зарубежья. Соотечественники, конечно, попадаются – периодически русские приезжает из Америки, из Канады. Но, как правило, мои иностранцы к России не имеют никакого отношения, они едут к нам по указу президента, вступившему в силу 1 сентября 2024 года. Это духовно-нравственная миграция. Для таких мигрантов нет квот и требования обязательно знать русский язык. Эти люди ощущают свою приверженность к России и нашим традиционным ценностям, они против неолиберализма.

– А что именно в этом неолиберализме им не нравится? Почему иностранцы из западных стран вообще хотят перебраться в Россию?

– Главная причина – ЛГБТ (движение ЛГБТ запрещено в России. – Прим. ред.). Они все приезжают с детьми. Навязывание образования, классы для самоудовлетворения "Познай свое тело" в детских садах Германии и так далее – это все отвратительно. Например, женщина вынуждена была забрать двух дочерей из школы, потому что там стали устраивать уроки переодевания. То есть нужно девочке принести одежду мальчика, а мальчику – девочки. Родители этого не хотят и приезжают, потому что для них семья и дети важнее. Они желают воспитать детей в обществе безопасного детства и безопасности в принципе, потому что вы давно уже не можете выйти в Германии ночью на улицу. Уровень преступности там очень высокий. Любой нормальный отец будет оценивать, где ребенку лучше. Дети с удовольствием идут в наши школы и детские сады. Когда впервые приезжают, говорят: "Вау". Мы возили австрийца в Гаврилов Посад – это маленький город, сказка с сухим фонтаном и великолепным детским садиком, хорошими школами. Он был впечатлен. Еще я очень люблю частную школу при православной Николо-Перервинской обители, где IT-оснащение невероятное. У западных людей есть интерес нормально развиваться в стране, где на человека не наплевать.

– А почему именно Россия? Есть же Китай, где тоже леволиберальной повестки нет, или Венгрия, которую она не так сильно захлестнула.

– Переселенцы говорят, что Венгрия неизбежно рано или поздно скатится в то же самое. А Китай от них очень далек. Мы же европейцы, нравится нам это или нет. Разворот на Восток – правильный расчет с точки зрения государственной политики, но вы на себя посмотрите – внешне мы уж очень с европейцами похожи. Приехать им сюда проще, для них в России понятная атмосфера. Дороги такие же, люди ходят молиться в церковь, к тому же у нас многоконфессиональная страна. Есть возможность найти православную церковь, католический собор, костел, протестантскую церковь – что угодно. Для этих людей вопрос церкви важный, но они не помешаны на религии. К тому же у нас веками накоплен опыт переселения. У нас они проще адаптируются, чем французы в Германии.

Мария Бутина / Фото: amic.ru

"Мы можем только посоветовать"

– Если человек из недружественной страны захотел переехать в Россию, что происходит дальше. Какой механизм здесь работает?

– Механизм очень простой. Переселение на основании единства духовно-нравственных ценностей отличается, например, от виз для высококвалифицированных специалистов (ВКС). В случае ВКС вы едете в компанию, запрашиваете приглашение, вам нужен патент. Компания должна быть зарегистрирована в определенном реестре и обязана доказать, что в России нет аналога этому иностранному специалисту.

В случае с духовно-нравственной миграцией всего этого делать не надо. Человек (как правило, отец семейства) обращается в наше консульство в любой недружественной стране, заполняет простое заявление, где пишет, что традиционные ценности ему близки. Далее гражданину надо собрать необходимый пакет документов: справку об отсутствии судимости, паспорт и так далее – пакет как на обычную визу. Он приносит все, приезжает в Россию. Можно сразу подавать на РВП (разрешение на временное проживание). Для этого нужно принести тот же пакет документов, предоставить информацию о месте жительства. РВП будет готово через четыре месяца, оно действительно три года. Потом можно подавать на вид на жительство, затем через шесть лет получить гражданство. Но для вида на жительство уже нужно будет сдавать русский язык.

– Вы работаете с иностранцами через организацию "Добро пожаловать в Россию", которая появилась в конце 2024 года. Что это такое?

– "Добро пожаловать в Россию" и ее учредитель – это профильная некоммерческая организация. Наши члены правления и соучредители – француз, австриец, австралийка и немка, они являются гражданами своих государств и России. У нас около 70 человек волонтеров, более 200 уже подали заявки, потихоньку подтягиваем волонтеров из организации "Право на оружие". Они общаются с людьми, убеждают или разубеждают человека в переезде, если он не готов. Наша задача – помочь в переезде в Россию, оказать информационное содействие. Но мы не делаем документы, мы не юридическая контора, которая "подарит" вам паспорт за три дня. Переселенцы в состоянии все оформить сами. Консульский сбор минимальный. Если хотите, чтобы документы сделали за вас, – добро пожаловать на рынок, нанимайте юриста. Мы можем только посоветовать.

Встреча Марии Бутиной с иностранцами / Фото предоставлено Марией Бутиной

– Какие-то деньги из федерального бюджета на вашу организацию тратятся?

– Нет. Организация "Добро пожаловать в Россию" существует на мои деньги и деньги жертвователей. Просто я верю в то, что это важно для нашей страны. Если работать по-умному, то и денег не надо. Например, блогеров больше всего интересует контент, возможность поехать и что-то посмотреть. Мы помогаем им в этом.

– Кроме организации "Добро пожаловать в Россию", кто-то еще занимается привлечением иностранцев в Россию?

– Есть несколько государственных рабочих групп: одна – в МИД, другая – по распоряжению президента при Агентстве стратегических инициатив. И там и там есть представители госорганов и так называемых пилотных регионов, куда сейчас привлекают иностранцев. Я в двух группах состою. Общественный сектор и волонтеры – одна история, а работа с Минпросвещения, Минобром, Минсельхозом и прочими ведомствами – это все делается государством с помощью рабочих групп. Тут нет конкуренции. Более того, вместе с "Добро пожаловать в Россию" работают разные организации – например, "Путь домой" Анатолия Бублика и другие. "Добро пожаловать в Россию" – большой бренд. К работе мы приглашаем всех.

– Вы сказали о пилотных регионах. А куда эти люди едут? Это не всегда Москва или Санкт-Петербург?

– Переезжают они далеко не всегда в Москву. Многие семьи хотят, чтобы их дети росли если не в деревне, то в небольшом городе. Почему многие выбирают Доброград, Гаврилов Посад, Калининград, Калужскую область – это возможность быть недалеко от города, но на своей земле. Коттеджное строительство для них актуально. Есть и те, кто хочет в Москву, но таких меньше. Сибирь, Дальний Восток, Урал людей интересует. Их не пугают погодные условия.

Многие едут в Нижегородскую область, где есть областное агентство кадров, ориентированное на переселение из соседних областей лучших специалистов. Они перетягивали кадры, набили руку на внутренней миграции и теперь могут позволить себе миграцию внешнюю. Очень сильна Курганская область, потому что она находится на границе с Казахстаном, там есть программа "Русская мечта", по которой дают землю. Недавно немец к ним приехал работать. Есть "Балтийский маяк" в Калининграде. В Калужской области много иностранных предприятий, они топ-1 по иностранным инвестициям, могут оформлять документы и помочь с переездом.

Главная страница сайта организации "Добро пожаловать в Россию"/ Фото: amic.ru

– А в Алтайский край кто-то из иностранцев переехал, кроме семьи известного фермера Джастаса Уолкера из Солонешенского района?

– Например, в Смоленском районе края, недалеко от Белокурихи, живет замечательная большая семья австралийцев. В этой семье Сабрина Хэйер – один из учредителей моей организации. Они дают интервью, купили участок земли, сейчас она уже получила российское гражданство. Замечательная девушка, она по-русски говорит лучше, чем мы с вами. Она приехала еще до указа президента. Но в Алтайском крае таких людей мало.

"На первом месте не англоговорящие"

– После переезда иностранной семьи в РФ вы с ней общаетесь о том, как улучшить программу, что сделать по-другому?

– Недавно я была в Екатеринбурге, в Кургане, в Смоленской, Нижегородской, Кировской областях, в Ивановскую область (Шуя, Гаврилов Посад, Палех) ездили 6-8 января. В каждом из этих регионов я проводила встречи с переселенцами. Я с ними постоянно общаюсь. Каждый месяц в Московском доме национальностей у меня проходят встречи. Люди рассказывают о проблемах с регистрацией, с водительскими правами, со школой, с получением документов. Я структурирую, смотрю, насколько эти проблемы распространены, работаю над их решением. По предложению Штаба АСИ будем прорабатывать вопросы интеграции с госуслугами. Достигнута полная интеграция с консульскими отделами: консулы направляют к нашим волонтерам для консультирования в каждом посольстве. Документы они делают, а мы отвечаем на вопросы.

– А из каких недружественных стран к нам вообще едут люди?

– По итогам первых трех месяцев работы на первом месте у нас не англоговорящие, а французы. Больше всего приезжают люди из Франции, на втором месте – Германия, потом идут Австралия, Соединенные Штаты и Италия. Вот это топ-5.

Мария Бутина / Фото: amic.ru, Алина Богомолова

– И много человек прошло через вашу организацию?

– Точно пока не можем посчитать. За два года из дальнего зарубежья в Россию переехало 3,5 тысячи человек. Это не много, но и не мало. Президент увидел, что к нам просятся, и мы среагировали на запрос. За три месяца через нас прошло более 200 человек. Но это некорректная цифра, потому что не все решаются переезжать. Эффект работы этой президентской визы мы сможем увидеть только через год. Путь типичного переселенца такой: человек что-то спрашивает, смотрит видео от блогеров, решает переехать, подает на туристическую визу, посещает Россию. Сейчас мои коллеги делают туры "Как жить в России". Иностранцы платят за них, им показывают соцучреждения: магазины, больницы, школы. И дальше, как правило, договариваются, чтобы дети могли встать на учет в школе, пойти на семейное образование. Плюс надо же все продать там, а это не быстрый процесс. Как правило, от решения до переезда семьи проходит полгода-год. И поэтому результаты статистики мы увидим только через год, когда эти семьи примут решение, соберут документы и переедут.

– Вы упомянули о детях. Недавно Госдума приняла закон о том, что дети должны знать русский язык, чтобы пойти в российскую школу. Для детей переселенцев планируется организовать какие-то курсы подготовки к школе?

– Ребенку, который не знает языка, ходить в обычную школу бессмысленно. Его будут постоянно тыкать, издеваться над ним. Поэтому в интересах родителей, чтобы ребенок выучил язык. Но нам важно видеть этих детей. Если они уходят к частным репетиторам, мы не понимаем, где этот ребенок. Уже есть распоряжение Минпросвещения о том, что надо проработать порядок и включить в него те курсы, о которых вы говорите.

Я посмотрела практику нескольких стран. В Америке, Канаде, США есть так называемый community college (в переводе – общественный колледж) – вечерняя школа, где дети могут учить язык и другие дисциплины. Дети разных возрастов учатся в одном классе, и пока ребенок не дотянется до нормального разговорного языка, ему помогают, а потом переводят в обычную школу. Должно ли это быть бесплатно? Наверное, нет, потому что эти люди не жалуются на отсутствие денег. Есть практика гибридного формата. Сам учишься, преподаватель читает лекции, принимает сессию. Еще я обязательно встречусь с Минспортом, потому что дети лучше всего схватывают язык, играя в спортивные игры.

Российская школа / Фото: amic.ru

"Их правительства сами виноваты"

– А в одиночку в Россию никто не едет? Только семьями?

– Очень редко. Одиночка, как правило, высококвалифицированный специалист, который получает трудовую визу. Но вот процентов десять от приехавших – пенсионеры. Они скапливают пенсию в Европе, приезжают, покупают здесь дом и живут. В Нижнем Новгороде есть эмигрант Ремо Кирш из Германии, по просьбе губернатора Глеба Никитина президент дал ему гражданство досрочно. Он построил несколько домов, европейскую деревню, и немало пенсионеров купили жилье.

– А нет ли для переселенцев проблемы в виде идущей СВО? Может быть, многие боятся, что их призовут в армию и отправят на фронт?

– В армию их точно не призовут – у них гражданства нет. Гражданство дают только через шесть лет. Конечно, пропаганда врагов работает. В немецкой прессе появилась статья о том, что главный агент Путина Мария Бутина переманивает иностранцев. Но для нас главные люди – иностранцы, которые уже приехали. Я заинтересована в том, чтобы они сами вели блоги, а не мы рассказывали эту историю.

– И в западных странах никто не уговаривает переселенцев остаться?

– Уговаривают. Конечно, недружественные государства будут препятствовать переезду своих граждан в Россию. Кому захочется отдавать высококвалифицированных специалистов, благополучные семьи? Но их правительства сами виноваты, так как начали давление на семью.

– Но из тех, кто приехали, есть вернувшиеся обратно?

– Слышала об этом, но лично не видела. Уверена, такие случаи будут. Человек посмотрел, что-то его не устроило – это нормально. Если европеец не готов здесь жить, не понравилась ему погода или еще что, зачем за ним бегать? Мы ничего на него не потратили.

Мария Бутина / Фото: amic.ru

"Если денег нет, ехать не надо"

– А с работой таким переселенцам помогают? Кем они здесь устраиваются?

– Мы с работой не помогаем, у них должна быть финансовая подушка минимум на восемь месяцев. Если денег нет, ехать не надо. Мы в ПВР не устроим, на учет не поставим. По опыту переселения, входная позиция практически у многих переселенцев – учителя английского, французского или итальянского языка. Но большая часть переехавших – специалисты в области IT. У них больше доступа к информации и критической мысли. Вообще люди, которые переезжают на духовно-нравственных основаниях, едут с деньгами. Их задача – не заработать в России.

– Но им хотя бы дают инструменты для поиска работы, для того, чтобы выйти на рынок труда?

– Мы хотим сделать сервисы, связанные с работой, где можно было бы загрузить резюме не для внутреннего рынка. Чтобы компании и регионы могли дать свои потребности организации "Добро пожаловать в Россию", а мы – соединить их с резюме, которые присылают семьи. Если переселенцы хотят работать, мы можем связать их с регионом или работодателем. Мы делаем это только с пилотными регионами.

– А часто ли переехавшие пытаются открыть бизнес? Есть такие примеры?

– Это хорошая история, но много такого я еще не видела. Примеры есть. Сейчас работаем с двумя братьями-французами, у каждого своя семья. Они всю жизнь пекут круассаны. Мы помогаем им переехать в Доброград во Владимирской области, где хорошая программа по миграции и созданы условия для бизнеса. Есть немец Штефан Дюрр, у него одно из крупнейших молочных предприятий в России, там 12-13 тысяч сотрудников. Помогаем и пчеловоду из Германии. Он продал пасеку, приехал сюда с деньгами и рассматривает регионы, где ему начать бизнес. Минпромторг ими занимается, мы помогаем самозанятым, учим налаживать бизнес, работаем с "Моим бизнесом". Но задача нашей организации – дать общую информацию. А задача регионов – работать системно.

Флаги Европейского союза / Фото: Guillaume Périgois, unsplash.com

"Потоки должны быть разделены"

– Миграция европейцев, которые мало отличаются от русских, серьезной критики не встречает. Но есть возмущения по поводу массовой миграции из Средней Азии. По этому механизму переселения они к нам не попадут?

– Нет, они не приедут, потому что государства Средней Азии не относятся к недружественным странам. Вы физически в Таджикистане такой помощи получить не сможете. Даже из Китая вы такую визу не получите, потому что он не относится к числу недружественных стран. Там придется проходить всю обычную процедуру.

– В недружественных странах тоже есть исламисты-радикалы, которые придерживаются традиционных ценностей – правда, исламских. Им тоже можно будет приехать в Россию?

– У нас есть как минимум три этапа проверки. Первый этап – справка об отсутствии судимости. Также человек проходит два этапа проверки нашими службами безопасности: при сдаче документов в консульство и на РВП. Документы, сданные в консульство, сразу направляются в ФСБ для проверки. Любое консульство России или любой другой страны может отказать во въездной визе по своим основаниям.

Что касается ислама и традиционных ценностей. Безусловно, переезд представителя ислама возможен. Но мы еще не видели за три месяца ни одного случая, чтобы эмигрировал мусульманин или даже представитель другой расы. Беженец из Франции не захочет жить здесь, потому что там ему дотации платят, а в России – нет. В основном едут полные христианские семьи. Протестанты, католики, также православных очень много. Православные канадцы, например, распространенное явление. Наши приходы играют большую роль, христиане уходят в православие, так как католицизм, к сожалению, погранично ведет себя по отношению к ЛГБТ.

– Сейчас тема мигрантов в России очень актуальна, Госдума в 2024 году приняла ряд ограничений для них. Скажите как депутат – будут ли еще ужесточаться законы для них? И не помешают ли эти ограничения переселенцам с Запада?

– Инициативы обсуждаются. Это не профиль моего комитета, но ужесточения для нелегалов будут, и я их поддерживаю. Меры нужно принимать однозначно. Иначе мы получим ситуацию с преступностью как в Европе. Но для меня важно, чтобы направление с консервативными семьями из недружественных стран было выделено отдельно. Раз мы говорим, что полные, здоровые, обеспеченные семьи с Запада нам нужны, то должны быть разделены потоки. Причины миграции разные. Первая – работать и, возможно, жить. А вторая – жить и, возможно, работать, это и есть духовно-нравственная миграция.

Мария Бутина / Фото: amic.ru, Алина Богомолова

"Их дети будут русскими"

– Уже встречаются такие комментарии – почему, мол, нелегальную миграцию мы ограничиваем, но так боремся за представителей западных стран?

– Мы не боремся, а даем им возможность. Мы ни за кем не бегаем, а действуем исходя из интересов нашей страны. Если нам нужны семьи, специалисты, мы готовы дать возможность у нас жить. Если вы хотите дотаций – оставайтесь там. Если у вас заберут ребенка и отдадут геям на воспитание – хозяин-барин. Мы очень гостеприимны и должны сделать все, чтобы этим людям было комфортно, но не выслуживаться перед ними. Мы даем возможность жить в хорошей стране, где можно водить ребенка в нормальную школу и детский сад, где к тебе относятся с интересом и заботой, где тебя не преследуют. Мы должны создать условия, чтобы люди смогли спокойно сюда перебраться. А что есть строгости в миграционном законодательстве – так они и должны быть. Ты должен пройти спокойно, цивилизованно все правильные этапы миграции. В Америку тоже нелегко мигрировать.

– И в отличие от мигрантов из Средней Азии европейцы легче ассимилируются, верно?

–Да. Люди из дальнего зарубежья (канадцы, американцы, европейцы – неважно) хотят жить не отдельно в немецкой деревне или английском квартале, а среди нас. Они считают себя частью большой европейской культуры, хотят видеть наш театр, музеи. Жить отдельно для них – абсурд. Они воспринимают Россию как часть Европы и общего наследия. Это логично. Их дети буквально за год очень спокойно говорят по-русски, это путь к получению гражданства. Переселенцы понимают, что их дети будут русскими.

– Но приезд европейцев не планируется делать массовой историей и это не альтернатива миграции из Средней Азии?

– Я реалист, и у нас нет задачи привезти три миллиона людей из Европы. Переезд – удел самых смелых и умных. Мигрировать в другой город, а тем более в другую страну, с семьей не каждый готов. Это те люди, которые понимают, что Россия – будущее, а там будущего нет. Здесь важнее качество. Например, в Одинцово живет семья американцев с семью детьми. Он крутейший айтишник в банке. Есть американец с семью детьми из Нью-Джерси, руководитель международного отдела в Astra Linux. Они ждут восьмого ребенка. Есть успешный инвестор, у которого десять детей, живет в Москве, получил недвижимость, гражданство. Но будут ли это миллионы и миллиарды? Нет. Но это будут очень хорошие люди, которые могут принести значительный вклад в наше общество.