СМИ: сын Пригожина возглавил ЧВК "Вагнер"

В Перми возобновился набор в организацию — ЧВК перешла в состав Росгвардии

01 ноября 2023, 21:22, ИА Амител

ЧВК "Вагнер" / Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Главой ЧВК "Вагнер" стал сын погибшего Евгения Пригожина, Павел. Об том сообщает 59.ru со ссылкой на представителя организации в Перми.

В городе возобновился набор в частную военную компанию. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале "ЧВК "Вагнер" Пермь". Представитель организации назвал сведения достоверными, подчеркнув, что ЧВК перешла в состав Росгвардии.

"У нас все осталось по-прежнему – атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав ЧВК. Единственное отличие – берем только людей с гражданки, не из мест лишения свободы", – заявил он.

Со всеми готовыми стать участниками ЧВК заключат контракт. Размер оплаты зависит от места нахождения сотрудника.

Напомним, что 23 августа в Тверской области разбился частный самолет рейса Москва – Санкт-Петербург. На борту находился бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, командир подразделения Дмитрий Уткин, а также еще восемь человек. Все они погибли.