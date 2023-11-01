СМИ: сын Пригожина возглавил ЧВК "Вагнер"
В Перми возобновился набор в организацию — ЧВК перешла в состав Росгвардии
01 ноября 2023, 21:22, ИА Амител
Главой ЧВК "Вагнер" стал сын погибшего Евгения Пригожина, Павел. Об том сообщает 59.ru со ссылкой на представителя организации в Перми.
В городе возобновился набор в частную военную компанию. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале "ЧВК "Вагнер" Пермь". Представитель организации назвал сведения достоверными, подчеркнув, что ЧВК перешла в состав Росгвардии.
"У нас все осталось по-прежнему – атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав ЧВК. Единственное отличие – берем только людей с гражданки, не из мест лишения свободы", – заявил он.
Со всеми готовыми стать участниками ЧВК заключат контракт. Размер оплаты зависит от места нахождения сотрудника.
Напомним, что 23 августа в Тверской области разбился частный самолет рейса Москва – Санкт-Петербург. На борту находился бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, командир подразделения Дмитрий Уткин, а также еще восемь человек. Все они погибли.
21:46:03 01-11-2023
Что значит осталось по прежнему? Сбивать русских пилотов ???
07:01:20 02-11-2023
Хорошая новость
07:02:10 02-11-2023
осталось по прежнему --- наверное он имел в виду утилизировать бандеровцев
09:45:55 02-11-2023
Гость (07:02:10 02-11-2023) осталось по прежнему --- наверное он имел в виду утилизирова... разменивать в уличных боях зеков на всушников. С свободно нанятыми это сложней сделать.
09:48:30 02-11-2023
А кокаин мешками и наличные газельками в рос гвардии тоже выдают?
11:29:17 02-11-2023
Гость (09:48:30 02-11-2023) А кокаин мешками и наличные газельками в рос гвардии тоже вы... Ты б лучше спросил где мозги тебе выдадут, а то без мозгов тебе тяжело живется однако