Депутат Госдумы от Алтая похвалился большим урожаем огурцов и клубники
Даниил Бессарабов призвал делиться подписчиков фото плодов с огорода
08 июля 2024, 13:20, ИА Амител
Даниил Бессарабов и его летний урожай
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов выложил в социальной сети "ВКонтакте" фото летнего урожая. В частности, единоросс похвастался небольшими огурчиками, которые растут в парнике, а также ягодами, среди которых клубничка.
"Собираем летний урожай. Всем отличного воскресного дня, друзья!" – написал депутат Госдумы от Алтайского края.
Также Даниил Бессарабов призвал своих подписчиков делиться фото первых плодов с огорода. Некоторые пользователи "ВКонтакте" по достоинству оценили урожай депутата.
"Класс", – написал в комментариях один из подписчиков единоросса.
13:34:16 08-07-2024
Может мигранты на огороде работают
14:06:34 08-07-2024
Гость (13:34:16 08-07-2024) Может мигранты на огороде работают... Что значит "может"? Обязательно
13:42:49 08-07-2024
навскидку?
13:45:21 08-07-2024
Скорее всего. Как у петра бирюкова. Не своими же руками выращено. Так, чтобы попиариться к грядке подошёл.
15:03:10 08-07-2024
Надо не свои угодья и домовладения пиарить, а сельское хозяйство развивать. Можно подумать бессарабов сам садил, возделывал и вырастил. Пади еще и на продажу, а то зарплаты депутата может не хватать.
15:15:53 08-07-2024
А огород то где, в Барнауле?
16:19:21 08-07-2024
весьма скромно, на таком урожае он ноги быстро протянет...
вот если эти полтора корнишончика и пяток ягодок зажевать полкилом шашлыка и 0,5 коньячка - это еще туда-сюда...
17:19:45 08-07-2024
Зимой а фартучкне на кухне, летом в огородике. Кто этих подкаблусников в Думу пристраивает. Прав старик Бастрыкин...
17:22:12 08-07-2024
А домик красивый.
17:27:05 08-07-2024
Даниилка, если бы ты не тратил народные деньги на свое содержание, то у тебя на дачке бы уже и огурчиков было много и помидорки бы краснели...
18:37:37 08-07-2024
Урожай на огороде ,здоровью дар. Хороший депутат не забывает родной край.
20:58:54 08-07-2024
Гость (17:19:45 08-07-2024) Зимой а фартучкне на кухне, летом в огородике. Кто этих подк... Бессарабов протеже Карлина
07:40:53 09-07-2024
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