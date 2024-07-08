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Депутат Госдумы от Алтая похвалился большим урожаем огурцов и клубники

Даниил Бессарабов призвал делиться подписчиков фото плодов с огорода

08 июля 2024, 13:20, ИА Амител

Даниил Бессарабов и его летний урожай

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов выложил в социальной сети "ВКонтакте" фото летнего урожая. В частности, единоросс похвастался небольшими огурчиками, которые растут в парнике, а также ягодами, среди которых клубничка.

"Собираем летний урожай. Всем отличного воскресного дня, друзья!" – написал депутат Госдумы от Алтайского края.

Также Даниил Бессарабов призвал своих подписчиков делиться фото первых плодов с огорода. Некоторые пользователи "ВКонтакте" по достоинству оценили урожай депутата.

"Класс", – написал в комментариях один из подписчиков единоросса.

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

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Политика Госдума сады

Комментарии 13

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Гость

13:34:16 08-07-2024

Может мигранты на огороде работают

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Пузырек

14:06:34 08-07-2024

Гость (13:34:16 08-07-2024) Может мигранты на огороде работают... Что значит "может"? Обязательно

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соток 30

13:42:49 08-07-2024

навскидку?

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Гость

13:45:21 08-07-2024

Скорее всего. Как у петра бирюкова. Не своими же руками выращено. Так, чтобы попиариться к грядке подошёл.

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Гость

15:03:10 08-07-2024

Надо не свои угодья и домовладения пиарить, а сельское хозяйство развивать. Можно подумать бессарабов сам садил, возделывал и вырастил. Пади еще и на продажу, а то зарплаты депутата может не хватать.

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Гость

15:15:53 08-07-2024

А огород то где, в Барнауле?

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Мусик

16:19:21 08-07-2024

весьма скромно, на таком урожае он ноги быстро протянет...
вот если эти полтора корнишончика и пяток ягодок зажевать полкилом шашлыка и 0,5 коньячка - это еще туда-сюда...

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Гость

17:19:45 08-07-2024

Зимой а фартучкне на кухне, летом в огородике. Кто этих подкаблусников в Думу пристраивает. Прав старик Бастрыкин...

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Гость

17:22:12 08-07-2024

А домик красивый.

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Гость

17:27:05 08-07-2024

Даниилка, если бы ты не тратил народные деньги на свое содержание, то у тебя на дачке бы уже и огурчиков было много и помидорки бы краснели...

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Олег

18:37:37 08-07-2024

Урожай на огороде ,здоровью дар. Хороший депутат не забывает родной край.

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Гость

20:58:54 08-07-2024

Гость (17:19:45 08-07-2024) Зимой а фартучкне на кухне, летом в огородике. Кто этих подк... Бессарабов протеже Карлина

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Андрей

07:40:53 09-07-2024

Всем пофиг

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