Депутат Госдумы от Алтая похвалился большим урожаем огурцов и клубники

Даниил Бессарабов призвал делиться подписчиков фото плодов с огорода

08 июля 2024, 13:20, ИА Амител

Даниил Бессарабов и его летний урожай

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов выложил в социальной сети "ВКонтакте" фото летнего урожая. В частности, единоросс похвастался небольшими огурчиками, которые растут в парнике, а также ягодами, среди которых клубничка.

"Собираем летний урожай. Всем отличного воскресного дня, друзья!" – написал депутат Госдумы от Алтайского края.

Также Даниил Бессарабов призвал своих подписчиков делиться фото первых плодов с огорода. Некоторые пользователи "ВКонтакте" по достоинству оценили урожай депутата.

"Класс", – написал в комментариях один из подписчиков единоросса.