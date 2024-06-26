Депутат предложила изменить выплаты для инвалидов

Она отметила, что важно дать людям возможность выбора

26 июня 2024, 11:31, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Депутат Светлана Бессараб предложила инвалидам возможность выбирать: получать накопительную часть пенсии единовременно или ежемесячно, в зависимости от своих предпочтений. Об этом сообщает "Лента".

В случае если общая сумма накоплений составляет менее 5% от средней заработной платы, то накопительную часть пенсии можно получить единовременно.

Бессараб считает, что можно увеличить процент от средней заработной платы для получения срочной выплаты. Также она отметила, что инвалидам важно дать возможность выбора.

Если гражданин хочет получить накопительную часть пенсии единовременно, то ему следует предоставить такую возможность.

