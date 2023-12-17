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Депутат Госдумы от Алтая показал свою елку с шарами, сделанными своими руками

Новогоднюю красавицу наряжали всей семьей

17 декабря 2023, 09:29, ИА Амител

Даниил Бессарабов / Фото: t.me/bessarabovdv

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов напомнил в своем Telegram-канале, что до Нового года осталось две недели.

Бессарабов опубликовал фотографии своей новогодней елки, которую наряжали всей семьей.

"Если приглядеться, то можно увидеть шары, сделанные нашей семьей своими руками! А вы уже нарядили пушистую красавицу?" – поинтересовался парламентарий.

Фото: barnaul.org

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край депутаты Новый год
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Комментарии 14

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Гость

09:32:32 17-12-2023

В фартучке на кухне, с ёлочкой этому освобождённому от физкультуры только и фоткаться.

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Гость

10:38:39 17-12-2023

Лучше бы показали,как остановку посыпали песком или ледяную дорогу перед школой и поликлиникой. Вот это подарок старикам к Новому году. А так...

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Гость

12:36:16 17-12-2023

Блаженный .....в политике и стране идут дела...а он шары развешивает и выкладывает это очень уместно....кому. Интересны его шары? Лучше бы яица сделал дешевле

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Гость

14:03:02 17-12-2023

Гость (12:36:16 17-12-2023) Блаженный .....в политике и стране идут дела...а он шары раз... Его яйца и так дешёвка полная. А что праздник скоро, мы и без этого человечка все и хорошо знаем. Так что ни к чему он нам.

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Гость

14:03:32 17-12-2023

Гость (12:36:16 17-12-2023) Блаженный .....в политике и стране идут дела...а он шары раз... У тебя к конкретному Данилу претензии есть? Если есть - озвучь их. Лично мне не нравится партия в которой он состоит. Не нравится то, что они популизмом занимаются. Многое из того что делает Даня, меня лично не устраивает. Но я могу это сформулировать и высказать. Что у вас за манеры просто голословно накидывать?

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Гость

13:09:22 17-12-2023

Уважаемый депутат! ЖЭУ - 37 никак не реагирует на жалобы трудящихся. Пожалуйста, дайте команду , чтобы посыпали песком не только улицу, но дворы Балтийской.

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Гость

07:41:10 18-12-2023

Гость (13:09:22 17-12-2023) Уважаемый депутат! ЖЭУ - 37 никак не реагирует на жалобы тру... С монитором решили поговорить? )))))

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Это их

15:50:30 17-12-2023

Вообще не интересует. У них всё прекрасно.

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..

15:59:45 17-12-2023

Да не быть ему губернатором...

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Евгений

17:26:42 17-12-2023

Что привязались.Вообще то это наш депутат.Но яйцами он не командует

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Сергей

19:53:39 17-12-2023

Гость (14:03:02 17-12-2023) Его яйца и так дешёвка полная. А что праздник скоро, мы и бе... Не знаю как у тебя а вот у него с яйцами полный порядок у него если что трое детей.И в семье у него полный порядок так что не грех ему семейную ёлку продемонстрировать.

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Жора

21:53:05 17-12-2023

С ёлкой понятно. В думе он что делает?

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Гость

13:03:31 18-12-2023

Жора (21:53:05 17-12-2023) С ёлкой понятно. В думе он что делает?... Как что? Сидит)

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Гостья

23:34:20 17-12-2023

"Ёлочка вам нравится"? (с)

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