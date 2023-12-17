Депутат Госдумы от Алтая показал свою елку с шарами, сделанными своими руками
Новогоднюю красавицу наряжали всей семьей
17 декабря 2023, 09:29, ИА Амител
Даниил Бессарабов / Фото: t.me/bessarabovdv
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов напомнил в своем Telegram-канале, что до Нового года осталось две недели.
Бессарабов опубликовал фотографии своей новогодней елки, которую наряжали всей семьей.
"Если приглядеться, то можно увидеть шары, сделанные нашей семьей своими руками! А вы уже нарядили пушистую красавицу?" – поинтересовался парламентарий.
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09:32:32 17-12-2023
В фартучке на кухне, с ёлочкой этому освобождённому от физкультуры только и фоткаться.
10:38:39 17-12-2023
Лучше бы показали,как остановку посыпали песком или ледяную дорогу перед школой и поликлиникой. Вот это подарок старикам к Новому году. А так...
12:36:16 17-12-2023
Блаженный .....в политике и стране идут дела...а он шары развешивает и выкладывает это очень уместно....кому. Интересны его шары? Лучше бы яица сделал дешевле
14:03:02 17-12-2023
Гость (12:36:16 17-12-2023) Блаженный .....в политике и стране идут дела...а он шары раз... Его яйца и так дешёвка полная. А что праздник скоро, мы и без этого человечка все и хорошо знаем. Так что ни к чему он нам.
14:03:32 17-12-2023
Гость (12:36:16 17-12-2023) Блаженный .....в политике и стране идут дела...а он шары раз... У тебя к конкретному Данилу претензии есть? Если есть - озвучь их. Лично мне не нравится партия в которой он состоит. Не нравится то, что они популизмом занимаются. Многое из того что делает Даня, меня лично не устраивает. Но я могу это сформулировать и высказать. Что у вас за манеры просто голословно накидывать?
13:09:22 17-12-2023
Уважаемый депутат! ЖЭУ - 37 никак не реагирует на жалобы трудящихся. Пожалуйста, дайте команду , чтобы посыпали песком не только улицу, но дворы Балтийской.
07:41:10 18-12-2023
Гость (13:09:22 17-12-2023) Уважаемый депутат! ЖЭУ - 37 никак не реагирует на жалобы тру... С монитором решили поговорить? )))))
15:50:30 17-12-2023
Вообще не интересует. У них всё прекрасно.
15:59:45 17-12-2023
Да не быть ему губернатором...
17:26:42 17-12-2023
Что привязались.Вообще то это наш депутат.Но яйцами он не командует
19:53:39 17-12-2023
Гость (14:03:02 17-12-2023) Его яйца и так дешёвка полная. А что праздник скоро, мы и бе... Не знаю как у тебя а вот у него с яйцами полный порядок у него если что трое детей.И в семье у него полный порядок так что не грех ему семейную ёлку продемонстрировать.
21:53:05 17-12-2023
С ёлкой понятно. В думе он что делает?
13:03:31 18-12-2023
Жора (21:53:05 17-12-2023) С ёлкой понятно. В думе он что делает?... Как что? Сидит)
23:34:20 17-12-2023
"Ёлочка вам нравится"? (с)