Депутат Госдумы от Алтая показал свою елку с шарами, сделанными своими руками

Новогоднюю красавицу наряжали всей семьей

17 декабря 2023, 09:29, ИА Амител

Даниил Бессарабов / Фото: t.me/bessarabovdv

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов напомнил в своем Telegram-канале, что до Нового года осталось две недели.

Бессарабов опубликовал фотографии своей новогодней елки, которую наряжали всей семьей.