Депутат Госдумы от Алтая прокомментировал согласие Путина участвовать в выборах
По словам Шаманова, его кандидатура получила полную поддержку на заседании Ассоциации Героев России
08 декабря 2023, 19:21, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края, Герой России генерал Владимир Шаманов прокомментировал согласие президента России Владимира Путина участвовать в выборах главы государства. Об этом сообщает канал "Вы слушали "Маяк".
По словам Шаманова – Путин не просто национальный лидер, а лидер мирового масштаба.
"И нам не надо пытаться чего-то там изображать, а надо идти вместе с ним и совершать поступки, а если надо – и подвиги. Тогда Россия будет лучшей державой в мире", – сказал Шаманов.Депутат добавил, что не может ответить за всю армию, однако на заседании Ассоциации Героев России кандидатура Путина получила полную поддержку.
05:20:15 09-12-2023
По словам Шаманова – Путин не просто национальный лидер, а лидер мирового масштаба.========================= Умом понимаю, что лидер мирового масштаба, но не понимаю, почему курица! По 500 рублей, тоже на равных - лидер мирового масштаба?
13:10:14 09-12-2023
Гость (05:20:15 09-12-2023) По словам Шаманова – Путин не просто национальный лидер, а л... " Поймать продавца , связать его по рукам и ногам , отвести его к Путину на разговор , что торговец курицей ему говорить будет из ума своего личного .... ? "
13:48:51 09-12-2023
Так кормятся то с щедрой руки хозяина. Что им остается делать?