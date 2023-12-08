Депутат Госдумы от Алтая прокомментировал согласие Путина участвовать в выборах

По словам Шаманова, его кандидатура получила полную поддержку на заседании Ассоциации Героев России

08 декабря 2023, 19:21, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края, Герой России генерал Владимир Шаманов прокомментировал согласие президента России Владимира Путина участвовать в выборах главы государства. Об этом сообщает канал "Вы слушали "Маяк".

По словам Шаманова – Путин не просто национальный лидер, а лидер мирового масштаба.

"И нам не надо пытаться чего-то там изображать, а надо идти вместе с ним и совершать поступки, а если надо – и подвиги. Тогда Россия будет лучшей державой в мире", – сказал Шаманов.Депутат добавил, что не может ответить за всю армию, однако на заседании Ассоциации Героев России кандидатура Путина получила полную поддержку.