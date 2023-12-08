Путин заявил, что собирается выдвинуться на новый президентский срок
Об этом глава государства сказал в ответ на вопрос отца героя РФ и героя ДНР Артема Жоги
08 декабря 2023, 18:13, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Об этом глава государства сказал в ответ на вопрос отца героя РФ и героя ДНР Артема Жоги, сообщает РИА Новости.
Напомним, что выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года – Совфед назначил дату 17 марта, а ЦИК проголосовал за трехдневную процедуру. Выдвижение кандидатов от партий также началось с 7 декабря и продлится до 18:00 1 января.
Согласно правилам, Центризбирком должен принять решение о регистрации кандидата или отказе не позднее чем через 10 дней после подачи документов.
18:17:27 08-12-2023
Был дзюдоист, потом хоккеист, следующий фигурист ?
18:22:42 08-12-2023
Уррраааааа!!! Как мы все рады! Можно было и без выборов
18:23:15 08-12-2023
Он лучший!!!
18:38:10 08-12-2023
Вот это конечно сюрприз. Такого поворота, не мы ни наши западные партнёры не ожидали. Хотя участвовать не значит выиграть, пожелаем удачи
18:40:03 08-12-2023
Как неожиданно, поди для вот этого всего конституцию меняли, а нам просто врали
18:43:53 08-12-2023
Уррраааааа!
18:48:25 08-12-2023
Заявляю о своих планах голосовать за другого кандидата
19:41:05 08-12-2023
Неожиданно. Вот ведь.
20:09:35 08-12-2023
А кто же победиииит?
20:24:29 08-12-2023
неждан
22:21:41 08-12-2023
А Терешкова просила или сам решил ?
23:10:50 08-12-2023
Гость (22:21:41 08-12-2023) А Терешкова просила или сам решил ?... Герои просили и он спонтанно согласился, хотя до этого и не планировал. Но как им откажешь? Не дадут спокойно отдохнуть человеку на пенсии
23:49:59 08-12-2023
НЕ вижу 78,5% комментариев в поддержку!
05:57:09 09-12-2023
Гость (23:49:59 08-12-2023) НЕ вижу 78,5% комментариев в поддержку!... Так неожиданно заявление прошло,методички не успели приготовить и разослать
04:43:53 09-12-2023
Такого спектакля, без длинных столов, еще не видел никогда, как говорится, век живи, век учись.
11:14:52 09-12-2023
Станиславсков: "Верю!!!!!!!!!"
11:16:04 09-12-2023
Вот не было никогда и опять.
13:43:22 09-12-2023
Никто не сомневался.