Путин заявил, что собирается выдвинуться на новый президентский срок

Об этом глава государства сказал в ответ на вопрос отца героя РФ и героя ДНР Артема Жоги

08 декабря 2023, 18:13, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Об этом глава государства сказал в ответ на вопрос отца героя РФ и героя ДНР Артема Жоги, сообщает РИА Новости.

Напомним, что выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года – Совфед назначил дату 17 марта, а ЦИК проголосовал за трехдневную процедуру. Выдвижение кандидатов от партий также началось с 7 декабря и продлится до 18:00 1 января.

Согласно правилам, Центризбирком должен принять решение о регистрации кандидата или отказе не позднее чем через 10 дней после подачи документов.