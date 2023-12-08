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Путин заявил, что собирается выдвинуться на новый президентский срок

Об этом глава государства сказал в ответ на вопрос отца героя РФ и героя ДНР Артема Жоги

08 декабря 2023, 18:13, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Об этом глава государства сказал в ответ на вопрос отца героя РФ и героя ДНР Артема Жоги, сообщает РИА Новости.

Напомним, что выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года – Совфед назначил дату 17 марта, а ЦИК проголосовал за трехдневную процедуру. Выдвижение кандидатов от партий также началось с 7 декабря и продлится до 18:00 1 января.

Согласно правилам, Центризбирком должен принять решение о регистрации кандидата или отказе не позднее чем через 10 дней после подачи документов.

Россия Политика выборы

Комментарии 18

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Гость

18:17:27 08-12-2023

Был дзюдоист, потом хоккеист, следующий фигурист ?

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...

18:22:42 08-12-2023

Уррраааааа!!! Как мы все рады! Можно было и без выборов

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горожанка

18:23:15 08-12-2023

Он лучший!!!

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Гость

18:38:10 08-12-2023

Вот это конечно сюрприз. Такого поворота, не мы ни наши западные партнёры не ожидали. Хотя участвовать не значит выиграть, пожелаем удачи

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Ужас

18:40:03 08-12-2023

Как неожиданно, поди для вот этого всего конституцию меняли, а нам просто врали

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...

18:43:53 08-12-2023

Уррраааааа!

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Гость

18:48:25 08-12-2023

Заявляю о своих планах голосовать за другого кандидата

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Гость

19:41:05 08-12-2023

Неожиданно. Вот ведь.

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Гость

20:09:35 08-12-2023

А кто же победиииит?

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Гость

20:24:29 08-12-2023

неждан

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Гость

22:21:41 08-12-2023

А Терешкова просила или сам решил ?

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Гость

23:10:50 08-12-2023

Гость (22:21:41 08-12-2023) А Терешкова просила или сам решил ?... Герои просили и он спонтанно согласился, хотя до этого и не планировал. Но как им откажешь? Не дадут спокойно отдохнуть человеку на пенсии

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Гость

23:49:59 08-12-2023

НЕ вижу 78,5% комментариев в поддержку!

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Гость

05:57:09 09-12-2023

Гость (23:49:59 08-12-2023) НЕ вижу 78,5% комментариев в поддержку!... Так неожиданно заявление прошло,методички не успели приготовить и разослать

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Гость

04:43:53 09-12-2023

Такого спектакля, без длинных столов, еще не видел никогда, как говорится, век живи, век учись.

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Гость

11:14:52 09-12-2023

Станиславсков: "Верю!!!!!!!!!"

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Гость

11:16:04 09-12-2023

Вот не было никогда и опять.

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Гость

13:43:22 09-12-2023

Никто не сомневался.

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