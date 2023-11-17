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Депутат Госдумы от Алтайского края высказался о резком повышении МРОТ

По словам Бессарабова, это важное решение, которое улучшит жизнь россиян

17 ноября 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: t.me/bessarabovdv
Фото: t.me/bessarabovdv

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил, что увеличение МРОТ – важное решение, которое улучшит жизнь россиян. Об этом сообщает газета "Известия".

Он подчеркнул, что новый МРОТ найдет отражение при обсуждении федерального бюджета в Госдуме, который уже прошел два чтения.

"Понятно, что большая часть людей, получающих МРОТ, проживает в регионах. И здесь нам нужно поддержать наши субъекты, поэтому завтра, принимая бюджет, соответствующие средства будут также направлены в регионы", – заявил он.Бессарабов напомнил, что повышение показателя гарантирует зарплаты россиянам не ниже МРОТ при выполнении нормы рабочего времени. Кроме того, он применяется при расчете различных социальных пособий.

Напомним, что 16 ноября Госдума приняла во втором и окончательном третьем чтении законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рублей. Рост составит сразу 18,5%.

Алтайский край Госдума МРОТ

Комментарии 12

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Гость

20:01:03 17-11-2023

Осчастливили

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Гость

20:04:59 17-11-2023

И здесь нам нужно поддержать наши субъекты,-------- установите себе ЗП на уровне МРОТ ну и сенаторам до кучи. сразу в трех чтениях. прочувствуйте на своих шкурах всю прелесть жизни населения.

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Гость

20:19:14 17-11-2023

Позор нашим депутатам, заботящихся о нас вот так, когда его выпрут из думы. Вообще он откуда на нашу нищую голову свалился. Привяжите ваши зарплаты к мроту. Сколько он будет пустозвоном заниматься? И за это такие деньги получать.

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Гость

20:23:14 17-11-2023

Не нравиться получать МРОТ - не работайте там. Учитесь уже жить в новых реалиях капиталистического строя с социалистическими лозунгами. Работайте там где платят больше. Тем самым Вы будете создавать понятную конкуренцию. Не благодарите.

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Гость

20:28:21 17-11-2023

Помните В.С. Высоцкого - "Ты уймись, уймись ..."

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Гость

09:15:11 18-11-2023

А пенсии зависят тоже от мрота. За год продукты подорожали на 50 % , а повысят на . 6%. Те кто в семье 2 пенсии получает, еще прожить можно, но на одну пенсию зимой жить тяжко. Это жизнь впроголодь. Не верите-попробуйте. Одежду не покупаем, донашиваем. На обувь копим год.

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петр

09:27:28 18-11-2023

"повышение показателя гарантирует зарплаты россиянам не ниже МРОТ при выполнении нормы рабочего времени" Поэтому большую часть таких работающих переведут на неполную ставку - всё будет по закону (т.е. меньше новой МРОТ!)

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Жора

12:05:53 18-11-2023

Знатно булькнул депутат. Иль приснилось ему чего в думе. Сунул в рот он бутерброд.А что народ, как живёт он там на малый МРОТ?

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Гость

15:54:28 18-11-2023

огромное спасибо, любимый депутат!!! эта сумма для нас огромная, благодарности нет предела, теперь с уверенностью смотрим в будущее, благодаря вашей заботе,еще раз спасибо, что не забываете нас, низкий вам поклон от преданных россиян, сомкнувших тесно ряды вокруг таких как вы

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Иванна

16:51:41 18-11-2023

Чтоб он всю жизнь на МРОТ жил.

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александр

18:14:46 18-11-2023

"Высосаный" из депутатского пальца МРОТ, в реальности превращает нас в рабов обязанных трудится минимум по 12 часов в сутки и забыть про выходные. Зарплату ВВП и депутатам надо платить в размере одного МРОТ.

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Гость

00:23:07 19-11-2023

Лицемер и лгун. МРОТ должен быть минимум 50 000 рублей

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