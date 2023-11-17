Депутат Госдумы от Алтайского края высказался о резком повышении МРОТ

По словам Бессарабова, это важное решение, которое улучшит жизнь россиян

17 ноября 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: t.me/bessarabovdv

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил, что увеличение МРОТ – важное решение, которое улучшит жизнь россиян. Об этом сообщает газета "Известия".

Он подчеркнул, что новый МРОТ найдет отражение при обсуждении федерального бюджета в Госдуме, который уже прошел два чтения.

"Понятно, что большая часть людей, получающих МРОТ, проживает в регионах. И здесь нам нужно поддержать наши субъекты, поэтому завтра, принимая бюджет, соответствующие средства будут также направлены в регионы", – заявил он.Бессарабов напомнил, что повышение показателя гарантирует зарплаты россиянам не ниже МРОТ при выполнении нормы рабочего времени. Кроме того, он применяется при расчете различных социальных пособий.

Напомним, что 16 ноября Госдума приняла во втором и окончательном третьем чтении законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рублей. Рост составит сразу 18,5%.