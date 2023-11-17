Депутат Госдумы от Алтайского края высказался о резком повышении МРОТ
По словам Бессарабова, это важное решение, которое улучшит жизнь россиян
17 ноября 2023, 19:29, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил, что увеличение МРОТ – важное решение, которое улучшит жизнь россиян. Об этом сообщает газета "Известия".
Он подчеркнул, что новый МРОТ найдет отражение при обсуждении федерального бюджета в Госдуме, который уже прошел два чтения.
"Понятно, что большая часть людей, получающих МРОТ, проживает в регионах. И здесь нам нужно поддержать наши субъекты, поэтому завтра, принимая бюджет, соответствующие средства будут также направлены в регионы", – заявил он.Бессарабов напомнил, что повышение показателя гарантирует зарплаты россиянам не ниже МРОТ при выполнении нормы рабочего времени. Кроме того, он применяется при расчете различных социальных пособий.
Напомним, что 16 ноября Госдума приняла во втором и окончательном третьем чтении законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рублей. Рост составит сразу 18,5%.
20:01:03 17-11-2023
Осчастливили
20:04:59 17-11-2023
И здесь нам нужно поддержать наши субъекты,-------- установите себе ЗП на уровне МРОТ ну и сенаторам до кучи. сразу в трех чтениях. прочувствуйте на своих шкурах всю прелесть жизни населения.
20:19:14 17-11-2023
Позор нашим депутатам, заботящихся о нас вот так, когда его выпрут из думы. Вообще он откуда на нашу нищую голову свалился. Привяжите ваши зарплаты к мроту. Сколько он будет пустозвоном заниматься? И за это такие деньги получать.
20:23:14 17-11-2023
Не нравиться получать МРОТ - не работайте там. Учитесь уже жить в новых реалиях капиталистического строя с социалистическими лозунгами. Работайте там где платят больше. Тем самым Вы будете создавать понятную конкуренцию. Не благодарите.
20:28:21 17-11-2023
Помните В.С. Высоцкого - "Ты уймись, уймись ..."
09:15:11 18-11-2023
А пенсии зависят тоже от мрота. За год продукты подорожали на 50 % , а повысят на . 6%. Те кто в семье 2 пенсии получает, еще прожить можно, но на одну пенсию зимой жить тяжко. Это жизнь впроголодь. Не верите-попробуйте. Одежду не покупаем, донашиваем. На обувь копим год.
09:27:28 18-11-2023
"повышение показателя гарантирует зарплаты россиянам не ниже МРОТ при выполнении нормы рабочего времени" Поэтому большую часть таких работающих переведут на неполную ставку - всё будет по закону (т.е. меньше новой МРОТ!)
12:05:53 18-11-2023
Знатно булькнул депутат. Иль приснилось ему чего в думе. Сунул в рот он бутерброд.А что народ, как живёт он там на малый МРОТ?
15:54:28 18-11-2023
огромное спасибо, любимый депутат!!! эта сумма для нас огромная, благодарности нет предела, теперь с уверенностью смотрим в будущее, благодаря вашей заботе,еще раз спасибо, что не забываете нас, низкий вам поклон от преданных россиян, сомкнувших тесно ряды вокруг таких как вы
16:51:41 18-11-2023
Чтоб он всю жизнь на МРОТ жил.
18:14:46 18-11-2023
"Высосаный" из депутатского пальца МРОТ, в реальности превращает нас в рабов обязанных трудится минимум по 12 часов в сутки и забыть про выходные. Зарплату ВВП и депутатам надо платить в размере одного МРОТ.
00:23:07 19-11-2023
Лицемер и лгун. МРОТ должен быть минимум 50 000 рублей