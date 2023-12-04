Депутат Госдумы от "Новых людей" поддержал развитие предпринимательства на Алтае

Представитель партии Александр Демин встретился с предпринимателями и студентами

04 декабря 2023, 11:00, ИА Амител

Александр Демин в Барнауле / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

В России нужно активнее поддерживать технологическое и молодежное предпринимательство, совершенствовать страхование бизнеса и бороться, наконец, с наливайками. Эти и другие вопросы поднял депутат Госдумы от партии "Новые люди" Александр Демин во время визита в Алтайский край.

Руководитель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству поучаствовал в обсуждении законов о бизнесе на Алтае. Вместе с ним за круглым столом собрались бизнесмены, а также депутат Алтайского краевого Заксобрания Владимир Семенов, депутаты гордумы Барнаула Никита Федюнин и Анна Галицкая. Они предложили пересмотреть нормы в отношении страхования, а также усилить борьбу с наливайками, из-за которых страдают жители всех ближайших домов. Александр Демин взял все предложения в проработку на уровне Госдумы.

"У каждого региона своя специфика, которая касается предпринимательства. Следовательно, меры поддержки должны быть не только федеральными, но и региональными. Вместе с тем многие проблемы общие по всей стране. Например, на наливайки жалуются и Москве, и в Барнауле. Мы уверены, что бизнес должен быть социально ориентированным, помогать людям, а не портить им жизнь", – отметил Демин.

Сергей Бочаров и Александр Демин / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Встретился депутат и с научным сообществом. На встрече с ректором Алтайского государственного университета Сергеем Бочаровым и инициативными студентами он узнал, как в регионе развиваются технологические стартапы. Что важно, некоторые разработки молодых ученых уже внедряют в коммерческий сектор. Но привлекать частный капитал к поддержке студенческих проектов пока сложно. Александр Демин намерен сотрудничать с АГУ по вопросам расширения сферы технологического предпринимательства.

Во время своего визита депутат Госдумы принял участие в церемонии закрытия четвертого сезона программы по развитию молодежного предпринимательства "Я в деле" в Алтайском крае. Участники, а в этом году их было рекордное количество, представили инициативы, разработанные за несколько месяцев. Поездку в Москву на федеральную выставку проектов выиграли разработчики стартапа по разведению и продаже змей и пауков – "Киперы Алтая". Грант в размере 100 тысяч рублей на развитие своего дела получила команда "ARTефакт" с проектом по созданию книжек-ежедневников с теорией тайм-менеджмента.

Александр Демин в Барнауле / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

"Желаю всем участникам не сдаваться и любить ошибки: если вы столкнетесь с трудностями на пути, не останавливайтесь на этом, пробуйте снова и снова. Пусть опыт, который вы получили на программе, будет стартом для следующих шагов", – пожелал финалистам Александр Демин. Александр Демин в Барнауле / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"