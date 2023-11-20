Лидер "Новых людей" предложил дать жителям Алтайского края оценивать своих мэров

Алексей Нечаев уверен, что так власть станет ближе к людям

20 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Алексей Нечаев, лидер партии "Новые люди" / Фото: пресс-служба партии

Жители Алтайского края должны иметь возможность оценивать работу мэров. Такое право им предлагает дать партия "Новые люди". Ее лидер Алексей Нечаев направил обращение к губернатору региона Виктору Томенко.

"Такие опросы можно провести на сайтах региональных администраций. И обязательно учесть результаты, вплоть до кадровых перестановок. Чтобы власть на местах стала ближе к людям, подобные исследования нужно организовать в каждом муниципалитете страны", – говорит Алексей Нечаев.

В пример того, как это работает, он привел мэра небольшого города Стрежевой в Томской области. Градоначальник провел опрос в телеграм-канале, в котором попросил дать оценку своей работе. И если она окажется низкой, то он обещал уйти в отставку. 53% участников проголосовали за то, чтобы глава города продолжил деятельность на своем посту. Практику таких опросов Алексей Нечаев предложил распространить на всю Россию.

Ранее "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, который предполагает ежегодную оценку деятельности чиновников. Причем не только мэров, но и губернаторов, а также депутатов разных уровней: от местных советов и до Госдумы. Выборы проходят раз в пять лет, за это время отношение людей может кардинально поменяться. Да и сами кандидаты во время предвыборной кампании нередко проявляют гораздо большую активность, чем после избрания.

Обратная связь от людей поможет скорректировать работу. А низкая оценка со стороны людей, полученная в течение нескольких лет подряд, станет основанием для отставки чиновников и депутатов. Устраивать опросы предлагается на "Госуслугах" – эта площадка уже сейчас позволяет проводить подобные исследования, то есть новшество не потребует дополнительных денег из бюджета.

Законопроект "Новых людей" уже получил положительную оценку со стороны руководства ряда регионов России. В ближайшее время его рассмотрит Госдума.

"Ощущаем поддержку буквально от Владивостока до Калининграда. Это лишний раз показывает, что власть во многих регионах готова быть открытой. Хороший тренд. Готовим законопроект к первому чтению", – сказал Алексей Нечаев.