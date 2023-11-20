Лидер "Новых людей" предложил дать жителям Алтайского края оценивать своих мэров
Алексей Нечаев уверен, что так власть станет ближе к людям
20 ноября 2023, 11:00, ИА Амител
Жители Алтайского края должны иметь возможность оценивать работу мэров. Такое право им предлагает дать партия "Новые люди". Ее лидер Алексей Нечаев направил обращение к губернатору региона Виктору Томенко.
"Такие опросы можно провести на сайтах региональных администраций. И обязательно учесть результаты, вплоть до кадровых перестановок. Чтобы власть на местах стала ближе к людям, подобные исследования нужно организовать в каждом муниципалитете страны", – говорит Алексей Нечаев.
В пример того, как это работает, он привел мэра небольшого города Стрежевой в Томской области. Градоначальник провел опрос в телеграм-канале, в котором попросил дать оценку своей работе. И если она окажется низкой, то он обещал уйти в отставку. 53% участников проголосовали за то, чтобы глава города продолжил деятельность на своем посту. Практику таких опросов Алексей Нечаев предложил распространить на всю Россию.
Ранее "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, который предполагает ежегодную оценку деятельности чиновников. Причем не только мэров, но и губернаторов, а также депутатов разных уровней: от местных советов и до Госдумы. Выборы проходят раз в пять лет, за это время отношение людей может кардинально поменяться. Да и сами кандидаты во время предвыборной кампании нередко проявляют гораздо большую активность, чем после избрания.
Обратная связь от людей поможет скорректировать работу. А низкая оценка со стороны людей, полученная в течение нескольких лет подряд, станет основанием для отставки чиновников и депутатов. Устраивать опросы предлагается на "Госуслугах" – эта площадка уже сейчас позволяет проводить подобные исследования, то есть новшество не потребует дополнительных денег из бюджета.
Законопроект "Новых людей" уже получил положительную оценку со стороны руководства ряда регионов России. В ближайшее время его рассмотрит Госдума.
"Ощущаем поддержку буквально от Владивостока до Калининграда. Это лишний раз показывает, что власть во многих регионах готова быть открытой. Хороший тренд. Готовим законопроект к первому чтению", – сказал Алексей Нечаев.
11:14:40 20-11-2023
а ко всем тем, кто проголосовал против, будут выезжат бригады по перевоспитанию
12:04:43 20-11-2023
Это он погорячился. Думается его скоро поправят.
12:05:40 20-11-2023
"Но ничего-ничего — погрустит и забудет Через время появятся новые люди Едут троллейбусы без габаритных огней Люди ночами делают новых людей"...
12:19:34 20-11-2023
дада не подумав брякнул
12:37:43 20-11-2023
Позитивное предложение. Умно сказано. Давно пора. У нас ведь как, назначат и всё, на десятилетия забыли. Выборам не доверие , вообще никаким.
13:05:27 20-11-2023
Лучше верните людям выборы. Честные, с порогом явки и графой "против всех". И вы все увидите своими глазами, без всяких опросов.
15:02:23 20-11-2023
Гость (13:05:27 20-11-2023) Лучше верните людям выборы. Честные, с порогом явки и графой... ну кто ж Вам мешает на выборы ходить-то? Ну введут порог - не пришёл избиратель - всё? Кучу денег коту под хвост? Организовывать новые выборы? И людей других искать? А вдруг опять не придёт избиратель? Так же до бесконечности можно. И против всех - то же самое. Давайте просто будем ответственными - раз в 4/6 года/лет проголосовать не так сложно. Не пришёл - согласен с тем, что есть
15:32:38 20-11-2023
Гость (15:02:23 20-11-2023) ну кто ж Вам мешает на выборы ходить-то? Ну введут порог - н... Когда выборы были выборами, то и люди ходили. А нынешний цирк с конями никому не нужен. Люди ж не дураки.
10:04:29 21-11-2023
Гость (15:02:23 20-11-2023) ну кто ж Вам мешает на выборы ходить-то? Ну введут порог - н... А когда все кандидаты снялись в пользу нежеланного кандидата и строки против всех нет? Прям как в АК в этом году. Смешно и грустно одновременно. И партия "Новые люди" оказался все тот же старый пшик... а именно на них была надежда.
14:48:54 20-11-2023
"МЭРЫ" могут видеть свои оценки ежедневно в комментариях в Интернет-СМИ. И ЦУР дает им сводную информацию.
16:59:57 20-11-2023
Такое высказывание экстремизмом попахивает. Сегодня он мэров разрешит оценивать, а завтра, глядишь, заявит что не избирательная комиссия, а сами люди властей избирать должны! А ведь в избирательной -то комиссии прожженные профессионалы, а люди- ничего не понимают, еще навыбирают кого ни попадя...
23:36:25 20-11-2023
Можно пряммо сейчас оценить? Если словами: в Барнауле с рождения живу, хуже, чем сейчас не было никогда"! Если цифрами: '0" абсолютный " 0"