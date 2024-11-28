Депутат Госдумы помог инвалиду из Барнаула получить полную компенсацию за ЖКУ

Александр Терентьев направил запрос министру социальной защиты края

28 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

Калькулятор. Чек / Фото: freepik.com

Инвалид I группы из Барнаула, обратившаяся в октябре на прием к депутату Госдумы и лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву, добился повышения размера компенсации за оплату ЖКУ. Теперь он получает 50% от потраченной суммы вместо прежних 9%. Это стало возможным благодаря обращению народного избранника в компетентные органы.

Согласно законодательству, инвалиды должны получать назад половину затрат на коммунальные услуги в пределах установленных нормативов и размера жилплощади. Однако барнаулец получал значительно меньше. Например, в июле, заплатив за ЖКУ 2663 рубля, ему вернули всего 223 рубля. В августе, при тратах 2700 рублей, – 335 рублей.

Депутат направил запрос в Министерство соцзащиты Алтайского края, чтобы разобраться в ситуации. В ответе ведомства объяснили, что компенсацию рассчитывали на основе данных о том, что в квартире проживает четыре человека. Поэтому мужчине начисляли лишь одну четверть от положенной суммы.

После проверки стало известно, что заявитель проживает один. Ему пересчитали сумму компенсации, увеличив ее до 50%. Также сделали перерасчет за летний период.