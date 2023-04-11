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Депутат Госдумы попросил Минкульт запретить выступления Данилы Козловского

Дмитрий Гусев заявил, что нужно ограничить возможности артистов, которые осуждают СВО и критикуют власть

11 апреля 2023, 09:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой запретить выступления Данилы Козловского в России. Его слова передаёт РИА Новости.

Поводом для обращения Гусева стало то, что Козловский раскритиковал СВО и уехал из страны.

"Прошу вас, уважаемая Ольга Борисовна, рассмотреть возможность отмены выступлений Данилы Козловского и подобных ему деятелей культуры на всех площадках России в связи с их отношением к нашей стране, своему народу и нашей армии", – сказано в обращении.

Гусев добавил, что нужно ограничить возможности артистов, критикующих СВО и действия властей.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации армии России.

культура скандалы

Комментарии 10

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Гость

09:23:11 11-04-2023

А что, так можно было- публично поливать свою страну помоями, ругать свой народ и одновременно зарабатывать на нем деньги?

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Гость

09:43:23 11-04-2023

Гость (09:23:11 11-04-2023) А что, так можно было- публично поливать свою страну помоями... Так на протяжении многих лет это разрешали многим "либеральным" журналистам, на радио в том числе.Государственные компании им за это деньги платили (( Только недавно "опомнились".

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Гость

09:53:02 11-04-2023

Гость (09:43:23 11-04-2023) Так на протяжении многих лет это разрешали многим "либеральн... Один из этих либеральных журналистов несколько лет говорил, что в России появился человек с частной армией. Правда честные и не предвзятые суды проиграл

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Гость

10:58:31 11-04-2023

Гость (09:53:02 11-04-2023) Один из этих либеральных журналистов несколько лет говорил, ... А частные армии запрещены по всему белому свету?

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Гость

10:03:08 11-04-2023

Бред.

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Гость

10:41:15 11-04-2023

Родился в семье Владимира Гусева, бывшего главы Федеральной налоговой службы...._____________ Вот и все заслуги этого старого мажора, всю жизнь содержащего на налоги трудящихся. И эти люди нам не разрешают ковырять в носу...

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Гость

10:50:13 11-04-2023

Критиковать власть в России нельзя, про конституцию уже не кто не вспоминает.

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Гость

11:10:28 11-04-2023

про конституцию уже не кто не вспоминает- мальчик, иди учи уроки. Особенно русский язык.

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Гость

11:10:39 11-04-2023

Гость (10:50:13 11-04-2023) Критиковать власть в России нельзя, про конституцию уже не к... Не кто это кто?

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Гость

11:20:50 11-04-2023

давайте оставим только балет и керамику, остальное запретить

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