Депутат Госдумы попросил Минкульт запретить выступления Данилы Козловского
Дмитрий Гусев заявил, что нужно ограничить возможности артистов, которые осуждают СВО и критикуют власть
11 апреля 2023, 09:11, ИА Амител
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой запретить выступления Данилы Козловского в России. Его слова передаёт РИА Новости.
Поводом для обращения Гусева стало то, что Козловский раскритиковал СВО и уехал из страны.
"Прошу вас, уважаемая Ольга Борисовна, рассмотреть возможность отмены выступлений Данилы Козловского и подобных ему деятелей культуры на всех площадках России в связи с их отношением к нашей стране, своему народу и нашей армии", – сказано в обращении.
Гусев добавил, что нужно ограничить возможности артистов, критикующих СВО и действия властей.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации армии России.
09:23:11 11-04-2023
А что, так можно было- публично поливать свою страну помоями, ругать свой народ и одновременно зарабатывать на нем деньги?
09:43:23 11-04-2023
Гость (09:23:11 11-04-2023) А что, так можно было- публично поливать свою страну помоями... Так на протяжении многих лет это разрешали многим "либеральным" журналистам, на радио в том числе.Государственные компании им за это деньги платили (( Только недавно "опомнились".
09:53:02 11-04-2023
Гость (09:43:23 11-04-2023) Так на протяжении многих лет это разрешали многим "либеральн... Один из этих либеральных журналистов несколько лет говорил, что в России появился человек с частной армией. Правда честные и не предвзятые суды проиграл
10:58:31 11-04-2023
Гость (09:53:02 11-04-2023) Один из этих либеральных журналистов несколько лет говорил, ... А частные армии запрещены по всему белому свету?
10:03:08 11-04-2023
Бред.
10:41:15 11-04-2023
Родился в семье Владимира Гусева, бывшего главы Федеральной налоговой службы...._____________ Вот и все заслуги этого старого мажора, всю жизнь содержащего на налоги трудящихся. И эти люди нам не разрешают ковырять в носу...
10:50:13 11-04-2023
Критиковать власть в России нельзя, про конституцию уже не кто не вспоминает.
11:10:28 11-04-2023
про конституцию уже не кто не вспоминает- мальчик, иди учи уроки. Особенно русский язык.
11:10:39 11-04-2023
Гость (10:50:13 11-04-2023) Критиковать власть в России нельзя, про конституцию уже не к... Не кто это кто?
11:20:50 11-04-2023
давайте оставим только балет и керамику, остальное запретить