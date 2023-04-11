Депутат Госдумы попросил Минкульт запретить выступления Данилы Козловского

Дмитрий Гусев заявил, что нужно ограничить возможности артистов, которые осуждают СВО и критикуют власть

11 апреля 2023, 09:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой запретить выступления Данилы Козловского в России. Его слова передаёт РИА Новости.

Поводом для обращения Гусева стало то, что Козловский раскритиковал СВО и уехал из страны.

"Прошу вас, уважаемая Ольга Борисовна, рассмотреть возможность отмены выступлений Данилы Козловского и подобных ему деятелей культуры на всех площадках России в связи с их отношением к нашей стране, своему народу и нашей армии", – сказано в обращении.

Гусев добавил, что нужно ограничить возможности артистов, критикующих СВО и действия властей.



Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации армии России.