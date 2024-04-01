Депутат Госдумы пошла учиться на тракториста и объяснила причину

Юлия Оглоблина намерена качественно решить проблему дефицита кадров

01 апреля 2024, 13:47, ИА Амител

Полевые работы / Фото: aleksandarlittlewolf / freepik.com

Депутат Госдумы Юлия Оглоблина рассказала "Парламентской газете", пошла записалась на курсы тракториста, чтобы писать правильные законы для села.

Оглоблина подчеркнула, что необходимо найти золотую середину: чтобы научить будущего тракториста-механизатора управлять техникой, уметь ее чинить, но при этом не растягивать время обучения. Именно для этого депутат и решила сама пройти этот путь, чтобы максимально качественно решить проблему дефицита кадров в этой сфере.

Парламентарий уверена, что кадровый вопрос нужно решать с разных сторон, например, необходимо поддерживать студентов.

"Сейчас те, кто учится в сельскохозяйственных колледжах на механизатора или тракториста, перед получением удостоверения должны пройти медобследование и заплатить госпошлину. В Московской области выходит от трех до шести тысяч рублей в зависимости от категории вождения", - отметила Оглоблина.

Медицинские осмотры и госпошлины она предложила сделать бесплатными или применять льготы.