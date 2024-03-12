Как целинники осваивали Алтай и почему это событие повлияло на историю региона

Краткий экскурс в историю нашего края

12 марта 2024, 07:15, ИА Амител

Освоение целины на Алтае /Фото: правительство региона

Этой весной исполнилось ровно 70 лет с момента, когда тысячи человек прибыли в Алтайский край на освоение целины. Приезжали со всей страны, чтобы вспахать и засеять землю, построить новые дома, основать поселки и колхозы. О том, как это было, – в материале amic.ru.

Почему решили осваивать целину?

В 1953 году государство взяло курс на рост материального благосостояния населения. Предполагалось, что важнейшим условием повышения благосостояния станет резкое увеличение объема производства товаров народного потребления, в том числе продукции сельского хозяйства. Для роста объемов производства требовались не только новые площади, но и научный подход к организации труда, его механизация.

В итоге на пленуме ЦК КПСС 7 сентября 1953 года Никита Хрущев заслушал доклад "О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР". Из него следовало, что сельское хозяйство в стране по темпам развития сильно отстает от промышленного производства. Особенно плохо обстояло дело с производством зерна, овощей, фруктов, мясомолочной продукции. В итоге колхозное крестьянство работало за трудодни и нуждалось в бесперебойном обеспечении продуктами и товарами первой необходимости. Крестьянский труд был тяжел физически и слабо механизирован.

На пленуме решили в течение двух-трех лет повысить обеспеченность населения страны продовольственными товарами, а для крестьянства создать предпосылки для роста уровня материального благосостояния.

Через год руководство ЦК КПСС также решило осваивать новые земли. Перед Министерством сельского хозяйства была поставлена государственная задача – расширение посевов зерновых культур не менее чем на 13 млн га и получение с этих земель 1,1-1,2 млрд пудов зерна, в том числе 800-900 млн пудов товарного зерна. Также решили отправить комсомольцев со всей страны – всего около 100 тысяч человек – осваивать новые территории.

Как проходило освоение целины на Алтае?

16 января 1954 года Алтайский крайисполком совместно с Алтайским краевым Советом депутатов трудящихся и бюро крайкома КПСС приняли постановление № 27 "О государственном плане развития сельского хозяйства края на 1954 год". В соответствии с планом в крае предусматривалось увеличение посевных площадей, строительство парников и теплиц, закладка садов и ягодников, плодово-ягодных питомников, урожайность зерновых, агротехнических мероприятий. Планировалось освоить около 2 млн гектаров.

26 февраля на заседании бюро Алтайского крайкома ВЛКСМ были разработаны мероприятия по участию комсомольских организаций края в освоении целинных и залежных земель. В них, в частности, было предложено отобрать и направить на постоянную работу в колхозы, совхозы и МТС 5 тысяч комсомольцев и молодежи из городов, рабочих поселков и районных центров края.

Планировалось организовать в крае не менее 200 молодежных тракторных бригад из числа лучших трактористов, в том числе не менее 30 женских бригад, не менее 200 молодежных комбайновых агрегатов, скомплектовать 10 автопередвижек для оказания технической помощи тракторным бригадам. Конструкторам Барнаульского котельного завода было поручено спроектировать и изготовить простые душевые установки для тракторных бригад.

16 апреля 1954 года приняли решение о медицинском обслуживании колхозников, работников машинно-тракторных станций и совхозов, занятых в освоении целинных и залежных земель. Организовали систематический медицинский и санитарный контроль за состоянием полевых станов, тракторных бригад, общежитий, водоисточников, кухонь и других мест общего пользования. В каждый тракторный отряд МТС и совхоз, находящийся на расстоянии более 20 км от лечебного учреждения, на весь период полевых работ направлялся специалист с медицинским образованием. Во вновь образованных населенных пунктах открывались врачебно-амбулаторные пункты в составе одного врача, медсестры и санитарки.

По всей стране начался прием заявлений комсомольцев об отправке на целинные земли. Заявления писали целыми семьями. 22 февраля 1954 года в Москве в Большом Кремлевском дворце состоялись торжественные проводы новоселов, где с напутственным словом выступил Никита Хрущев. 3 марта в Ленинграде в актовом зале Смольного прошло собрание, посвященное отъезду комсомольцев на Алтай. Там секретарь областного комитета ВЛКСМ заявил, что в течение нескольких дней в райкомы комсомола и области поступило более 15 тысяч заявлений добровольцев. Школьники на выпускных вечерах вместе с аттестатами зрелости получали путевки на Алтай. Вслед за ними из центральных районов страны на целину шли эшелоны с техникой, сборными домами и палатками.

Как прибывали на Алтай первые целинники и чем они занимались?

Первый поезд с целинниками прибыл в Барнаул в ночь с 28 февраля на 1 марта 1954 года. В ожидании состава на вокзале собрались делегации молодежи от меланжевого комбината, заводов транспортного и тяжелого машиностроения, завода агрегатов, организаций и учреждений города. Приехали тысячи молодых людей из разных концов страны. Тракторная бригада Петра Ретюнского из Новопутьской МТС Московской области прибыла в полном составе. По прибытии поезда на перроне состоялся торжественный митинг, посвященный встрече новоселов. На нем выступающие поприветствовали гостей, пожелали им поскорее освоиться на новом месте и включиться в работу. Сразу после митинга комсомольцы выехали по местам своей будущей дислокации.

Молодежь работала круглосуточно, отдыхала урывками, но почти все участвовали в художественной самодеятельности, занимались спортом, ходили на встречи с писателями и артистами, много читали, смотрели кинофильмы. На Алтай к целинникам с концертами приезжали Мстислав Ростропович, Евгений Евтушенко, Михаил Светлов, московский театр им. М. Н. Ермоловой, МХАТ.

Для такого большого количества целинников не хватало жилья. Некоторым, особенно семейным, поначалу пришлось жить на съемных, "частных" квартирах, которые предоставляли колхозники за отдельную плату. В селах не было электричества, радио. Молодежь жила в вагончиках прямо в поле, где отсутствовали элементарные удобства. В некоторых районах не хватало полевых кухонь, ощущались перебои с продуктами, а также с поставкой техники и запчастей. Иногда из-за плохой организации бригады простаивали без работы.

Как на Алтае осваивали целину

Какие последствия освоения целины были для Алтая?

В итоге 50 тысячам приехавших целинников удалось получить 23,5 тысячи тракторов, 6745 автомашин, 8,5 тысячи зерновых комбайнов. Было организовано 20 новых совхозов, посевная площадь в крае составила 7 млн гектаров. В Алтайском крае вырастили 18 миллионов тонн зерна. Всего за четыре года – с 1954-го по 1957-й – было открыто 64 совхоза. Площади посевов культур выросли в 3,5 раза. В несколько раз на Алтае стало больше свиней, овец и птиц.

Целина окупила себя за три года. Она дала импульс к развитию и росту промышленной и строительной индустрии края, науки и культуры. В 1954 году для строительства жилья в новых совхозах был создан трест "Алтайсовхозстрой" и семь строительно-монтажных управлений. В 1955 году началось строительство нескольких железобетонных заводов – поставщиков деталей для новых совхозов. Возвели 40 тысяч квадратных метров жилья. Построили железнодорожную ветку Карасук – Камень-на Оби. Благодаря освоению целины в Барнауле открыли Алтайский медуниверситет и запустили телевидение.

В течение первого целинного года на Алтае было организовано 25 средних, 10 начальных, несколько семилетних школ. Освоение целинных земель подтолкнуло развитие науки в области садоводства, обработки почвы и экологии. Край по праву стал считаться житницей страны. А самое главное, как отмечают целинники, появилось международное целинное братство.

Впоследствии многие целинники связали свою жизнь с Алтаем. Здесь они создали семьи, здесь родились их дети. Многие окончили средние специальные и высшие учебные заведения.

Героический труд целинников был отмечен правительственными наградами – орденами и медалями. Специально для поощрения отличившихся при сборе целинного урожая 20 октября 1956 года указом Президиума Верховного Совета была утверждена медаль "За освоение целинных и залежных земель". Многие получили почетные грамоты и ценные подарки. 114 человек в Алтайском крае были удостоены звания "Герой Социалистического Труда".