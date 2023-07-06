Депутат Госдумы предложил отменить ЕГЭ и сделать высшее образование бесплатным
Александр Терентьев считает, что недопустимо терять потенциальных профессионалов из-за низкого дохода семьи
06 июля 2023, 15:05, ИА Амител
Партия "Справедливая Россия – За правду" в очередной раз призвала отменить в школах ЕГЭ и сделать первое высшее образование в России полностью бесплатным. Идею поддерживает и депутат Госдумы Алтайского края, глава регионального отделения Александр Терентьев.
"Каждый год во время вступительных экзаменов в вузах мы видим не соревнование умников и умниц за ограниченное число бюджетных мест, а соревнование их родителей по уровню доходов. Ребят с прекрасной подготовкой, реальными знаниями, а не нарисованными оценками, очень много. Особенно в глубинке. Но, как правило, этих детей воспитывают в малообеспеченных семьях. Естественно, что их родители не смогут "покупать" им места в вузах или обучать на коммерческой основе", – комментирует Александр Терентьев.
Лидер алтайских социалистов считает, что, учитывая кадровый голод, который испытывают сегодня многие сферы, терять будущих профессионалов из-за низкого дохода семьи, недопустимо.
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов тоже заявляет, что платное образование в вузах не вяжется с нормой Конституции, согласно которой государство бесплатно гарантирует первое высшее образование.
"Платными могут быть только частные вузы, но это исключение из общего правила", – говорит Сергей Миронов.
Также Миронов напоминает , что по итогам прошлого года более 58% выпускников вузов по сути получили свои дипломы за деньги.
А Александр Терентьев задается вопросом, какой эффективности и результативности ожидать от таких профессионалов.
"Можно купить место в вузе, платить несколько лет за обучение, даже диплом можно купить, а вот мозги за деньги, увы, не купишь. Если мы хотим, чтобы наши дети были не просто дипломированными специалистами, а профессионалами своего дела, то нужно срочно убирать финансовый препон для абитуриентов", – подытоживает Александр Терентьев.
15:16:55 06-07-2023
ДБ (с) Он про ЕГЭ не в курсе?
15:17:41 06-07-2023
А ЕГЭ то чем опять помешал, не покидает желание коррупционную кормушку создать.
15:36:28 06-07-2023
Сегодня день ВЕЛИКИХ инициатив? У меня тоже инициатива. Терентьева на пенсию!
15:51:49 06-07-2023
А ЕГЭ то чем опять помешал, не покидает желание коррупционную кормушку создать. Все, кто за ЕГЭ-либо придурки, либо лоббисты Европейской дубовой системы.
15:57:15 06-07-2023
Гость (15:51:49 06-07-2023) А ЕГЭ то чем опять помешал, не покидает желание коррупционну... Один ты в шоколаде.
16:25:37 06-07-2023
А лозунг "Даешь бесплатную медицину каждому!!!" уже занят? Хотя какая разница после выборов это всё забудется...
17:21:16 06-07-2023
Еще есть ВПР((((
17:59:58 06-07-2023
Стенать по поводу ЕГЭ сейчас будут мамашки тупиньких дитачек. Маменьки оплатили дорогих репетиторов, а дита не смогла набрать нужное количество баллов. Вот где трагедь!!! тепрь только ПТУ или платно!
18:36:17 06-07-2023
Гость (17:59:58 06-07-2023) Стенать по поводу ЕГЭ сейчас будут мамашки тупиньких дитачек... А ведь могли бы сразу занести комиссии, как раньше. А теперь на общей положухе приходится.
18:18:32 06-07-2023
Прав Терентьев! Поступил бы тот же Шукшин при платном образовании во ВГИК? А сейчас там в основном бездари учатся за деньги. Отсюда и кино - г-но. И так повсеместно. Врачи, юристы и пр. с купленными дипломами.
20:49:59 06-07-2023
Путин не хочет.Как и по здравоохранению так и по образованию с детсада и до университета. За 23 года его правления закрыты тысячи школ поликлиник и больниц а высшее образование умышленно не вернул бесплатным.
10:23:09 07-07-2023
Гость (20:49:59 06-07-2023) Путин не хочет.Как и по здравоохранению так и по образованию... И еще почему-то не хочет обратно социализм вернуть, госуда́рственную со́бственность на средства производства, хотя бы крупные, вернуть все недра, сделать рубль снова государственным. Ведь может буквально за день-два всё сделать! Но хочет! Странный он.