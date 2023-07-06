Депутат Госдумы предложил отменить ЕГЭ и сделать высшее образование бесплатным

Александр Терентьев считает, что недопустимо терять потенциальных профессионалов из-за низкого дохода семьи

06 июля 2023, 15:05, ИА Амител

Обучение. Школьники / Фото: pressfoto / freepik.com

Партия "Справедливая Россия – За правду" в очередной раз призвала отменить в школах ЕГЭ и сделать первое высшее образование в России полностью бесплатным. Идею поддерживает и депутат Госдумы Алтайского края, глава регионального отделения Александр Терентьев.

"Каждый год во время вступительных экзаменов в вузах мы видим не соревнование умников и умниц за ограниченное число бюджетных мест, а соревнование их родителей по уровню доходов. Ребят с прекрасной подготовкой, реальными знаниями, а не нарисованными оценками, очень много. Особенно в глубинке. Но, как правило, этих детей воспитывают в малообеспеченных семьях. Естественно, что их родители не смогут "покупать" им места в вузах или обучать на коммерческой основе", – комментирует Александр Терентьев.

Лидер алтайских социалистов считает, что, учитывая кадровый голод, который испытывают сегодня многие сферы, терять будущих профессионалов из-за низкого дохода семьи, недопустимо.

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов тоже заявляет, что платное образование в вузах не вяжется с нормой Конституции, согласно которой государство бесплатно гарантирует первое высшее образование.

"Платными могут быть только частные вузы, но это исключение из общего правила", – говорит Сергей Миронов.

Также Миронов напоминает , что по итогам прошлого года более 58% выпускников вузов по сути получили свои дипломы за деньги.

А Александр Терентьев задается вопросом, какой эффективности и результативности ожидать от таких профессионалов.

"Можно купить место в вузе, платить несколько лет за обучение, даже диплом можно купить, а вот мозги за деньги, увы, не купишь. Если мы хотим, чтобы наши дети были не просто дипломированными специалистами, а профессионалами своего дела, то нужно срочно убирать финансовый препон для абитуриентов", – подытоживает Александр Терентьев.