НОВОСТИПолитика

Медицина – это не про зарабатывать. Депутат Госдумы от Алтая призвал закрыть ФОМС

Александр Терентьев уверен, что стране не нужно это учреждение, потому что оно работает неэффективно

30 июня 2023, 12:05, ИА Амител

Врач. Больница / Фото: senivpetro / Freepik
Врач. Больница / Фото: senivpetro / Freepik

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения "Справедливой России – За правду" Александр Терентьев, а также и вся партия заявляют о необходимости упразднить Фонд обязательного медицинского страхования.

"Медицина – это про "лечить", а не про "зарабатывать" и уж тем более не про "воровать", – заявил социалист. 

И привел в пример сообщения СМИ о расследовании хищения 44 млн в больнице в Тихвине в Ленинградской области. Средства были получены от страховых компаний после предоставления данных о 700 пациентах, якобы прошедших лечение в отделении реабилитации. То есть деньги тратятся не на пациентов, а на "мертвые души". 

Политик напомнил, что страховые компании в свое время включили в систему оказания медицинской помощи населению как раз для контроля за распределением денег. 

"Но они явно не справляются со своей задачей. А зачастую и сами становятся соучастниками преступлений", – подчеркнул Терентьев. 

Получается, что "страховая" медицина в РФ не обеспечивает должного контроля за расходованием бюджетных средств, уверены в партии. "Справедливая Россия – За правду" предлагает вводить вместо ФОМС в здравоохранении современную, технически развитую систему независимого аудита. И переходить к прямому бюджетному финансированию на основе научно обоснованных актуальных нормативов.

А еще социалисты предлагают обратить внимание на опыт развитых стран, где успешно практикуется в частной медицине, которая умеет считать деньги, современная цифровая система независимого контроля и аудита. Например, это цифровой профиль и уникальный идентификатор пациента, которые позволяют отслеживать все процедуры и лекарства, которые получает человек в медучреждении.

"Надо использовать этот передовой опыт, чтобы в российских поликлиниках и больницах лечились только живые души", – добавил лидер СРЗП Сергей Миронов.

здравоохранение

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:23:10 30-06-2023

Пусть это "Доброму дохтуру" скажет, вмиг огребется)))))))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:38 30-06-2023

Прально, закрыто все. Тут всю страну от ЕНП полгода ужи лихорадит, надо больше реформ, больше. До основания, так сказать, а затем...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:38 30-06-2023

А депутат не хочет объяснить, почему в АК самые низкие тарифы ФОМС?

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров