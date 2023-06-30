Медицина – это не про зарабатывать. Депутат Госдумы от Алтая призвал закрыть ФОМС
Александр Терентьев уверен, что стране не нужно это учреждение, потому что оно работает неэффективно
30 июня 2023, 12:05, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения "Справедливой России – За правду" Александр Терентьев, а также и вся партия заявляют о необходимости упразднить Фонд обязательного медицинского страхования.
"Медицина – это про "лечить", а не про "зарабатывать" и уж тем более не про "воровать", – заявил социалист.
И привел в пример сообщения СМИ о расследовании хищения 44 млн в больнице в Тихвине в Ленинградской области. Средства были получены от страховых компаний после предоставления данных о 700 пациентах, якобы прошедших лечение в отделении реабилитации. То есть деньги тратятся не на пациентов, а на "мертвые души".
Политик напомнил, что страховые компании в свое время включили в систему оказания медицинской помощи населению как раз для контроля за распределением денег.
"Но они явно не справляются со своей задачей. А зачастую и сами становятся соучастниками преступлений", – подчеркнул Терентьев.
Получается, что "страховая" медицина в РФ не обеспечивает должного контроля за расходованием бюджетных средств, уверены в партии. "Справедливая Россия – За правду" предлагает вводить вместо ФОМС в здравоохранении современную, технически развитую систему независимого аудита. И переходить к прямому бюджетному финансированию на основе научно обоснованных актуальных нормативов.
А еще социалисты предлагают обратить внимание на опыт развитых стран, где успешно практикуется в частной медицине, которая умеет считать деньги, современная цифровая система независимого контроля и аудита. Например, это цифровой профиль и уникальный идентификатор пациента, которые позволяют отслеживать все процедуры и лекарства, которые получает человек в медучреждении.
"Надо использовать этот передовой опыт, чтобы в российских поликлиниках и больницах лечились только живые души", – добавил лидер СРЗП Сергей Миронов.
12:23:10 30-06-2023
Пусть это "Доброму дохтуру" скажет, вмиг огребется)))))))
14:23:38 30-06-2023
Прально, закрыто все. Тут всю страну от ЕНП полгода ужи лихорадит, надо больше реформ, больше. До основания, так сказать, а затем...
14:46:38 30-06-2023
А депутат не хочет объяснить, почему в АК самые низкие тарифы ФОМС?