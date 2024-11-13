Депутат Госдумы предложил установить кормушки во всех дворах

По его словам, это важно для экологического благополучия

13 ноября 2024, 15:20, ИА Амител

Кормушка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1258363

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил установить кормушки для птиц во дворах по всей России. Его слова передает РИА Новости.

"Установка кормушек поддерживается на нормативном уровне. Согласно современным нормативам благоустройства многих регионов, создание условий для поддержания природного разнообразия является одним из элементов формирования комфортной городской среды. Хорошо бы внедрить эту практику по всей стране. Кормушки при правильном размещении и обслуживании могут быть включены в проекты благоустройства дворовых территорий как малые архитектурные формы экологической направленности", – сказал Гаврилов.

Он отметил, что создание комфортной среды для птиц становится важным аспектом экологического благополучия дворов. Депутат подчеркнул, что установка кормушек возле многоквартирных домов – это вклад в поддержание биоразнообразия городской среды.

"Исследования орнитологов показывают, что в зимний период, когда естественных источников пищи становится меньше, дополнительное питание может стать решающим фактором выживания для многих видов птиц. Важно понимать, что птицы не теряют навыков самостоятельного поиска пищи, а кормушки служат лишь дополнительным источником питания в сложный период", – подчеркнул он.

Гаврилов считает, что их организация требует ответственного подхода. Оптимальное решение – установка кормушек на расстоянии от детских площадок и мест массового скопления людей, в зоне видимости из окон, чтобы наблюдать за птицами без дискомфорта для жителей. Парламентарий отметил, что кормушки лучше размещать на высоте полутора-двух метров, защищая их от кошек специальными конструктивными элементами.