Депутат Госдумы предложил установить кормушки во всех дворах
По его словам, это важно для экологического благополучия
13 ноября 2024, 15:20, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил установить кормушки для птиц во дворах по всей России. Его слова передает РИА Новости.
"Установка кормушек поддерживается на нормативном уровне. Согласно современным нормативам благоустройства многих регионов, создание условий для поддержания природного разнообразия является одним из элементов формирования комфортной городской среды. Хорошо бы внедрить эту практику по всей стране. Кормушки при правильном размещении и обслуживании могут быть включены в проекты благоустройства дворовых территорий как малые архитектурные формы экологической направленности", – сказал Гаврилов.
Он отметил, что создание комфортной среды для птиц становится важным аспектом экологического благополучия дворов. Депутат подчеркнул, что установка кормушек возле многоквартирных домов – это вклад в поддержание биоразнообразия городской среды.
"Исследования орнитологов показывают, что в зимний период, когда естественных источников пищи становится меньше, дополнительное питание может стать решающим фактором выживания для многих видов птиц. Важно понимать, что птицы не теряют навыков самостоятельного поиска пищи, а кормушки служат лишь дополнительным источником питания в сложный период", – подчеркнул он.
Гаврилов считает, что их организация требует ответственного подхода. Оптимальное решение – установка кормушек на расстоянии от детских площадок и мест массового скопления людей, в зоне видимости из окон, чтобы наблюдать за птицами без дискомфорта для жителей. Парламентарий отметил, что кормушки лучше размещать на высоте полутора-двух метров, защищая их от кошек специальными конструктивными элементами.
15:21:16 13-11-2024
И чипировать всех мелких птичек.
15:24:08 13-11-2024
В эти кормушки сердобольныве дебилы будут складывать всякие объедки и хлеб, который птицам категорически нельзя употреблять.
16:31:08 13-11-2024
Гость (15:24:08 13-11-2024) В эти кормушки сердобольные дебилы будут складывать всякие ... Сердобольные добрые люди, знают что птиц надо подкармливать зимой, а вот злобным дебилам лучше вякать про другие новости соответствующие их умственному развитию
16:31:41 13-11-2024
Гость (15:24:08 13-11-2024) В эти кормушки сердобольныве дебилы будут складывать всякие ... Голуби жрут все подряд. Наверно они не в курсе что им много нельзя. И ведь меньше их не становится при этом
15:27:27 13-11-2024
во всех школах и д/садах висят тысячи кормушек но они ПУСТЫЕ!!! никто потом туда ничего не сыпет..... кого обяжут потом сыпать корм?
15:28:05 13-11-2024
Кормушки должны быть сделаны непосредственно депутатами госдумы. А если они изготовлены жителями, то каждому по 5 тыщ к зарплате на осенне-зимний период за счет депутатов госдумы.
p.s. У себя в гаражном кооперативе я разместил кормушку для синичек. Насыпаю туда семечек подсолнуха и привязываю сырое сало. Кто то из депутатов мне хотя бы 5-10 тысяч затрат компенсирует?
15:37:00 13-11-2024
Гость (15:28:05 13-11-2024) Кормушки должны быть сделаны непосредственно депутатами госд... Вас оштафовать полагается, за разведение антисанитарии и несоблюдение норм содержания пернатых.
15:48:21 13-11-2024
Гость (15:37:00 13-11-2024) Вас оштафовать полагается, за разведение антисанитарии и нес... С разбегу стукнитесь головой о ближайший гараж. Может быть там и паре синичек чего нибудь останется..
15:59:13 13-11-2024
Гость (15:48:21 13-11-2024) С разбегу стукнитесь головой о ближайший гараж. Может быть т... ну они сало конечно любят...
16:10:09 13-11-2024
Гость (15:59:13 13-11-2024) ну они сало конечно любят... ... Если вы ни разу не вешали зимой сырого сала для синиц, то вас ждет много интересного, если вы все таки сподобитесь и оторвете от себя, хотя бы грамм 25-50. Попробуйте за птичками, которых подкармливаете, наблюдать, это очень интересно.
16:19:00 13-11-2024
Гость (16:10:09 13-11-2024) Если вы ни разу не вешали зимой сырого сала для синиц, то ва... я всегда вешаю)) еще делаю бомбочки- растопленным жиров заливаю зерна и на веревочку)
15:55:26 13-11-2024
Комментарии - ухохочешься! Не могу не вставить свои 5 коп. В моем, не маленьком и когда-то очень зеленом, дворе повырубали все деревья, а новых - не высадили. Вопрос: к какому месту депутата прикрепить скворечник?
16:07:56 13-11-2024
Гость (15:55:26 13-11-2024) Комментарии - ухохочешься! Не могу не вставить свои 5 коп. В... дворов. парков. скверов. великое множество. почему вы только про свой двор говорите? я на окне всегда кормушку вешаю. и что бы не ругались соседи/дворник сыплю туда очищенные семечки и орехи.. кто хочет делает, кто нет ищет отговорки
16:01:10 13-11-2024
Какие там "малые архитектурные формы", когда асфальта во дворе нету?
16:13:45 13-11-2024
У меня на окне висит кормушка. Так умиротворяет вид синичек , прилетающих на обед! И коту нравится!!!.
17:19:58 13-11-2024
Гость (16:13:45 13-11-2024) У меня на окне висит кормушка. Так умиротворяет вид синичек ... Моим котейкам тоже нравится наблюдать за синичками. Как будто телевизор смотрят весь день.
16:55:15 13-11-2024
кормушки для депутатов?
19:18:57 13-11-2024
Гость (16:55:15 13-11-2024) кормушки для депутатов? ... И насыпать в кормушку диетические продукты в виде икорки, рябчиков... Можно в неограниченном количестве,, зелёной капустки,,
17:08:59 13-11-2024
А для начала утвердить совет, по кормушка, количество кормушек, корма и т. д., и бюджет в миллионы.
17:45:08 13-11-2024
Птички в городе успешно кормятся из мусорных контейнеров. Пернатых в Барнауле видимо-невидимо! Зас**ли всё, что можно и нельзя! У них 3-я степень ожирения, еле летают. Окна выходят на сквер, кого только нет: голубей тьма, воробьи, синицы крайне наглые, лезут в окно, сороки, вороны, недавно на балконе были соловьи. Только большие коричневые верещащие типа коршуна улетели на зимовку в лес.
17:54:39 13-11-2024
На Партизанской, 124 и так сумасшедшая бабка постоянно сыплет из окна кучи корма, кругом голуби, гуано, антисанитария и мерзкий вид. А тут ещё депутат накидывает!
19:58:27 13-11-2024
боюсь, что не в строчку, но очеенно опечалил факт, что ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ в РАБОЧЕЕ (!!!!!!!!!) ВРЕМЯ занимаются решением птичьего вопроса, обычные люди о желании повесить кормушку рассуждают дома на кухне в НЕРАБОЧЕЕ время...просто приходит однажды чадо из школы и за ужином оповещает старших, что надо смастерить-повесить-подкармливать, и даже садиковские дети на эту тему на кухне говорят....ежели у кого есть ко мне вопросы, уточню кое-что...несколько лет назад одно уважаемое СМИ провело конкурс, главным призом которого стала шикарная, профессионально исполненная кормушка для птиц, мы с внучкой ее и выиграли плюс запас корма для птиц, эту красоту хотели повесить во дворе, но решили, что лучше в людном месте, чтоб все любовались...дитя ее немного разрисовала и подписала "Синичкам и другим птичкам от семьи....", приехали в Изумрудный, повесили на елке, в очередной выходной приехали подсыпать корм, а кормушка- тю-тю....ребенка плакала, я недоумевала, вместе порешили ""Главное, чтобы вор ее в печке не сжег, будем думать, что где-то она до сих пор висит...
20:49:25 13-11-2024
Достаточно ли в России кормушек для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию?
12:30:36 14-11-2024
на сулиме были кормушки самодельные для белочек в прошлом году, в этом уже нет, какая помесь самки собаки и козла их убрала? мы с дочкой ходили и подкармливали орешками и семечками чищенными, ребёнок был счастлив!
12:34:29 14-11-2024
гость (16:31:08 13-11-2024) Сердобольные добрые люди, знают что птиц надо подкармливать ... Тогда что ты тут делаешь?