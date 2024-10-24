В Барнауле выпустили в Обь 20 тысяч мальков сазана
На эти цели потратили 577 тысяч рублей
24 октября 2024, 09:30, ИА Амител
Мальков сазана выпускают в Обь / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле в реку Обь выпустили около 20 тысяч мальков сазана, сообщили в администрации города.
Мероприятие прошло в рамках программы по воспроизводству водных биоресурсов края, которая в 2024-м отмечает десятилетие.
На эти цели барнаульский водоканал направил 577 тысяч рублей.
Как подчеркнули в мэрии, сазан – ценная промысловая рыба, которая также приносит пользу в очищении водоемов.
Уже через год эти мальки вырастут в среднем до 2 кг. Выживаемость составляет до 90% выпущенных особей.
09:48:59 24-10-2024
Маловато, конечно, для Оби. Но хоть что-то.
10:06:00 24-10-2024
Нафиг он нужен этот сазан. Он походу всю кормовую базу сожрал, это же водяная свинья. Лещ, чебак в том году очень плохо ловились. Кроме того сазана не реально поймать - надо бочками и сутками его прикармливать. И вообще в книге 19 века Сабанеева написано, что сазан теплолюбивая рыба и в Сибири не живет и никогда жить не будет.
10:46:42 24-10-2024
Гость (10:06:00 24-10-2024) Нафиг он нужен этот сазан. Он походу всю кормовую базу сожра... А лещ - какая рыба? "Холодолюбивая"?
А ведь он здесь прижился.
😁
10:12:00 24-10-2024
Пираньи очищают реки от водоплавающих где ненадо людей и помогают спасателям утилизировать.
11:28:56 24-10-2024
Сеголетки сазана оптом от 1000шт по 15руб. А тут по 25руб и 77тыс на солярку, чтоб до Оби доехать. Тендеры - шмендеры, тебе- мене, тоси -боси.
11:31:57 24-10-2024
Вот самая мусорная и костлявая рыба - лещь. Пусть в аду горит тот, кто в 50-е принял решение зарыблять лещем обь. А сазан отличная рыба, прекрасно живет в Оби, вкусная, почти без костей.
11:41:10 24-10-2024
В 50-е в Обь выпустили леща, притом, осознанно. В результате лещ сожрал всё, что только можно, а в особенности пострадали ценные породы рыб, таких, как обской осётр (кастрюк), нельма, таймень... да даже пескари в Оби водились раньше! Теперь только ёрш, лещ, щука да судак... Продолжаем эксперименты.
11:55:27 24-10-2024
Гость (11:41:10 24-10-2024) В 50-е в Обь выпустили леща, притом, осознанно. В результате...
Те пострадали от плотины новосибрской ГЭС и судов на подводных крыльях и водометных движителей. Данные суда из-за мощной волны выбрасывают икру на берег
12:39:16 24-10-2024
Гость (11:41:10 24-10-2024) В 50-е в Обь выпустили леща, притом, осознанно. В результате... А еще стерлядка есть в Оби. Но про нее вы не знаете.
13:09:39 24-10-2024
Гость (12:39:16 24-10-2024) А еще стерлядка есть в Оби. Но про нее вы не знаете.... Отлично знаю, уверяю. У меня всё детство - у разных рек, в том числе и у Оби, прошло. Просто не стал всё, что почти исчезло, перечислять.
17:11:29 24-10-2024
Гость (11:41:10 24-10-2024) В 50-е в Обь выпустили леща, притом, осознанно. В результате... а точно лещ все сожрал? мой сосед, в 70е и 80е возил стерлядку мешками из Камня. у него там кто- то в рыбнадзоре работал, но точно не лещ.
12:35:13 24-10-2024
Лучше бы осетров выпустили пару миллионов.
13:16:31 24-10-2024
Гость (12:35:13 24-10-2024) Лучше бы осетров выпустили пару миллионов.... Их всё равно нельзя ловить... можно было бы северных рыб выпускать, например, муксуна, но их, как я понимаю, у нас не разводят, как карповых...
14:13:23 24-10-2024
Гость (13:16:31 24-10-2024) Их всё равно нельзя ловить... можно было бы северных рыб вып... Бесполезное занятие. Они на нерест уходят вверх, а там плотина им преграждает путь.
15:41:24 26-10-2024
Пузырек (14:13:23 24-10-2024) Бесполезное занятие. Они на нерест уходят вверх, а там плоти... Не на верх,а на север.,,вверху,, Бия и Катунь.
15:46:23 26-10-2024
Пузырек (14:13:23 24-10-2024) Бесполезное занятие. Они на нерест уходят вверх, а там плоти... Плотина внизу по течению.Вверху Бия,и Катунь.