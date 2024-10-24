В Барнауле выпустили в Обь 20 тысяч мальков сазана

На эти цели потратили 577 тысяч рублей

24 октября 2024, 09:30, ИА Амител

Мальков сазана выпускают в Обь / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле в реку Обь выпустили около 20 тысяч мальков сазана, сообщили в администрации города.

Мероприятие прошло в рамках программы по воспроизводству водных биоресурсов края, которая в 2024-м отмечает десятилетие.

На эти цели барнаульский водоканал направил 577 тысяч рублей.

Мальков сазана выпускают в Обь / Фото: t.me/barnaul_org

Как подчеркнули в мэрии, сазан – ценная промысловая рыба, которая также приносит пользу в очищении водоемов.

Уже через год эти мальки вырастут в среднем до 2 кг. Выживаемость составляет до 90% выпущенных особей.