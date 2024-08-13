Депутат Госдумы предложила создать одиноким россиянам невыгодные условия для жизни

А семейным людям, указала Татьяна Буцкая, необходимо пошагово помогать

13 августа 2024, 15:44, ИА Амител

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая считает, что в России должны быть созданы невыгодные для одиноких людей условия.

"Начиная с того, что если молодой парень сегодня пойдет брать ипотеку, решит, что хочет сначала пожить для себя, то получит ипотеку под 20%", - предложила Буцкая.

А если этот же молодой человек заведет семью и у него будут дети, то ипотека должна быть уже 6%. Необходимо пошагово помогать семейным людям, указала парламентарий, чтобы одинокие понимали невыгодность своей жизни без семьи.