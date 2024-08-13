Депутат Госдумы предложила создать одиноким россиянам невыгодные условия для жизни
А семейным людям, указала Татьяна Буцкая, необходимо пошагово помогать
13 августа 2024, 15:44, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая считает, что в России должны быть созданы невыгодные для одиноких людей условия.
"Начиная с того, что если молодой парень сегодня пойдет брать ипотеку, решит, что хочет сначала пожить для себя, то получит ипотеку под 20%", - предложила Буцкая.
А если этот же молодой человек заведет семью и у него будут дети, то ипотека должна быть уже 6%. Необходимо пошагово помогать семейным людям, указала парламентарий, чтобы одинокие понимали невыгодность своей жизни без семьи.
15:49:06 13-08-2024
молодой парень сегодня пойдет брать ипотеку, решит, что хочет сначала пожить для себя, то получит ипотеку под 20% ------ Спасибо, дорогой депутат!!! Это наоборот выгодные условия, ибо если такой же молодой парень, но при этом с молодой женой и при отсутствии детей, пойдет брать ипотеку, то ему впаяют минимум 20,7%)))
15:56:03 13-08-2024
Т.е. дискриминация по семейному положению. Они там что курят в своей госдуре?
15:57:16 13-08-2024
сейчас молодежь в принципе не хочет в замуж и жениться
15:59:32 13-08-2024
А что скажет этот "депутат", если нарушить ее конституционные права?
16:00:45 13-08-2024
В этом комитете Думы вообще есть вменяемые?
16:43:13 13-08-2024
Может иначе - в России должны быть созданы выгодные условия для семьи..
16:56:46 13-08-2024
Никакие невыгодные условия не перекроют расходов по содержанию хотя бы одного ребенка хотя бы до 18 лет)
17:21:14 13-08-2024
Депутаты - люди живущие в другом измерении от простого народа. Поэтому можно не удивляться всем этим оригинальным предложениям, ничего необычного
17:58:10 13-08-2024
такое ощущение,что наши так называемые законодатели даже не открывали основной закон страны,не говоря что читали
18:04:14 13-08-2024
сама идея предлагать заводить детей ради "выгоды" - античеловечна
18:29:35 13-08-2024
Депутаты-паразиты уже создали всем россиянам невыгодные условия для жизни.
20:28:17 13-08-2024
Всё смешалось в доме Облонских...
-Тут тебе и дискриминация по возрастному признаку - "молодой".
-И дискриминация по половому признаку - "парень".
-И дискриминация семьи(у которой пока нет детей) как ячейки общества.
21:41:25 13-08-2024
Данаец (20:28:17 13-08-2024) Всё смешалось в доме Облонских...-Тут тебе и дискриминац... (Позевывая) А когда вам говорили, что сегрегация и дискриминация не может коснуться каких-то одних слоев населения, эта фигня всенепременно приведет к тому, что "к субботе в списках будут все", вы отмахивались. Ну что ж, наслаждайтесь)
21:08:29 13-08-2024
В дурку такие предложения.
Пусть каждый депутат покажет список своих детей.
Составьте списки. Свои доходы и расходы,а про миллионы в конце года узнаем. Отчитайтесь о своей прибыли на счетах.
23:32:06 13-08-2024
гость (21:08:29 13-08-2024) В дурку такие предложения. Пусть каждый депутат покажет ... Это сикрет и государственная тайна.
00:26:43 14-08-2024
Наконец то хоть один честный депутат нашелся - так и сказал создать плохие условия.
05:55:12 14-08-2024
Строить школы, садики? Бесплатные кружки? Пособия? - А есть, господа думцы, реальные предложения? А давайте одиноким ипотеку по 20%? И штрафы за рукоблудство.
08:36:24 14-08-2024
Надо сделать невыгодным нахождение идиота в депутатском кресле и всё встанет на свои места.
08:58:06 14-08-2024
Т.е заработная плата на которую не выжить даже одному - это по мнению депутатов нормально - пусть они на МРОТ поживут!
09:02:10 14-08-2024
Очень много жуликов и воров в этой несчастной, многострадальной стране. Все ее обдирают, продают.. Такое слово, как патриот, Родина вытравили из людей...
10:16:11 14-08-2024
А девушкам нужны женихи с квартирами...