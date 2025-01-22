Депутат Госдумы призвал СК провести новое расследование убийства Лермонтова

Бурляев отметил, что на протяжении многих десятилетий эксперты заявляли о недобросовестности следствия, проведенного после дуэли

22 января 2025, 14:45, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат Госдумы Николай Бурляев попросил Следственный комитет провести расследование обстоятельств смерти поэта Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Бурляева, ведомству следует изучить факты происшествия повторно с помощью современных технологий. Депутат отметил, что на протяжении многих десятилетий эксперты заявляли о недобросовестности следствия, проведенного после убийства Лермонтова.

"В той связи необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к "дуэли" и смерти великого русского поэта М. Ю. Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории – снизу вверх, под углом почти 40 градусов)", – подчеркнул Бурляев.

Напомним, Лермонтов погиб на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым 15 июля 1841 года на склоне горы Машук в Пятигорске. Причиной стал конфликт между ними из-за слов поэта об оппоненте.