Депутат Госдумы призвал СК провести новое расследование убийства Лермонтова
Бурляев отметил, что на протяжении многих десятилетий эксперты заявляли о недобросовестности следствия, проведенного после дуэли
22 января 2025, 14:45, ИА Амител
Депутат Госдумы Николай Бурляев попросил Следственный комитет провести расследование обстоятельств смерти поэта Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Бурляева, ведомству следует изучить факты происшествия повторно с помощью современных технологий. Депутат отметил, что на протяжении многих десятилетий эксперты заявляли о недобросовестности следствия, проведенного после убийства Лермонтова.
"В той связи необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к "дуэли" и смерти великого русского поэта М. Ю. Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории – снизу вверх, под углом почти 40 градусов)", – подчеркнул Бурляев.
Напомним, Лермонтов погиб на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым 15 июля 1841 года на склоне горы Машук в Пятигорске. Причиной стал конфликт между ними из-за слов поэта об оппоненте.
15:00:14 22-01-2025
О России думают...
15:06:31 22-01-2025
Господи, да что же происходит с депутатами то? Вроди еще не весна, а уже жгут. То море им не черное, теперь вот и до Лермонтова добрались. То Миронов, то Милонов, теперь вот и Бурляев захворал.
15:20:26 22-01-2025
Гость (15:06:31 22-01-2025) Господи, да что же происходит с депутатами то? Вроди еще не ... Можт эпидемия какая?)) Или и этот добрался до забористого)
19:10:43 22-01-2025
Гость (15:20:26 22-01-2025) Можт эпидемия какая?)) Или и этот добрался до забористого)... отдел по обороту веществ расслабился
15:52:19 22-01-2025
Гость (15:06:31 22-01-2025) Господи, да что же происходит с депутатами то? Вроди еще не ...
Осталось вызвать свидетелей дуэли и допросить их.
05:58:40 23-01-2025
Гость (15:52:19 22-01-2025) Осталось вызвать свидетелей дуэли и допросить их.... лучше самого Лермонтова
15:19:49 22-01-2025
так бывает, когда в законотворческий орган отбираются спортсмены, заслуженные пенсионеры, артисты, "успешные бизнесмены" и разного рода одобрямсы, но никак не профессиональные юристы.
15:34:10 22-01-2025
Гость (15:19:49 22-01-2025) так бывает, когда в законотворческий орган отбираются спортс...но никак не профессиональные юристы. Александр Хинштейн в 2007 году окончил Московский университет МВД по специальности «правоведение». Легче ли от этого?
19:13:37 22-01-2025
Гость (15:19:49 22-01-2025) так бывает, когда в законотворческий орган отбираются спортс... профессиональные юристы тоже отжигают.
08:30:47 23-01-2025
Гость (19:13:37 22-01-2025) профессиональные юристы тоже отжигают.... Это точно! Взять того же Жирика например!
15:38:45 22-01-2025
великолепный актер старой школы, каких сейчас не делают!
видать не отпустило с 80х, когда он сам снял фильм по своему же сценарию, и сам сыграл Лермонтова.
или правда эпидемия какая?
16:06:13 22-01-2025
Так и до распятия Христа доберутся
16:07:38 22-01-2025
жаль нельзя матами на подобные высказывания. ну молодец З\п капает
16:14:39 22-01-2025
Красиво.......
16:23:34 22-01-2025
Давно ничего не слышно про отчетность депутатов перед избирателями. Общественные приемные, они есть? Безделье, обеспеченное бюджетным финансированием, порождает порой совершенно безумные идеи, тем более у таких самовлюбленных почитателей "скрепоносности"как автор данной инициативы.
20:00:25 22-01-2025
А что, если Манишина раскрыли через 30 лет, то и Лермонтова через 180 лет теперь смогут раскрыть! Сейчас они такие...
20:35:20 22-01-2025
Провокационная новость. Ясно же, что это будет как красная тряпка для быка. Вот так и получилось. Хотя что такого предлагает Бурляев? Расследовать темное пятно в истории. Почему нет? Ну предложил бы не Бурляев - депутат, какая бы была реакция? Мне вот интересна роль Николая Соломоновича Мартынова в убийстве Лермонтова.
20:44:50 22-01-2025
Гость (20:35:20 22-01-2025)Мне вот интересна роль Николая Соломоновича Мартынова в убийстве Лермонтова. Ну так сходите к гадалке/медиуму/ведьме и у них узнайте. Но за свой счет. Зачем заставлять ковырять палочкой бестолочей, по делу которому 200 годиков без 16 лет? Свидетелей самостоятельно "приведете"?
21:30:06 22-01-2025
Копать так копать глубины истории: в гибели Лермонтова прежде всех виноват Емельян Пугачёв - это он, когда захватил поместье Мартыновых, пощадил новорождённого Соломона, сохранив жизнь "дворянскому отпрыску", который впоследствии произвёл на свет Николая, будущего убийцу великого поэта!