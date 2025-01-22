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Депутат Госдумы призвал СК провести новое расследование убийства Лермонтова

Бурляев отметил, что на протяжении многих десятилетий эксперты заявляли о недобросовестности следствия, проведенного после дуэли

22 января 2025, 14:45, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат Госдумы Николай Бурляев попросил Следственный комитет провести расследование обстоятельств смерти поэта Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Бурляева, ведомству следует изучить факты происшествия повторно с помощью  современных технологий. Депутат отметил, что на протяжении многих десятилетий эксперты заявляли о недобросовестности следствия, проведенного после убийства Лермонтова.

"В той связи необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к "дуэли" и смерти великого русского поэта М. Ю. Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории – снизу вверх, под углом почти 40 градусов)", – подчеркнул Бурляев.

Напомним, Лермонтов погиб на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым 15 июля 1841 года на склоне горы Машук в Пятигорске. Причиной стал конфликт между ними из-за слов поэта об оппоненте.

Происшествия

Комментарии 19

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Лев Толстой

15:00:14 22-01-2025

О России думают...

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Гость

15:06:31 22-01-2025

Господи, да что же происходит с депутатами то? Вроди еще не весна, а уже жгут. То море им не черное, теперь вот и до Лермонтова добрались. То Миронов, то Милонов, теперь вот и Бурляев захворал.

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Гость

15:20:26 22-01-2025

Гость (15:06:31 22-01-2025) Господи, да что же происходит с депутатами то? Вроди еще не ... Можт эпидемия какая?)) Или и этот добрался до забористого)

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Гость

19:10:43 22-01-2025

Гость (15:20:26 22-01-2025) Можт эпидемия какая?)) Или и этот добрался до забористого)... отдел по обороту веществ расслабился

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Гость

15:52:19 22-01-2025

Гость (15:06:31 22-01-2025) Господи, да что же происходит с депутатами то? Вроди еще не ...
Осталось вызвать свидетелей дуэли и допросить их.

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Гость

05:58:40 23-01-2025

Гость (15:52:19 22-01-2025) Осталось вызвать свидетелей дуэли и допросить их.... лучше самого Лермонтова

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Гость

15:19:49 22-01-2025

так бывает, когда в законотворческий орган отбираются спортсмены, заслуженные пенсионеры, артисты, "успешные бизнесмены" и разного рода одобрямсы, но никак не профессиональные юристы.

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Гость

15:34:10 22-01-2025

Гость (15:19:49 22-01-2025) так бывает, когда в законотворческий орган отбираются спортс...но никак не профессиональные юристы. Александр Хинштейн в 2007 году окончил Московский университет МВД по специальности «правоведение». Легче ли от этого?

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Гость

19:13:37 22-01-2025

Гость (15:19:49 22-01-2025) так бывает, когда в законотворческий орган отбираются спортс... профессиональные юристы тоже отжигают.

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Гость

08:30:47 23-01-2025

Гость (19:13:37 22-01-2025) профессиональные юристы тоже отжигают.... Это точно! Взять того же Жирика например!

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Элен без ребят

15:38:45 22-01-2025

великолепный актер старой школы, каких сейчас не делают!
видать не отпустило с 80х, когда он сам снял фильм по своему же сценарию, и сам сыграл Лермонтова.
или правда эпидемия какая?

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Гость

16:06:13 22-01-2025

Так и до распятия Христа доберутся

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Гость

16:07:38 22-01-2025

жаль нельзя матами на подобные высказывания. ну молодец З\п капает

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Гость

16:14:39 22-01-2025

Красиво.......

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Гость

16:23:34 22-01-2025

Давно ничего не слышно про отчетность депутатов перед избирателями. Общественные приемные, они есть? Безделье, обеспеченное бюджетным финансированием, порождает порой совершенно безумные идеи, тем более у таких самовлюбленных почитателей "скрепоносности"как автор данной инициативы.

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Гость

20:00:25 22-01-2025

А что, если Манишина раскрыли через 30 лет, то и Лермонтова через 180 лет теперь смогут раскрыть! Сейчас они такие...

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Гость

20:35:20 22-01-2025

Провокационная новость. Ясно же, что это будет как красная тряпка для быка. Вот так и получилось. Хотя что такого предлагает Бурляев? Расследовать темное пятно в истории. Почему нет? Ну предложил бы не Бурляев - депутат, какая бы была реакция? Мне вот интересна роль Николая Соломоновича Мартынова в убийстве Лермонтова.

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Гость

20:44:50 22-01-2025

Гость (20:35:20 22-01-2025)Мне вот интересна роль Николая Соломоновича Мартынова в убийстве Лермонтова. Ну так сходите к гадалке/медиуму/ведьме и у них узнайте. Но за свой счет. Зачем заставлять ковырять палочкой бестолочей, по делу которому 200 годиков без 16 лет? Свидетелей самостоятельно "приведете"?

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Гость

21:30:06 22-01-2025

Копать так копать глубины истории: в гибели Лермонтова прежде всех виноват Емельян Пугачёв - это он, когда захватил поместье Мартыновых, пощадил новорождённого Соломона, сохранив жизнь "дворянскому отпрыску", который впоследствии произвёл на свет Николая, будущего убийцу великого поэта!

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