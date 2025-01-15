Молодежный театр Алтая устроит обменные гастроли с новосибирским "Глобусом"

Спектакли включены в программу "Пушкинская карта"

15 января 2025, 16:40, ИА Амител

Молодежный театр Алтая / Фото: amic.ru

С 28 по 30 января Молодежный театр Алтая им. В.С. Золотухина и Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" проведут обменные гастроли. Коллективы представят по три спектакля.

В первый день на сцене МТА состоится показ спектакля "Уважаемая Елена Сергеевна" Людмилы Разумовской. Учитель математики немолода и одинока. С самого первого класса она призывает школьников быть честными и порядочными. В день ее рождения на пороге квартиры неожиданно появляются примерные ученики Володя, Паша, Витя и Ляля. За шумными поздравлениями и дорогим подарком скрывается нечто иное. В дом учительницы их привело желание совершить ужасный поступок, который станет пропуском в престижный вуз. Ради этого ребята готовы на все. Зрителям предстоит пуститься в путешествие по самым запутанным закоулкам человеческих душ и понять для себя, могут ли такие разные поколения услышать друг друга, понять и простить. Начало в 18:30.

Гастроли барнаульского и новосибирского театров

29 января в 11:00 и 15:00 "Глобус" представит "Поллианну" Элинор Портер. Это удивительная история о маленькой девочке, оставшейся сиротой. С самых ранних лет любящий отец приучал девочку к игре "в радость". И когда его не стало, Поллианна не прекратила игру. Попав в мир строгих правил и запретов, она стала учить этой игре окружающих людей. Девочка стала для всех добрым ангелом. Но и ангелы беззащитны перед волей обстоятельств. Помочь героине сможет только волшебство, которое произойдет благодаря нежности, согласию и любви.

Закроет гастроли "Глобуса" в Барнауле показ спектакля "Собаки" по мотивам повести Константина Сергиенко. В овраге на окраине города живут вольные псы. У каждого своя история: встреча с человеческим безразличием, предательством и даже жестокостью. Но ничто не может разрушить веру собак в волшебную дверцу, за которой скрывается счастье. Ночами они утопают в нежных запахах неба, темноты и лунного света. А днем познают житейские радости, горести и мечтают встретить его – своего Человека. Правда, никто из собак даже не подозревает, чем обернется эта встреча – удачей, покоем или трагедией. Показ состоится 30 января, начало в 18:30.

Молодежный театр Алтая на сцене новосибирского "Глобуса" представит монохромный трагифарс "Маскарад" Михаила Лермонтова, мюзикл "Фауст" Александра Шевцова и "Удивительное путешествие кролика Эдварда" Кейт ДиКамилло.

Спектакли включены в программу "Пушкинская карта". Телефон кассы МТА: 503-503.