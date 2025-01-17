Депутат Госдумы призвала коллег не "отбирать" у россиян новогодние праздники

Бессараб выступила против сокращения каникул в январе

17 января 2025, 18:16, ИА Амител

Новогодние салюты / Фото: unsplash.com / Paul Morley

Депутат Госдумы Светлана Бессараб не согласилась с коллегами, которые призвали сократить новогодние праздники, поскольку россияне якобы тратят эти дни на вредные привычки и скучают по работе. Об этом сообщает телеканал "360".

Бессараб обратила внимание, что первые числа января для многих россиян являются единственным временем, которое они проводят вместе с остальными членами семьи. Далеко не у всех есть возможность взять одновременный отпуск, а потому каникулы предоставляют возможность для совместного отдыха.

"И, в конце концов, хватит уже рушить до основания, давайте бережно хранить традиции. А новогодние длинные каникулы – это уже традиция", – добавила парламентарий.

Напомним, что ранее с такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Он заявил, что в новогодние праздники в России резко возрастает число травм и обострений панкреатита.