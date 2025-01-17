Депутат Госдумы призвала коллег не "отбирать" у россиян новогодние праздники
Бессараб выступила против сокращения каникул в январе
17 января 2025, 18:16, ИА Амител
Депутат Госдумы Светлана Бессараб не согласилась с коллегами, которые призвали сократить новогодние праздники, поскольку россияне якобы тратят эти дни на вредные привычки и скучают по работе. Об этом сообщает телеканал "360".
Бессараб обратила внимание, что первые числа января для многих россиян являются единственным временем, которое они проводят вместе с остальными членами семьи. Далеко не у всех есть возможность взять одновременный отпуск, а потому каникулы предоставляют возможность для совместного отдыха.
"И, в конце концов, хватит уже рушить до основания, давайте бережно хранить традиции. А новогодние длинные каникулы – это уже традиция", – добавила парламентарий.
Напомним, что ранее с такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Он заявил, что в новогодние праздники в России резко возрастает число травм и обострений панкреатита.
18:24:26 17-01-2025
поскольку россияне якобы тратят эти дни на вредные привычки и скучают по работе.------ ага) нам хлеба не надо, работу давай😉
19:23:36 17-01-2025
Наследие Ельцина и его проамериканской команды
19:56:47 17-01-2025
перенести на май эти дни....
13:16:52 18-01-2025
Санечек (19:56:47 17-01-2025) перенести на май эти дни....... А в мае ты, Санечек, бухать не станешь? Или типа ты на дачи намекаешь? Так эти дачи далеко не у всех есть. И лично мне эти майский никуда не впились.
21:05:21 17-01-2025
Бессараб обратила внимание, что первые числа января для многих россиян являются единственным временем, которое они проводят вместе с остальными членами семьи. Далеко не у всех есть возможность взять одновременный отпуск, а потому каникулы предоставляют возможность для совместного отдыха.//////////
Действительно, не у всех есть возможность взять отпуск одновременно. Так же, как у ВСЕХ не будет одновременных праздничных дней, поскольку в отличие от депутатов, которых распускают в середине декабря, большинство россиян работают до конца декабря и в начале января. Только в январе из-за длительных праздников люди лишены полноценной медицинской помощи, кроме экстренной; не могут обратиться в органы соцзащиты, в банк. Что касается совместного отдыха, то у большинства нет достаточных средств на путешествия, самый доступный отдых – бытовой алкоголизм. Получается, Бессараб призывает именно к этому.
13:18:55 18-01-2025
Гость (21:05:21 17-01-2025) Бессараб обратила внимание, что первые числа января для мног... А в мае значит люди ничего лишены не будут? Или в мае это не так актуально? Или в мае просто пить никто не пьет? Или в мае деньги на отдых появятся? Или попросту ты предлагаешь забрать у населения оплачиваемые праздничные дни?
22:17:57 17-01-2025
Кто был бы против сколь угодно длинных каникул в январе (не в ущерб ежегодному отпуску, разумеется!)? Закавыка в том, что при разудалой гулянке нулевая зарплата: после не в меру долгого "банкета" (отнюдь не за счёт работодателя или государства!) лапу сосать придётся...
11:25:31 18-01-2025
У противников каникул интересная логика -если человек не на работе, он обязательно "бухает". На верное по себе судят.
12:18:37 18-01-2025
Это бесарабам и прочим дармоедам нужны зимние каникулы на крушавели всякие летать. Работягам надо деньги зарабатывать на хлеб, потому что сейчас почти всё частное, а частник просто так денег не даст. С 31 по 2 отдохнули и хватит, пора на ипотеки зарабатывать.
13:21:44 18-01-2025
Russkiy (12:18:37 18-01-2025) Это бесарабам и прочим дармоедам нужны зимние каникулы на кр... Депутатам сейчас нельзя летать в Куршавель и прочие курорты недружественных стран, матчасть кури взатяг. Насчет частников: тружусь в частной конторе, контора уважает ТК РФ и предоставляет оплачиваемые праздничные дни в соответствии с законодательством. Если ты работаешь в собачьей конуре, то вопрос только к тебе - зачем ты живешь как собака.
12:35:14 18-01-2025
Гость (11:25:31 18-01-2025) У противников каникул интересная логика -если человек не на ... Логика тут не причем. Достаточно наблюдений за теми, кто "отдыхает". В основном бухают. И если ты трезвый сидишь у телика и ловишь слова обозревателей 1 канала, ещё не свидетельствует о том, что и другие готовы тебе последовать.
15:17:14 18-01-2025
Гость (12:35:14 18-01-2025) Логика тут не причем. Достаточно наблюдений за теми, кто "от... А почему сразу первый канал и его обозреватели? И вообще чем они хуже таких как ведущий Дождя Майкл Сын Собаки Наки? А может мне что то интересное расскажет Певчих или Яшин? Так вот отвечу тебе, что здесь эту субстанцию смотреть никому не интересно. Если тебе интересно - чемодан, пинок под жопу, вокзал, ереван.
17:35:45 18-01-2025
Гость (12:35:14 18-01-2025) Логика тут не причем. Достаточно наблюдений за теми, кто "от... Кто же вам в бестолковку так нагадил? Одни бухают, другие 1 канал смотрят... Надеюсь вы в частном доме проживаете, иначе весь подъезд миазмами ваших "головных наполнений" пропах...
14:27:51 18-01-2025
Зимние каникулы - это хорошо! И большинство людей вовсе не "бухают", как подсказывает больная фантазия отдельных личностей.