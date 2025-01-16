Осталось только "костровище". В Барнауле разобрали снежный городок на Сахарова

Движение по проспекту Социалистическому откроют 19 января

16 января 2025, 18:20, ИА Амител

В Барнауле разобрали главную елку / Фото: amic.ru

В Барнауле полностью разобрали новогодний городок на площади Сахарова. Движение по проспекту Социалистическому откроют 19 января.

"Осталось только костровище", – пошутил корреспондент amic.ru, увидев остатки главной елки, аккуратно сложенные в круг.

Напомним, площадь Сахарова перекрыли 9 декабря 2024 года для установки новогоднего городка. Движение для транспорта закрыли на проспекте Социалистическом – от улицы Молодежной до Мерзликина.