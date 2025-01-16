НОВОСТИОбщество

Осталось только "костровище". В Барнауле разобрали снежный городок на Сахарова

Движение по проспекту Социалистическому откроют 19 января

16 января 2025, 18:20, ИА Амител

В Барнауле разобрали главную елку / Фото: amic.ru

В Барнауле полностью разобрали новогодний городок на площади Сахарова. Движение по проспекту Социалистическому откроют 19 января.

"Осталось только костровище", – пошутил корреспондент amic.ru, увидев остатки главной елки, аккуратно сложенные в круг.

Напомним, площадь Сахарова перекрыли 9 декабря 2024 года для установки новогоднего городка. Движение для транспорта закрыли на проспекте Социалистическом – от улицы Молодежной до Мерзликина.

Барнаул Новый год площадь Сахарова
Читайте также в сюжете: Новый год - 2025

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

18:28:09 16-01-2025

Никогда больше там не надо ставить ёлку

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

19:22:08 16-01-2025

Гость (18:28:09 16-01-2025) Никогда больше там не надо ставить ёлку ... вы из тех кто за то чтобы ставить возле "Поместье" ?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:00:13 16-01-2025

Шинник (19:22:08 16-01-2025) вы из тех кто за то чтобы ставить возле "Поместье" ?... Из тех кто за то чтобы посредине проезжей части не ставить ёлки, для этого парки есть в достаточном количестве

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
оо

19:14:55 16-01-2025

что там разбирать? самый позорный городок за последние 5 лет...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:31 17-01-2025

оо (19:14:55 16-01-2025) что там разбирать? самый позорный городок за последние 5 лет... Мне кажется в прошлом был гораздо позорнее. Конечно это не красит городок этого года, который все-также уныл, скучен, неинтересен. Ради такого городка, перекрывать центральный проспект города???. Даже слов подобрать не получается как это бредово.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров