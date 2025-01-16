Осталось только "костровище". В Барнауле разобрали снежный городок на Сахарова
Движение по проспекту Социалистическому откроют 19 января
16 января 2025, 18:20, ИА Амител
В Барнауле разобрали главную елку / Фото: amic.ru
В Барнауле полностью разобрали новогодний городок на площади Сахарова. Движение по проспекту Социалистическому откроют 19 января.
"Осталось только костровище", – пошутил корреспондент amic.ru, увидев остатки главной елки, аккуратно сложенные в круг.
Напомним, площадь Сахарова перекрыли 9 декабря 2024 года для установки новогоднего городка. Движение для транспорта закрыли на проспекте Социалистическом – от улицы Молодежной до Мерзликина.
Читайте также в сюжете: Новый год - 2025
18:28:09 16-01-2025
Никогда больше там не надо ставить ёлку
19:22:08 16-01-2025
Гость (18:28:09 16-01-2025) Никогда больше там не надо ставить ёлку ... вы из тех кто за то чтобы ставить возле "Поместье" ?
21:00:13 16-01-2025
Шинник (19:22:08 16-01-2025) вы из тех кто за то чтобы ставить возле "Поместье" ?... Из тех кто за то чтобы посредине проезжей части не ставить ёлки, для этого парки есть в достаточном количестве
19:14:55 16-01-2025
что там разбирать? самый позорный городок за последние 5 лет...
11:50:31 17-01-2025
оо (19:14:55 16-01-2025) что там разбирать? самый позорный городок за последние 5 лет... Мне кажется в прошлом был гораздо позорнее. Конечно это не красит городок этого года, который все-также уныл, скучен, неинтересен. Ради такого городка, перекрывать центральный проспект города???. Даже слов подобрать не получается как это бредово.