Депутат Госдумы прокомментировал ответные меры на отмену мероприятий РФ в Азербайджане
По словам Затулина, официальная реакция Москвы в адрес Баку не будет жесткой
29 июня 2025, 19:59, ИА Амител
В России еще не исчерпаны иллюзии и надежды на то, что нынешняя ситуация с Азербайджаном является всего лишь несчастливым случаем. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин.
Ранее стало известно, что Минкультуры Азербайджана отменило все мероприятия по линии государственных и частных учреждений России. СМИ сообщают, что причиной стали действия правоохранителей в отношении азербайджанцев в Свердловской области.
"Я уверен, особенно в официальных комментариях мы будем подчеркивать, что рассчитываем, что все стерпится, слюбится, уладится и так далее. Это то, что касается официальной реакции. То есть я не вижу, что с нашей стороны будут какие-то жесткие меры в ответ на эти меры. Но я думаю, что ничего не стерпится и не слюбится", — заявил Затулин.
Он добавил, что купировать политику Азербайджана можно лишь победами РФ в спецоперации, развитием отношений с американской администрацией и иными успехами страны.
"Ну и в значительной степени я считаю, что это поведение основано на определенных качествах личности руководства Азербайджана, которое испытывает эйфорию после победы в Карабахе и пытается подергать за хвост такого слона, как Россия", — заключил парламентарий.
20:34:52 29-06-2025
- "подергать за хвост такого слона, как Россия", — заключил парламентарий." - К сожалению слоны тоже стареют.
21:01:41 29-06-2025
Её плохо бы всех азербайджанинов, в ответ депортировать.
05:28:09 30-06-2025
Он идиот или оправдывает ксенофобию и фашизм системы?! Кто его избирал???
07:38:14 30-06-2025
гость (05:28:09 30-06-2025) Он идиот или оправдывает ксенофобию и фашизм системы?! Кто е... Какие ксенофобия и фашизм? Этнические азербайджанцы были членами опасной преступной группировки, совершали убийства на территории РФ, в том числе своих соплеменников. Когда до них ( эти азербайджанцы ныне в основном граждане РФ) добрались следственные органы, тут же подняли волну межнациональных отношений. Алиев сравнительно недавно после трагедии с самолетом, разбившимся в Казахстане, демонстративно оказал помощь хохлам, которые атаковали дронами гражданский аэропорт в Чечне и при этом пострадал азербайджанский лайнер (окраинцы приурочили нападение беспилотников к прибытию азерского борта в чеченский порт). Теперь пытается вмешиваться во внутренние дела России, давить на следствие.