Депутат Госдумы прокомментировал ответные меры на отмену мероприятий РФ в Азербайджане

По словам Затулина, официальная реакция Москвы в адрес Баку не будет жесткой

29 июня 2025, 19:59, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России еще не исчерпаны иллюзии и надежды на то, что нынешняя ситуация с Азербайджаном является всего лишь несчастливым случаем. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

Ранее стало известно, что Минкультуры Азербайджана отменило все мероприятия по линии государственных и частных учреждений России. СМИ сообщают, что причиной стали действия правоохранителей в отношении азербайджанцев в Свердловской области.

"Я уверен, особенно в официальных комментариях мы будем подчеркивать, что рассчитываем, что все стерпится, слюбится, уладится и так далее. Это то, что касается официальной реакции. То есть я не вижу, что с нашей стороны будут какие-то жесткие меры в ответ на эти меры. Но я думаю, что ничего не стерпится и не слюбится", — заявил Затулин.

Он добавил, что купировать политику Азербайджана можно лишь победами РФ в спецоперации, развитием отношений с американской администрацией и иными успехами страны.