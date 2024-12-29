Президент Азербайджана требует от Москвы компенсаций и наказания виновных
Баку требует от Москвы признания вины, наказания виновных и компенсации в связи с катастрофой самолета AZAL
29 декабря 2024, 19:00, ИА Амител
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу AzTV заявил, что российские власти должны были своевременно признать свою вину за крушение самолета в Актау, принести извинения Азербайджану и донести это до общественности. Баку настаивает на том, чтобы Москва признала свою ответственность, наказала виновных и выплатила компенсации, пишет Telegram-канал Baza.
Алиев отметил, что наличие многочисленных пробоин на фюзеляже потерпевшего крушение самолета полностью опровергает версию о столкновении с птицами. Он также выразил недоумение по поводу того, что некоторые российские официальные лица выдвинули версии о взрыве газового баллона.
"Это лишь подчеркивает стремление российской стороны замять вопрос, и такой подход никому не идет на пользу", – подчеркнул Алиев.
Алиев оговорился, что окончательные выводы будут сделаны после анализа черных ящиков, однако уже сейчас имеющиеся данные достаточно обоснованы и строятся на фактах.
"Факты таковы: наш гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, неподалеку от Грозного, и фактически утратил управление. Мы также располагаем информацией о том, что наш самолет был выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, которое мы зафиксировали", – сказал Алиев.
При этом он добавил, что, "разумеется, самолет не был сбит намеренно", приводит выдержки из интервью Telegram-канал.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, 28 декабря президент России Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и принес извинения за трагический инцидент. Он отметил, что самолет заходил на посадку в условиях атак украинских дронов на города Северного Кавказа.
Напомним, самолет потерпел крушение 25 декабря, выполняя рейс из Баку в Грозный. Пилоты дважды безуспешно пытался приземлиться в чеченском аэропорту из-за тумана и ухудшения видимости, а также "плана "Ковер", который требует немедленной посадки или выведения из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов, сообщала Росавиация. Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян.
19:23:34 29-12-2024
Алло, Алиев, а при чем тут Россия?? ! Во-первых еще рано делать выводы, но все идет к тому, что на самолет было оказано внешнее воздействие. Предъявляй или любимой Укроине, или птицам
21:15:16 29-12-2024
Вьетнамский сержант (19:23:34 29-12-2024) Алло, Алиев, а при чем тут Россия?? ! Во-первых еще рано дел... Нехрен кому попало в сторане разрешать иметь личную армию и ПВО.
00:09:13 30-12-2024
Вьетнамский сержант (19:23:34 29-12-2024) Алло, Алиев, а при чем тут Россия?? ! Во-первых еще рано дел...
О наивное, летнее дитя...
19:46:29 29-12-2024
Есть версия, что это были украинские птицы камикадзе, специально надрестрованные нацистами на пассажирские самолёты. Они несли небольшую нагрузку со взрывчаткой и поражающими элементами. Рейс был выбран специально международный для большего резонанса
20:01:39 29-12-2024
Гость (19:46:29 29-12-2024) Есть версия, что это были украинские птицы камикадзе, специа... И боевые комары ... И животноводство! Хе-хе
00:08:01 30-12-2024
Гость (19:46:29 29-12-2024) Есть версия, что это были украинские птицы камикадзе, специа...
Странно, что эту версию ещё не рассказали в воскресный новостях. Но лично я думаю, что по традиции должен выступить генерал с версией о том, что на радаре был замечен украинский истребитель.
05:47:17 30-12-2024
Гость (19:46:29 29-12-2024) Есть версия, что это были украинские птицы камикадзе, специа... Ты вот зачем устраиваешь клоунаду? Ты решил людей посмешить? Понятно, что ситуация неприятная. И нашим не очень то и хотелось быть виноватыми. Отсюда и бледные комментарии и слабое освещение самого события. Да, видимо оператор ПВО увидел цель и нажал сбить. Просто гражданского борта там не должно было быть. Но вот только зачем из этого клоунаду устраивать? Тебе так власть не нравится?
07:10:25 30-12-2024
Гость (05:47:17 30-12-2024) Ты вот зачем устраиваешь клоунаду? Ты решил людей посмешить?... Удар надо держать достойно, а не мазаться в духе "домашку собака съела". Клоунаду как раз устраивают те, кто пытается замазать и замылить свои ошибки.
08:36:33 30-12-2024
Гость (05:47:17 30-12-2024) Ты вот зачем устраиваешь клоунаду? Ты решил людей посмешить?... А если гражданского борта там не должно было быть, по какой причине он там оказался?
10:40:31 30-12-2024
Гость (05:47:17 30-12-2024) Ты вот зачем устраиваешь клоунаду? Ты решил людей посмешить?... Власть - это народ! И есть еще наемные работники (чинуши), которым за их услуги платит народ. Если работник работает плохо, ворует у тебя, что с ним делают? Или в твоей голове связка "богоподобные" и рабы?
14:30:59 31-12-2024
Гость (19:46:29 29-12-2024) Есть версия, что это были украинские птицы камикадзе, специа... Зря изгиляешься. Диспетчеры в Казахстане подтвердили, что предупреждали о птицах. Есть и запись переговоров.
19:57:57 29-12-2024
Вот прицепился. Извинились ведь уже.
23:04:28 29-12-2024
А за сбитый вертолет вне зоны боевых действий Азербайджаном, а за расстрелянных миротворцев.
00:09:09 30-12-2024
Алиев взбешён, погиб муж младшей дочери, а дочка папу загрызет за это.
01:10:22 30-12-2024
Москва "найдёт крайнего" в лице не Киева, так "исламистов": не на себя же, любимую, брать ответственность за собственное разгильдяйство...
09:57:57 30-12-2024
мутная история. после атаки пво летал еще тыщу вест и при посадке гробанулся. а не сами ли азеры завалили борт?
11:25:08 30-12-2024
Гость (09:57:57 30-12-2024) мутная история. после атаки пво летал еще тыщу вест и при по... Эх Гость , посадить тебя бы в этот самолет, может быть по другому бы пел, если б остался в живых.
11:26:42 30-12-2024
Гость (09:57:57 30-12-2024) мутная история. после атаки пво летал еще тыщу вест и при по...
Потому что из Грозного отправили лететь над Каспием, надеялись что рухнет и концы в воду
10:04:01 30-12-2024
Позорище
На птичек решили свалить
10:05:58 30-12-2024
Поэтому ютьюбы закрывают ???
10:38:22 30-12-2024
Блин теперь азербайджанских помидор не найдешь - вай как мы будем жить.Ха ха.
А по чесноку пилотам сказали идет " ковер". Ну нет посадки идет бой ( это признал и сам Алиев и чего теперь "позно пить боржоми"
10:53:07 30-12-2024
Не первая в этом году катастрофа с вылетом из Азербайджана. 19 мая 2024 года один из вертолётов кортежа президента Ирана Ибрахима Раиси потерпел крушение на северо-западе страны.
На борту находились сам Раиси, имам пятничной мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Инцидент произошёл, когда Раиси возвращался с церемонии открытия гидроузлов двух ГЭС на границе Ирана с Азербайджаном. Катастрофа произошла в неблагоприятных погодных условиях недалеко от азербайджано-иранской границы. Густой лес, проливной дождь, туман, сильный ветер и снегопад затрудняли спасательную операцию. В результате крушения погибли все находившиеся на борту 8 человек (5 пассажиров и 3 члена экипажа), в связи с гибелью президента траур объявили Иран и ещё семь стран[15
10:55:51 30-12-2024
Путин извинился. Не уверен, что это правильно. Какую чушь несет та сторона, которая всему цивилизованном миру нравится, сказать, что разберемся и если что и накажем, и выплатим, но попозже, это было бы правильней. Попозже, например, когда все закончится. Если закончится так, что Азербайджану после этого еще будет что-то надо. Разберемся сразу, после того как с теми, кто взорвал Северные потоки, например. Хотя извинение тоже красиво, но могут расценить как слабость. Хотя могут и как силу
12:50:25 30-12-2024
Раскудахтались. Ещё расследование не закончилось, а есперды диванные в Барнауле уже всё знают. Алиев сначала валил на украинские беспилотники, потом его "поправили" хозяева заморские и стала Россия виновата. Теперь вот за Южною Корею надо ждать обвинений.