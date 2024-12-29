Президент Азербайджана требует от Москвы компенсаций и наказания виновных

Баку требует от Москвы признания вины, наказания виновных и компенсации в связи с катастрофой самолета AZAL

29 декабря 2024, 19:00, ИА Амител

Ильхам Алиев / Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу AzTV заявил, что российские власти должны были своевременно признать свою вину за крушение самолета в Актау, принести извинения Азербайджану и донести это до общественности. Баку настаивает на том, чтобы Москва признала свою ответственность, наказала виновных и выплатила компенсации, пишет Telegram-канал Baza.

Алиев отметил, что наличие многочисленных пробоин на фюзеляже потерпевшего крушение самолета полностью опровергает версию о столкновении с птицами. Он также выразил недоумение по поводу того, что некоторые российские официальные лица выдвинули версии о взрыве газового баллона.

"Это лишь подчеркивает стремление российской стороны замять вопрос, и такой подход никому не идет на пользу", – подчеркнул Алиев.

Алиев оговорился, что окончательные выводы будут сделаны после анализа черных ящиков, однако уже сейчас имеющиеся данные достаточно обоснованы и строятся на фактах.

"Факты таковы: наш гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, неподалеку от Грозного, и фактически утратил управление. Мы также располагаем информацией о том, что наш самолет был выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, которое мы зафиксировали", – сказал Алиев.

При этом он добавил, что, "разумеется, самолет не был сбит намеренно", приводит выдержки из интервью Telegram-канал.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, 28 декабря президент России Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и принес извинения за трагический инцидент. Он отметил, что самолет заходил на посадку в условиях атак украинских дронов на города Северного Кавказа.

Напомним, самолет потерпел крушение 25 декабря, выполняя рейс из Баку в Грозный. Пилоты дважды безуспешно пытался приземлиться в чеченском аэропорту из-за тумана и ухудшения видимости, а также "плана "Ковер", который требует немедленной посадки или выведения из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов, сообщала Росавиация. Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян.