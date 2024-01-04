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Иностранцам будут давать гражданство России после заключения контракта с Минобороны

Указ подписал президент России Владимир Путин 4 января

04 января 2024, 18:10, ИА Амител

Военный / Фото: Госдума РФ
Военный / Фото: Госдума РФ

Российское гражданство получат иностранные граждане, которые в период спецоперации подпишут контракт с Минобороны РФ. Также гражданство дадут членам их семей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 4 января. Документ опубликован на портале правовой информации. 

Иностранцы, которые подписали контракт, должны будут подать заявление о приеме в гражданство по соответствующей форме. Вместе с заявлением им нужно будет подать необходимые документы. 

Ребенка также можно будет включить в заявление. Дети с 14 до 18 лет должны будут дать согласие на приобретение гражданства России. 

Документы будут рассматриваться не более месяца. 

В силу указ вступил со дня его опубликования. 

СВО

Комментарии 7

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Гость

18:25:41 04-01-2024

Щас аверикосы попрут, открывайте ворота. ( но это не точно...)

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Гость

18:59:04 04-01-2024

неужели в самом деле победили здравомыслящие национально патриотические силы в этом правящем режиме загаженном врагами страны и народа?????Лучше позже чем ни когда!!!!!! А где мигранты????Снова подонки отмазывают????????

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Гость

19:12:01 04-01-2024

- "Документы будут рассматриваться не более месяца." За месяц на фронте, или грудь в крестах, или голова в кустах.

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Гена

19:48:09 04-01-2024

И служить будут бесплатно потому что хочут быть гражданами великой страны...

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Гость

06:50:05 05-01-2024

Гена (19:48:09 04-01-2024) И служить будут бесплатно потому что хочут быть гражданами в... С чего бесплатно?

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Эрг Ноор

19:49:30 04-01-2024

Когда есть выбор - это всегда норм.

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Гость

22:51:25 04-01-2024

Эрг Ноор (19:49:30 04-01-2024) Когда есть выбор - это всегда норм.... А после спецоперации очередная партия новых граждан будет окультуриваться или одиаспориваться?

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