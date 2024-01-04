Иностранцам будут давать гражданство России после заключения контракта с Минобороны
Указ подписал президент России Владимир Путин 4 января
04 января 2024, 18:10, ИА Амител
Российское гражданство получат иностранные граждане, которые в период спецоперации подпишут контракт с Минобороны РФ. Также гражданство дадут членам их семей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 4 января. Документ опубликован на портале правовой информации.
Иностранцы, которые подписали контракт, должны будут подать заявление о приеме в гражданство по соответствующей форме. Вместе с заявлением им нужно будет подать необходимые документы.
Ребенка также можно будет включить в заявление. Дети с 14 до 18 лет должны будут дать согласие на приобретение гражданства России.
Документы будут рассматриваться не более месяца.
В силу указ вступил со дня его опубликования.
18:25:41 04-01-2024
Щас аверикосы попрут, открывайте ворота. ( но это не точно...)
18:59:04 04-01-2024
неужели в самом деле победили здравомыслящие национально патриотические силы в этом правящем режиме загаженном врагами страны и народа?????Лучше позже чем ни когда!!!!!! А где мигранты????Снова подонки отмазывают????????
19:12:01 04-01-2024
- "Документы будут рассматриваться не более месяца." За месяц на фронте, или грудь в крестах, или голова в кустах.
19:48:09 04-01-2024
И служить будут бесплатно потому что хочут быть гражданами великой страны...
06:50:05 05-01-2024
Гена (19:48:09 04-01-2024) И служить будут бесплатно потому что хочут быть гражданами в... С чего бесплатно?
19:49:30 04-01-2024
Когда есть выбор - это всегда норм.
22:51:25 04-01-2024
Эрг Ноор (19:49:30 04-01-2024) Когда есть выбор - это всегда норм.... А после спецоперации очередная партия новых граждан будет окультуриваться или одиаспориваться?