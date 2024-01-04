Иностранцам будут давать гражданство России после заключения контракта с Минобороны

Указ подписал президент России Владимир Путин 4 января

04 января 2024, 18:10, ИА Амител

Военный / Фото: Госдума РФ

Российское гражданство получат иностранные граждане, которые в период спецоперации подпишут контракт с Минобороны РФ. Также гражданство дадут членам их семей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 4 января. Документ опубликован на портале правовой информации.

Иностранцы, которые подписали контракт, должны будут подать заявление о приеме в гражданство по соответствующей форме. Вместе с заявлением им нужно будет подать необходимые документы.

Ребенка также можно будет включить в заявление. Дети с 14 до 18 лет должны будут дать согласие на приобретение гражданства России.

Документы будут рассматриваться не более месяца.

В силу указ вступил со дня его опубликования.