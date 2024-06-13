Депутат Госдумы разберется, почему бывшая учительница живет в аварийном доме

Пожилая женщина обратилась за помощью к Александру Терентьеву

13 июня 2024, 16:15, ИА Амител

Аварийный дом в п. Алейский / Фото предоставлено пресс-службой "Справедливой России – За правду"

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев направил запрос в региональную прокуратуру. Он просит проверить, почему алейские власти не переселяют 80-летнюю пенсионерку из аварийного дома.

Женщина 42 года отработала учителем, а сейчас вынуждена жить в непригодных условиях. В ее доме по ул. Мира, 9, в п. Алейском Алейского района нет удобств и соседей уже почти нет, люди просто бросили квартиры в старом здании. Заявительница же продолжает ждать, когда признанный аварийным дом все же расселят. Она вынуждена топить соседние брошенные квартиры, чтобы не перемерзла вода.

"Провели несколько экспертиз, дом признали аварийным, проживать в нем опасно. Местная администрация не расселяет, так как жилья нет, строительства не будет", – написала дочь женщины в обращении к депутату.

Аварийный дом в п. Алейский / Фото предоставлено пресс-службой "Справедливой России – За правду"

По ее словам, все инстанции уже пройдены и все отправляют ее в местную администрацию. Но там только руками разводят. Ей насчитали "очень мизерную" выплату, но и ее приходится требовать через суд.

Напомним, ранее к Александру Терентьеву обратились педагоги Центра детского творчества Алейска. Они пожаловались на непонятное сокращение зарплаты на четверть. Депутат направил запрос губернатору Алтайского края с просьбой принять меры.