Депутат Госдумы с Алтая предложила ограничить цены на школьные товары

Нина Останина убеждена, что цены к 1 сентября еще повысятся

07 августа 2024, 15:20, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина предложила установить максимально допустимый уровень цен на школьные товары, сообщает РИА Новости.

Останина предложила правительству РФ проработать вопрос об установлении предельного максимального уровня цен на школьные товары, особенно в период с 1 августа до 1 ноября.

"А также рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации взять на контроль этот вопрос, в том числе вести постоянный мониторинг изменения цен на указанные товары", – говорится в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ранее "Дума ТВ" сообщила, что сейчас стоимость полного комплекта школьной одежды и обуви для девочки составляет около 29 604 рублей, а для мальчика – около 34 696 рублей. При этом Останина убеждена, что цены к 1 сентября еще повысятся.