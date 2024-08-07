Депутат Госдумы с Алтая предложила ограничить цены на школьные товары
Нина Останина убеждена, что цены к 1 сентября еще повысятся
07 августа 2024, 15:20, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина предложила установить максимально допустимый уровень цен на школьные товары, сообщает РИА Новости.
Останина предложила правительству РФ проработать вопрос об установлении предельного максимального уровня цен на школьные товары, особенно в период с 1 августа до 1 ноября.
"А также рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации взять на контроль этот вопрос, в том числе вести постоянный мониторинг изменения цен на указанные товары", – говорится в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Ранее "Дума ТВ" сообщила, что сейчас стоимость полного комплекта школьной одежды и обуви для девочки составляет около 29 604 рублей, а для мальчика – около 34 696 рублей. При этом Останина убеждена, что цены к 1 сентября еще повысятся.
15:44:48 07-08-2024
Весной надо ограничивать... Много народу уже закупилось
16:03:47 07-08-2024
Освободите от НДС школьные товары.
Пустое молоть и люди не покупаются на пожелания.
20:00:18 07-08-2024
У нас что государство продает школьную одежду и обувь, как они собираются контролировать цены, может Мизулина сама начнет производить и продавать школьную одежду и держать цену, как можно вообще такое озвучивать, ну разоряться производители, а продавцы просто не будут ее закупать, в убыток себе никто не будет работать, появится дефицит и цена подпрыгнет ещё выше, в думе одни популисты.