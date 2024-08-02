Собираемся в школу. Какую помощь получают многодетные семьи на Алтае к 1 сентября

Заявление на выплату к школе можно подать на портале "Госуслуги"

02 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Социальная помощь многодетным семьям на Алтае

Многодетные семьи Алтайского края ежегодно получают помощь для подготовки детей к школе из регионального бюджета. Сделать это достаточно просто: необходимо подать заявление через портал "Госуслуги". В этом году краевые власти особое внимание уделят помощи семьям участников СВО, а также детям из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Как помогают на Алтае семьям готовиться к школе?

Об этом 29 июля на оперативном совещании в правительстве Алтайского края главе региона Виктору Томенко рассказал заместитель министра социальной защиты Алтайского края Александр Репин.

По его словам, в настоящее время в ведомстве идет работа по оформлению выплат на подготовку к школе детей из многодетных семей. В частности, на покупку школьной одежды и спортивной формы. В настоящее время эту соцподдержку уже получили 25,7 тысячи школьников из многодетных семей на сумму почти 135 миллионов рублей. Всего в этом году планируется предоставить выплаты на 67 тысяч школьников.

"Наши специалисты уже приступили к посещению семей. Мы комплексно изучаем семейную ситуацию, анализируем предоставление всех предусмотренных мер социальной поддержки, оказываем содействие в их получении. Обращаем пристальное внимание родителей на обеспечение безопасного поведения детей, создание безопасной среды проживания, подготовку к отопительному сезону. Выявляем семьи, у которых жилые дома нуждаются в ремонте систем электропроводки, отопления, работаем с ресурсоснабжающими организациями для устранения неисправностей, семьям выделяется материальная помощь", – рассказал в ходе совещания Александр Репин.

Какие семьи получают поддержку в Алтайском крае?

По данным Минсоцзащиты региона, право на выплаты к школе положены многодетным семьям с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет или 23 лет при условии обучения в образовательной организации по очной форме на 1 сентября текущего года. Также необходимо наличие действующего на начало учебного года документа, который подтверждает статус многодетной семьи. Денежная выплата предоставляется на всех школьников из многодетных семей, независимо от доходов родителей. Получить помощь можно, подав заявление на портале "Госуслуги".

Кроме того, 1 августа в Алтайском крае традиционно стартует ежегодная акция "Соберем детей в школу". Во всех городах и районах края идут различные благотворительные ярмарки. Жители региона могут принести в специальные центры одежду, учебники, литературу, канцелярские товары. В этом году особое внимание будет уделено семьям с детьми школьного возраста участников СВО, детям из семей, находящихся в социально опасном положении, и в трудной жизненной ситуации.

Какую помощь еще оказывают семьям в Алтайском крае?

В регионе действует закон о компенсационной выплате взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. Право на получение 200 тысяч рублей имеют граждане, состоящие на учете в органах местного самоуправления Алтайского края в целях бесплатного предоставления земельных участков и имеющие четырех и более детей. По предварительным данным, сейчас в регионе на такую поддержку могут рассчитывать порядка 1400 граждан.

Всего в краевом бюджете на 2024 год на предоставление компенсационной выплаты предусмотрено 50 миллионов рублей семьям, где пятеро и более детей. В Министерстве социальной защиты рассчитывают, что также за помощью в этом году обратятся около 200 человек, у которых четверо и более детей. На эти цели заложено порядка 40 миллионов рублей.

Еще одна важная поддержка – у многодетных семей Алтайского края есть возможность получить 30%-ю компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Инициатором этого стал президент Владимир Путин, объявивший 2024-й Годом семьи. Решение принято для развития политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Данная компенсация предоставляется многодетным семьям без учета доходов всех членов семьи, а также без имущественной оценки. При этом компенсация предоставляется только в отношении одного жилого помещения.

Наконец, в Алтайском крае в Год семьи упрощен порядок предоставления регионального материнского капитала. С 2011 года около 54 тысяч жителей региона воспользовались правом на региональный маткапитал. Общая сумма реально полученных выплат составила около 1,4 миллиарда рублей. Чаще всего средства маткапитала семьи направляют на улучшение жилищных условий.