Депутат Госдумы с Алтая предложила создавать больше мест для кормления детей
Чтобы семьи с детьми не испытывали стресс, когда посещают общественные места
17 ноября 2023, 12:47, ИА Амител
Депутат Госдумы Нина Останина обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой сделать обязательным создание комнат матери и ребенка в парках, торговых центрах, кафе, вузах и колледжах, пишет "Парламентская газета".
"Возможность проводить время в общественных местах важна для психологического здоровья родителей новорожденного. В условиях недостаточного количества комнат матери и ребенка посещение общественных мест становится стрессом для семей с маленькими детьми", – указала Останина.
Кроме того, уточнила депутат, такие места должны быть комфортными и чистыми. Там должны быть места для кормления с удобным мягким креслом для матери, чистая питьевая вода, пеленальный столик, стульчик для кормления детей от полугода, подогреватель для бутылочек, раковина, средства для подмывания младенцев, одноразовые полотенца, запас одноразовых пеленок и не только.
Отмечается, что сейчас в некоторых местах уже обязаны обустраивать комнаты матери и ребенка, однако их или не оборудуют, или они всегда закрыты.
Частные организации делают такие комнаты исключительно по собственному желанию, поскольку к ним таких требований никто не предъявляет.
14:21:27 17-11-2023
Таких мест даже в детских поликлиниках нет. Ента мадама по сорванной кукухе с Матвиенко соревнуется???
14:36:38 17-11-2023
Успокойте бабку. Мечта элиты о достаточности 25 млн человек для обслуживания трубы сбывается.
15:09:54 17-11-2023
Чтобы были такие места, надо делать как в Китае, прозрачная кабинка становится мутной при нажатии на кнопку. Там хоть за кормитесь и плодитесь.
16:45:46 17-11-2023
Там должны быть места для кормления с удобным мягким креслом для матери, чистая питьевая вода, пеленальный столик, стульчик для кормления детей от полугода, подогреватель для бутылочек, раковина, средства для подмывания младенцев, одноразовые полотенца, запас одноразовых пеленок и не только.=============Уважаемая госпажа, за чей счет такое довольствие?