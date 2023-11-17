НОВОСТИОбщество

Депутат Госдумы с Алтая предложила создавать больше мест для кормления детей

Чтобы семьи с детьми не испытывали стресс, когда посещают общественные места

17 ноября 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: vk.com/nina.ostanina
Фото: vk.com/nina.ostanina

Депутат Госдумы Нина Останина обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой сделать обязательным создание комнат матери и ребенка в парках, торговых центрах, кафе, вузах и колледжах, пишет "Парламентская газета".

"Возможность проводить время в общественных местах важна для психологического здоровья родителей новорожденного. В условиях недостаточного количества комнат матери и ребенка посещение общественных мест становится стрессом для семей с маленькими детьми", – указала Останина.

Кроме того, уточнила депутат, такие места должны быть комфортными и чистыми. Там должны быть места для кормления с удобным мягким креслом для матери, чистая питьевая вода, пеленальный столик, стульчик для кормления детей от полугода, подогреватель для бутылочек, раковина, средства для подмывания младенцев, одноразовые полотенца, запас одноразовых пеленок и не только.

Отмечается, что сейчас в некоторых местах уже обязаны обустраивать комнаты матери и ребенка, однако их или не оборудуют, или они всегда закрыты.

Частные организации делают такие комнаты исключительно по собственному желанию, поскольку к ним таких требований никто не предъявляет.

Фото: vk.com/nina.ostanina

Депутат Госдумы с Алтая заявила, что не предлагала "рожать детей и сдавать в детдом"

Останина подчеркнула, что ее слова выдернули из контекста интервью
НОВОСТИПолитика
депутаты инициативы

Комментарии 4

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Гость

14:21:27 17-11-2023

Таких мест даже в детских поликлиниках нет. Ента мадама по сорванной кукухе с Матвиенко соревнуется???

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Гость

14:36:38 17-11-2023

Успокойте бабку. Мечта элиты о достаточности 25 млн человек для обслуживания трубы сбывается.

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Виктор

15:09:54 17-11-2023

Чтобы были такие места, надо делать как в Китае, прозрачная кабинка становится мутной при нажатии на кнопку. Там хоть за кормитесь и плодитесь.

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Гость

16:45:46 17-11-2023

Там должны быть места для кормления с удобным мягким креслом для матери, чистая питьевая вода, пеленальный столик, стульчик для кормления детей от полугода, подогреватель для бутылочек, раковина, средства для подмывания младенцев, одноразовые полотенца, запас одноразовых пеленок и не только.=============Уважаемая госпажа, за чей счет такое довольствие?

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