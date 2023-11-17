Депутат Госдумы с Алтая предложила создавать больше мест для кормления детей

Чтобы семьи с детьми не испытывали стресс, когда посещают общественные места

17 ноября 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: vk.com/nina.ostanina

Депутат Госдумы Нина Останина обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой сделать обязательным создание комнат матери и ребенка в парках, торговых центрах, кафе, вузах и колледжах, пишет "Парламентская газета".

"Возможность проводить время в общественных местах важна для психологического здоровья родителей новорожденного. В условиях недостаточного количества комнат матери и ребенка посещение общественных мест становится стрессом для семей с маленькими детьми", – указала Останина.

Кроме того, уточнила депутат, такие места должны быть комфортными и чистыми. Там должны быть места для кормления с удобным мягким креслом для матери, чистая питьевая вода, пеленальный столик, стульчик для кормления детей от полугода, подогреватель для бутылочек, раковина, средства для подмывания младенцев, одноразовые полотенца, запас одноразовых пеленок и не только.

Отмечается, что сейчас в некоторых местах уже обязаны обустраивать комнаты матери и ребенка, однако их или не оборудуют, или они всегда закрыты.

Частные организации делают такие комнаты исключительно по собственному желанию, поскольку к ним таких требований никто не предъявляет.