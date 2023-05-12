Депутат Госдумы с Алтая предложила зачислять участников СВО в вузы без экзаменов
Согласно законопроекту, для поступления в средние и высшие учебные заведения им будет достаточно успешно пройти собеседование
12 мая 2023, 13:40, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина подготовила законопроект об упрощённом порядке зачисления в вузы участников специальной военной операции. Его разместили в электронной базе нижней палаты российского парламента.
Согласно документу, приём участников спецоперации должен проходить без экзаменов. Для поступления в средние и высшие учебные заведения им будет достаточно успешно пройти собеседование.
На поступление у участвовавших в боях будет время – три года с момента демобилизации или увольнения.
Вместе с тем специальности для участников спецоперации будет устанавливать правительство России.
13:47:35 12-05-2023
Чтобы из вуза вышел качественный специалист, мотивированный делать то, на что учился, нужно набирать способных, талантливых и желающих работать по профессии. Сейчас корочки стали наминальной ерундой для анкеты.
13:54:17 12-05-2023
А смысл? Ну зачислят тупня, займет он место того, кто учился бы. И? Что на выходе-то хотят получить? Врача? Да упаси бог от такого врача) Инженера, который дробей не знает? Примерно как раньше выпускников рабфака зачисляли, потом сирот и кого там еще...
13:54:48 12-05-2023
И выпускать без экзаменов
13:54:57 12-05-2023
А что мелочиться, давайте сразу дипломы выдавать!
13:59:15 12-05-2023
Поддерживаю гостя выше
14:06:17 12-05-2023
Как эти люди попали в Госдуму?? Мне тревожно за будущее этой страны..
14:44:58 12-05-2023
Мимопроходящий (14:06:17 12-05-2023) Как эти люди попали в Госдуму?? Мне тревожно за будущее этой... Они там в думе соревнуются кто круче дурь придумает.
15:42:41 13-05-2023
Мимопроходящий (14:06:17 12-05-2023) Как эти люди попали в Госдуму?? Мне тревожно за будущее этой... Тревожься за свою нэньку, в нашей стране без тебя разберемся.
14:07:53 12-05-2023
Ещё в советские времена мне довелось участвовать в чисто военной разработке. Отрабатывалась технология электромагнитного удара, создавались первые первые ударные электромагнитные комплексы, известные теперь как РЭБ. И никого не было из тех, кто служил и прошёл срочную службу в армии. Хотя по полигонам поездить пришлось!
14:08:24 12-05-2023
Просто, должен быть 100% призыв в армию, как было раньше (1 -2 года) и все будет в порядке! будет справедливо и никому никаких льгот.
14:48:44 12-05-2023
гость (14:08:24 12-05-2023) Просто, должен быть 100% призыв в армию, как было раньше (1 ... Вы вообще с медициной не знакомы, умственно отсталых тоже готовы призвать и психически больных, ну перестреляют там, какие проблемы.
15:44:36 13-05-2023
гость (14:08:24 12-05-2023) Просто, должен быть 100% призыв в армию, как было раньше (1 ... В Советском Союзе отслужившим в армии были льготы при зачислении в ВУЗ.
12:28:56 15-05-2023
Гость (15:44:36 13-05-2023) В Советском Союзе отслужившим в армии были льготы при зачисл...
14:19:51 12-05-2023
Такая практика была после ВОВ, показала себя хорошо....
14:55:15 12-05-2023
Если человек способный и есть желание получить высшее образование то он сам и после армии поступит, а набирать всех подряд а потом еще и "тянуть за уши", что бы получил диплом, мягко говоря не хотелось бы потом с такими специалистами работать.
15:14:28 12-05-2023
умственно отсталых тоже готовы призвать и психически больных, ну----если призывать всех, то у нас сразу умственно отсталых и больных в разы уменьшится)))
15:25:21 12-05-2023
Гость (15:14:28 12-05-2023) умственно отсталых тоже готовы призвать и психически больных... ага, а у инвалидов новые ноги и руки отрастут.
15:23:12 12-05-2023
У нас в Барнауле насколько знаю добрать не могли в позапрошлый год, в прошлом не знаю, так что может в некоторые вузы и можно зачислять, специальностей много на которых и не надо быть круглым отличником, я когда в конце 90-х поступал в Политех, на некоторые специальности надо было 49-50 балов из 50, а на некоторые 25 балов хватало, типа механико-технологического факультета или авто-тракторного.
15:25:19 12-05-2023
ты что зациклился на умственно отсталых и психически больных, имелось в виду годных к строевой и не строевой (стройбат), сам-то не болеешь?
16:44:06 12-05-2023
гость (15:25:19 12-05-2023) ты что зациклился на умственно отсталых и психически больных... Это ты болеешь и видимо на всю голову, 100% годных не может быть в принципе, как ты в стройбат заберёшь без ног или рук.
16:19:00 12-05-2023
Прочтите биографию М.И.Кошкина (создателя Т-34), хороший пример...
17:08:29 12-05-2023
Потрясающая инициатива от неумной тёти. Как только не прогибаются под главного.
17:43:04 12-05-2023
Ну, зачислят его, а толку? В институте ещё и учится нужно, зачеты и экзамены вовремя сдавать. По своей группе сужу, рефераты— курсовые вовремя не сдал, на сессию не допустили, после сессии отчислили. 25 человек поступило, через пять лет 12 выпустилось , и это с нормальными знаниями.
19:12:08 12-05-2023
Правильно. Только с годовым подготовительным курсом.
21:48:33 12-05-2023
Да зачисляйте вы уже куда хотите и выпускайте кого хотите. Только преподавателей в это безобразие не впутывайте. Сами зачислили, сами выучили, сами выпустили и к себе же на работу взяли. Неужели не понятно, что высшее образование дано не каждому в силу разных обстоятельств. Кесарю кесарево. Образованный человек не тот, кто с дипломом,а тот, кто умеет полученные знания применять.