Депутат Госдумы с Алтая предложила зачислять участников СВО в вузы без экзаменов

Согласно законопроекту, для поступления в средние и высшие учебные заведения им будет достаточно успешно пройти собеседование

12 мая 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина подготовила законопроект об упрощённом порядке зачисления в вузы участников специальной военной операции. Его разместили в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Согласно документу, приём участников спецоперации должен проходить без экзаменов. Для поступления в средние и высшие учебные заведения им будет достаточно успешно пройти собеседование.

На поступление у участвовавших в боях будет время – три года с момента демобилизации или увольнения.

Вместе с тем специальности для участников спецоперации будет устанавливать правительство России.